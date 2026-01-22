Tecno

Google Maps tendrá una función que ayudará a agilizar el tráfico y evitar informes falsos

La aplicación también está planeando cambiar la paleta de colores y optimizar la experiencia visual

Google Maps permitirá eliminar todos
Google Maps permitirá eliminar todos los reportes de incidentes enviados por el usuario en una sola acción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, millones de personas han confiado en Google Maps para navegar de manera eficiente por las ciudades y carreteras del mundo. Una de las herramientas más apreciadas de la aplicación ha sido la posibilidad de informar en tiempo real sobre accidentes, atascos, obras o controles policiales, algo fundamental para anticipar desvíos o pérdidas de tiempo inesperadas.

Sin embargo, este sistema colaborativo presentaba un problema: la proliferación de reportes falsos o accidentales que afectaban la precisión de las rutas y, en última instancia, el flujo del tráfico.

Cuál es el problema de los informes incorrectos en Google Maps

La función de reportes de incidentes ha convertido a Google Maps en una plataforma dinámica y participativa, donde cualquier usuario puede alertar a la comunidad sobre obstáculos en su trayecto. No obstante, la facilidad para notificar incidentes también propició errores frecuentes. Muchos usuarios, ya sea por descuido o desconocimiento, generaban informes de accidentes o cortes de ruta inexistentes.

Hasta ahora, la única forma de corregir estos reportes consistía en que otros conductores confirmaran durante su trayecto que el obstáculo señalado ya no existía o nunca estuvo allí.

La nueva opción de Google
La nueva opción de Google Maps estará ubicada en el menú Configuración, en la sección de Ubicación y privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso dependía de la intervención comunitaria y podía demorar bastante, manteniendo activo un aviso erróneo que afectaba la planificación de rutas y, en algunos casos, provocaba desvíos innecesarios.

Cómo es la solución para evitar estos problemas en Google Maps

La próxima actualización de Google Maps, según Android Authority, introduce una función largamente demandada: la posibilidad de eliminar todos los informes de incidentes reportados por un usuario. El código de la versión v26.04.01 de la aplicación incluye una nueva opción en el menú de configuración, específicamente en Configuración > Ubicación y privacidad.

Desde ese apartado, los usuarios encontrarán la sección “Eliminar todos los reportes de incidentes”. Al activarla, el sistema muestra una advertencia clara: “todos los reportes se eliminarán por completo y desaparecerán de Google Maps”. De esta manera, los informes en vivo que el usuario haya enviado dejarán de estar asociados a su cuenta y serán eliminados una vez que caduquen.

Este cambio representa un avance notable respecto al método anterior, donde los avisos erróneos permanecían activos hasta que otros usuarios los desmentían. Ahora, la persona que cometió el error puede actuar de inmediato y corregir la información, reduciendo el margen de confusión para el resto de los conductores.

Eliminar reportes de incidentes en
Eliminar reportes de incidentes en Google Maps refuerza la privacidad y el control de los datos personales del usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A pesar de la utilidad de esta novedad, la función no permite eliminar incidentes de manera individual. Si un usuario desea borrar un único reporte equivocado, deberá optar por eliminar todos los informes previos de su cuenta.

Además, el sistema sigue confiando en el mecanismo de expiración natural de los reportes: solo se eliminan completamente cuando el periodo de vigencia finaliza. No obstante, la posibilidad de desvincular los informes de la cuenta es un paso que refuerza la privacidad y el control de la información personal, algo que preocupa cada vez más a los usuarios de plataformas digitales.

Qué otros cambios planea Google Maps

La actualización v26.04.01 de Google Maps no solo afecta la administración de reportes. Según la información filtrada, el apartado “Contribuir” dentro de la aplicación recibirá un rediseño de su cabecera, con una armonización de la paleta de colores.

Además, el cuadro para ingresar la biografía del perfil solo aparecerá cuando el usuario aún no haya agregado información sobre sí mismo, facilitando una experiencia más limpia y menos recargada en la interfaz.

La actualización v26.04.01 de Google
La actualización v26.04.01 de Google Maps introduce mejoras para simplificar la gestión de los informes colaborativos y evitar errores recurrentes. (Foto: Google Maps)

El ajuste no está orientado directamente a la gestión del tráfico, pero forma parte de una serie de mejoras encaminadas a simplificar el uso de la aplicación y mejorar la interacción con las funciones colaborativas. De esta manera, Google refuerza su apuesta por el aporte comunitario, pero ahora con herramientas más potentes para corregir errores y evitar que un simple descuido afecte a miles de conductores.

Aún no hay una fecha oficial para el despliegue de esta mejora en Google Maps. El código ya está presente en la versión v26.04.01, pero, según los desarrolladores y portales especializados, la característica todavía no está activa para el público general. Google suele realizar pruebas progresivas antes de lanzar de forma global sus nuevas herramientas, por lo que se espera que la opción de eliminar reportes esté disponible en próximos meses para todos los usuarios.

