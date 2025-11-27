Tecno

Spotify planea nueva subida de precios en 2026: estás serían las tarifas para Latinoamérica y Estados Unidos

Cifras proyectadas sugieren que el abono mensual podría subir entre un 7% y un 20%, pero el ajuste exacto dependerá de la estrategia final de la compañía en cada país

Spotify evalúa un escenario de nuevos aumentos de precio en sus planes de suscripción, con impactos directos en Estados Unidos y previsibles ajustes en varias regiones de Latinoamérica.

Por qué aumentaría precios Spotify

Así lo informó recientemente el Financial Times, citando a fuentes internas familiarizadas con la estrategia corporativa. El movimiento, que aún no ha sido confirmado oficialmente con cifras finales por parte de la empresa, responde tanto a una tendencia global en el sector como a presiones de las principales discográficas, que han solicitado incrementos sustentados en la inflación acumulada y en una comparación desfavorable con las tarifas de plataformas de video por streaming como Netflix.

Según el reporte del Financial Times, Spotify planea implementar la subida de precios al menos en territorio estadounidense durante el primer trimestre de 2026. En ese país, la última actualización de tarifas tuvo lugar el año pasado, cuando la suscripción Premium individual alcanzó los 11,99 dólares mensuales.

Por su parte, Apple Music fijó su cuota en 10,99 dólares para el mismo segmento. Los movimientos del mercado sugieren que el aumento no será uniforme entre los distintos perfiles de usuarios ni entre regiones, sino que podría oscilar dentro de un rango porcentual concreto.

Cómo serían los aumentos en las tarifas de la plataforma

De acuerdo con variables, como los últimos aumentos en suscripciones de la plataforma de streaming, los nuevos incrementos previstos varían entre un 7% y un 20% dependiendo tanto del tipo de plan como de la región.

Si se toma la tarifa actual de Spotify Premium en Estados Unidos como base, un ajuste del 7% implicaría que el abono mensual ascienda a 12,83 dólares, mientras que un incremento del 20% lo elevaría hasta aproximadamente 14,39 dólares. En paralelo, la suscripción individual de Apple Music podría ubicarse entre 11,76 dólares (con un aumento del 7%) y 13,19 dólares (con un aumento del 20%).

La preocupación de las discográficas ante la ausencia de incrementos regulares en correlación con la inflación y la percepción de que los servicios de música en streaming aún se ubican por debajo del valor de plataformas como Netflix en cuanto a ingresos promedio por usuario. Tanto Spotify como Apple Music enfrentan este reclamo en medio de un entorno con mayor competencia y mayor demanda de contenido exclusivo y funcionalidades diferenciadas.

Cómo serían los cambios de precio de Spotify en Latinoamérica

En Latinoamérica, el escenario es igualmente sensible a los cambios globales. Actualmente, Spotify Premium Individual tiene una tarifa de $18.500 COP en Colombia, $139 MXN en México y $3.299 ARS en Argentina.

Aplicando incrementos similares a los previstos para Estados Unidos, aunque siempre atentos a la confirmación oficial del operador, las tarifas estarían sujetas a los mismos ajustes porcentuales.

Estos son los valores estimados que podrían afrontar los usuarios:

  • En Colombia, Spotify Premium podría pasar de $18.500 COP a un rango entre $19.795 COP (aumento del 7%) y $22.200 COP (aumento del 20%).
  • Para México, el rango oscilaría de $139 MXN hasta entre $148.73 MXN (7%) y $166.80 MXN (20%).
  • En Argentina, de los $3.299 ARS actuales podría llegar a situarse entre $3.530 ARS (aumento del 7%) y $3.959 ARS (20%).

Estos incrementos constituyen proyecciones basadas en las referencias de subidas recientes. La tarifa exacta en cada mercado se definirá cuando comunique formalmente el aumento, sujeto también a las particularidades económicas de cada país y a la evolución de la competencia.

Expertos del sector consideran que la compañía tiene margen para seguir ajustando precios, especialmente en mercados con penetración consolidada y alto índice de suscriptores pagos. El hecho de que las discográficas ejerzan presión sobre los gigantes del streaming añade sentido de urgencia a la revisión de las tarifas.

Mientras tanto, los usuarios de Spotify en Latinoamérica y Estados Unidos deben prever que, en 2026, el costo de la suscripción continuará su tendencia al alza, adaptándose tanto a las exigencias de la industria musical como a los cambios en el mercado digital.

