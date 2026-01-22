Tecno

YouTube permitirá a los creadores generar videos cortos con clones de IA

La plataforma habilitará la creación de videos cortos con clones digitales de los propios creadores mediante inteligencia artificial

YouTube permitirá a los usuarios
YouTube permitirá a los usuarios generar Shorts con su imagen y voz digitalizadas usando inteligencia artificial. (Reuters)

YouTube prepara una transformación en la producción de contenido digital al anunciar que los creadores podrán generar videos cortos utilizando clones de inteligencia artificial de sí mismos.

Esta función, presentada por el director ejecutivo Neal Mohan en su carta anual, permitirá a los usuarios crear Shorts con su propia imagen digital, lo que abre un abanico de posibilidades para la expresión y la interacción en la plataforma.

Los Shorts de YouTube, videos verticales ideados para un consumo rápido, registran cerca de 200.000 millones de visualizaciones diarias. Con la integración de herramientas de IA, la plataforma busca consolidar su posición frente a competidores como TikTok, apostando por formatos innovadores y experiencias personalizadas.

La función permitirá a los creadores generar videos en los que su rostro y voz aparecerán representados por versiones digitales, conocidas como clones de IA. Mediante simples indicaciones de texto, los usuarios podrán crear cortometrajes, experimentar con música y producir juegos, todo ello utilizando su propia imagen generada por inteligencia artificial.

La función, anunciada por Neal
La función, anunciada por Neal Mohan, busca impulsar la creatividad y la interacción en el ecosistema de videos cortos. (Bloomberg)

Mohan explicó: “La IA en YouTube está concebida como una herramienta de expresión creativa y no como un sustituto de la autoría humana”.

Integración de nuevas tecnologías y desafíos éticos

El desarrollo de esta tecnología responde a una tendencia más amplia de integración de la IA en la producción audiovisual. Google, empresa matriz de YouTube, ha incorporado recientemente su sistema generativo Veo 3 a la plataforma, lo que permite la creación de videos completamente generados por inteligencia artificial.

Esta capacidad posiciona a YouTube en un lugar competitivo dentro del ecosistema de redes sociales, donde la innovación tecnológica resulta esencial para captar y mantener la atención de las audiencias.

La plataforma suma herramientas de
La plataforma suma herramientas de IA para competir con TikTok y ofrecer experiencias personalizadas a sus audiencias. (Europa Press)

Sin embargo, la expansión de la IA presenta desafíos en cuanto a derechos de imagen y autenticidad. YouTube ha implementado tecnología de detección para impedir el uso no autorizado de la imagen y la voz de los creadores.

Esta herramienta identifica y permite solicitar la eliminación de videos que utilicen la identidad de una persona sin su consentimiento. De este modo, la compañía busca proteger la integridad de los creadores y evitar la proliferación de deepfakes o imitaciones engañosas.

El aumento de contenido generado por IA ha impulsado a la plataforma a reforzar sus sistemas de control de calidad. YouTube actualiza sus mecanismos para combatir la difusión de videos de baja calidad, spam y clickbait, y para reducir la presencia de materiales repetitivos o engañosos. El objetivo es preservar una experiencia satisfactoria para los usuarios, mediante un equilibrio entre apertura creativa y fiabilidad en los contenidos.

Los creadores podrán producir cortometrajes,
Los creadores podrán producir cortometrajes, música y juegos a partir de simples indicaciones de texto. (Europa Press)

La integración de clones de IA en YouTube Shorts representa un paso más en la evolución de los formatos digitales. Junto a esta novedad, la plataforma planea expandir los Shorts con nuevos formatos, como publicaciones de imágenes, una función que ya ha adquirido popularidad en servicios como TikTok e Instagram Reels.

La posibilidad de crear videos cortos con la propia imagen digitalizada amplía el horizonte creativo de los usuarios y plantea nuevos retos para la gestión de la identidad y la originalidad en el entorno digital. YouTube enfrenta este cambio con una estrategia que combina innovación tecnológica y salvaguardas para proteger tanto a los creadores como a las audiencias, en un entorno donde la frontera entre lo real y lo generado por IA es cada vez más difusa.

