Spotify prepara herramienta para lectores que alternan entre libros y audiolibros

La sincronización funcionaría únicamente si el libro en audio está disponible en la biblioteca del usuario

Aunque la compañía aún no
Aunque la compañía aún no ha hecho oficial el lanzamiento, se han encontrado indicios de esta herramienta en la versión 9.1.18.282 de su app. REUTERS/Brendan McDermid

Spotify estaría preparando una herramienta dirigida a lectores que alternan entre libros y audiolibros. La plataforma desarrollaría una función pensada para quienes disfrutan de la lectura tradicional o digital y, a la vez, escuchan la versión en audio de sus obras favoritas.

El objetivo es facilitar la transición entre ambos formatos, permitiendo retomar la historia exactamente en el punto donde se dejó, sin esfuerzo adicional.

Page Match: sincronización entre libros físicos, ebooks y audiolibros en Spotify

La posible nueva función, identificada como Page Match, busca sincronizar la experiencia de lectura en papel o en ebook con la versión en audiolibro disponible en la biblioteca de Spotify.

Spotify estaría preparando una herramienta
Spotify estaría preparando una herramienta dirigida a lectores que alternan entre libros y audiolibros. SPOTIFY

Aunque la compañía aún no ha hecho oficial el lanzamiento, se han encontrado indicios de esta herramienta en la versión 9.1.18.282 de su aplicación para Android, según reportes de Android Authority.

El funcionamiento de Page Match es sencillo e innovador. El usuario debe tener en su cuenta tanto el audiolibro como el libro físico o digital. Al empezar a leer, solo tendrá que escanear la página con la cámara del móvil desde la app de Spotify.

Usando reconocimiento óptico de caracteres (OCR), la plataforma identifica el texto, localiza el fragmento exacto de la narración y lleva al minuto correspondiente del audiolibro, eliminando la necesidad de buscar manualmente el punto adecuado.

Page Match no solo facilita
Page Match no solo facilita el salto de la lectura al audio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayuda Page Match a pasar de la lectura a la escucha y viceversa

Page Match no solo facilita el salto de la lectura al audio. Según la información interna de la aplicación, también permite hacer la transición inversa: Spotify mostraría el número de página que corresponde el fragmento actual del audiolibro. Así, quienes alternan entre escuchar y leer podrán encontrar fácilmente el lugar exacto en su libro sin perder tiempo.

La descripción de la función destaca que es posible adaptar el progreso tanto del libro como del audiolibro, manteniendo siempre la continuidad de la historia. Esta opción está pensada para quienes desean aprovechar al máximo ambos formatos, ya sea por comodidad, tiempo disponible o preferencias personales.

Limitaciones y disponibilidad de la posible nueva función para audiolibros

Pese a su potencial, Page Match tendría algunas limitaciones. El número de página puede variar según la edición del libro, y si la aplicación no logra identificar la página exacta, solicitará al usuario escanear una hoja cercana.

Spotify mostraría el número de
Spotify mostraría el número de página que corresponde el fragmento actual del audiolibro. REUTERS/Dado Ruvic

Además, es preciso señalar que la sincronización funcionaría únicamente si el audiolibro está disponible en la biblioteca del usuario.

Por ahora, Spotify no ha anunciado de forma oficial la llegada de esta herramienta ni la fecha de lanzamiento. Todo apunta a que se encuentra en fase de pruebas beta y que, de implementarse, primero estaría disponible en los países donde ya se ofrecen audiolibros: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, gran parte de Europa y Australia.

Cómo funcionan los audiolibros en Spotify y qué debes saber antes de escucharlos

Spotify ofrece un extenso catálogo de audiolibros con un funcionamiento similar al de la música y los pódcasts, aunque presenta ciertas diferencias importantes. La plataforma facilita el descubrimiento de nuevos títulos, el acceso rápido a los contenidos y la reproducción tanto en streaming como en modo sin conexión.

Una vez desbloqueado un audiolibro
Una vez desbloqueado un audiolibro en Spotify, se puede reproducir en cualquier momento desde la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios pueden optar por diferentes modalidades para disfrutar de los audiolibros: es posible pagar por el acceso individual de cada obra desde el reproductor web, escuchar fragmentos gratuitos, reproducir títulos de acceso libre desde la aplicación y descargar audiolibros completos para escucharlos offline, incluso con cuentas gratuitas.

Es importante tener presente que al pagar por un audiolibro no se adquiere la propiedad del archivo, sino un derecho de acceso al contenido dentro de la cuenta de Spotify. Los derechos de autor y la propiedad intelectual permanecen en manos de la plataforma y sus socios editoriales.

Una vez desbloqueado un audiolibro, se puede reproducir en cualquier momento desde la app, de manera similar a las listas de reproducción. Todos los títulos adquiridos o guardados quedan organizados en la sección Tu Biblioteca > Audiolibros, lo que facilita encontrarlos y gestionarlos sin navegar por todo el catálogo.

El ajuste de WhatsApp que

Memoria USB: qué significan sus

De "hazte rico rápido" a

Convierte tus clases en un

Acción, estrategia y multijugador: los
