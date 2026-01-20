Meta AI en WhatsApp, cómo reducir su presencia si te preocupa la privacidad o el rendimiento de la app

El secreto para una mensajería más privada y sencilla: desactiva el chat de Meta AI en WhatsApp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de Meta AI en WhatsApp ha generado opiniones divididas entre quienes valoran las funciones de inteligencia artificial y quienes priorizan la privacidad o prefieren una experiencia más sencilla.

El asistente, identificado por su distintivo ícono azul en la lista de chats, ofrece respuestas automáticas y sugerencias generadas por IA, pero su presencia no convence a todos los usuarios, especialmente a quienes desean mantener mayor control sobre sus datos y el funcionamiento de la aplicación.

Preocupaciones sobre Meta AI en WhatsApp

Uno de los principales motivos para reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp es la privacidad. Aunque la compañía asegura que no almacena el contenido de las conversaciones ni accede al micrófono o archivos locales del teléfono, parte de la comunidad de usuarios sigue mostrando reservas sobre el tratamiento de sus datos.

Con solo unos pasos, cualquier usuario puede decidir si mantiene, borra o reactiva el asistente, ajustando la experiencia a sus necesidades de privacidad, control y uso diario - (Imagen ilustrativa)

El temor a la creación de perfiles digitales a partir del análisis de patrones de uso, así como la posibilidad de recibir respuestas erróneas o incompletas, alimentan la recomendación de limitar la interacción con el asistente.

Además, el uso constante de inteligencia artificial puede afectar el rendimiento del dispositivo, incrementando el consumo de batería y recursos, especialmente en modelos más antiguos o con menor capacidad.

Pasos para desactivar el chat de Meta AI en WhatsApp

Si prefieres una experiencia de mensajería tradicional y quieres minimizar la presencia de Meta AI, puedes eliminar su chat de la lista de conversaciones siguiendo estos pasos:

Abre la conversación con Meta AI en WhatsApp. Pulsa el ícono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha o accede al menú de chats. Selecciona “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirma la acción para completar el proceso.

Una vez eliminado el chat, Meta AI dejará de figurar entre tus conversaciones recientes. Si en algún momento deseas volver a utilizar el asistente, basta con buscarlo en la barra de búsqueda o iniciar un nuevo chat para reactivarlo. La gestión es reversible, y puedes decidir el nivel de interacción que deseas mantener.

El impacto de la inteligencia artificial en WhatsApp: cómo gestionar Meta AI para una experiencia a tu medida - (Meta)

Qué dice WhatsApp sobre privacidad y seguridad

Desde WhatsApp y Meta han reiterado que Meta AI está diseñada bajo estrictos protocolos de confidencialidad, sin almacenar las conversaciones previas ni acceder al micrófono o archivos personales.

La empresa recomienda a los usuarios revisar periódicamente las políticas de privacidad y los permisos de las aplicaciones, adaptando el uso de herramientas de IA a su propio perfil de riesgo y preferencias.

No obstante, expertos en ciberseguridad aconsejan mantener una gestión activa de la privacidad en todas las plataformas digitales, revisando y ajustando los permisos y configuraciones según el nivel de exposición que cada usuario considere adecuado.

Cuáles son las razones para limitar el uso de Meta AI

La decisión de desactivar o reducir la visibilidad de Meta AI suele estar motivada por:

Privacidad y control : Limitar la intervención de sistemas automatizados ayuda a reducir el procesamiento de mensajes y la exposición de datos a servidores externos.

Preferencia de uso : Muchos usuarios optan por mantener la experiencia de mensajería simple, sin sugerencias automáticas ni componentes adicionales.

Evitar distracciones : El ícono azul y las sugerencias pueden resultar visualmente invasivos o generar sensación de saturación en la interfaz.

Rendimiento del dispositivo: Reducir funciones no esenciales puede mejorar la duración de la batería y la fluidez general de la aplicación.

WhatsApp permite ajustar el nivel de intervención de Meta AI para quienes desean una experiencia más directa y menos automatizada. La decisión de mantener, eliminar o reactivar el asistente queda en manos del usuario, quien puede modificar estos ajustes en cualquier momento.

Así, se garantiza un mayor control sobre la información personal y la manera en que se utiliza la aplicación, ofreciendo flexibilidad ante las distintas expectativas y necesidades de la comunidad digital.