Evita perder llamadas importantes por no contestar temiendo a una llamada spam o de publicidad: cómo informar la falla

Reportar números legítimos y verificar identificadores de llamada permiten equilibrar la protección contra fraudes con la conectividad diaria, evitando malentendidos

En la era de los teléfonos inteligentes, la protección contra el spam telefónico se ha vuelto una prioridad para millones de usuarios. Los sistemas automáticos de filtrado, presentes en la mayoría de dispositivos y apps de llamadas, ayudan a bloquear comunicaciones no deseadas y reducir el riesgo de fraudes.

Sin embargo, a veces estos filtros pueden cometer errores y marcar como spam llamadas legítimas de contactos, empresas o instituciones relevantes. Aprender a corregir estos errores es clave para no perder información valiosa ni oportunidades profesionales.

Hoy, conocer cómo informar que un número no es spam es tan importante como saber bloquear números molestos. Si una llamada importante termina en la categoría de spam por error, puedes revertir esa clasificación y asegurarte de recibir todas las comunicaciones necesarias, evitando pérdidas de tiempo y malentendidos.

Cómo informar que un número no es spam: pasos sencillos

La mayoría de smartphones modernos, tanto Android como iOS, permite corregir la clasificación errónea de un número marcado como spam. El proceso es rápido y no requiere instalar aplicaciones adicionales.

Procedimiento habitual:

  • Abre la app de Teléfono en tu dispositivo.
  • Ingresa a la pestaña de Llamadas recientes.
  • Localiza la llamada que fue marcada como spam por error.
  • Pulsa sobre la llamada y selecciona la opción “No es spam”.
  • Si el número fue bloqueado automáticamente, presiona Desbloquear para restaurar la recepción de llamadas desde ese contacto.

Al informar el error, el sistema dejará de marcar ese número como spam en futuras llamadas. Así, evitas perder comunicaciones importantes de familiares, colegas, proveedores o instituciones.

Por qué es importante corregir errores en la protección contra spam

La tecnología de identificación y bloqueo de spam ha avanzado, pero no es infalible. Detrás de cada filtro hay algoritmos que analizan patrones, reportes de usuarios y bases de datos de números sospechosos. Sin embargo, no siempre distinguen entre una llamada legítima y una campaña publicitaria agresiva.

Empresas, escuelas o servicios médicos pueden ser etiquetados erróneamente, provocando que pierdas notificaciones clave, citas o información urgente.

Corregir estos errores ayuda a mejorar los sistemas de filtrado, ya que tus reportes se integran en las bases de datos utilizadas por millones de usuarios. Así, contribuyes a que el filtro sea más preciso para ti y para otros.

Cómo verificar o compartir el identificador de llamadas

Las apps de teléfono también permiten verificar o sugerir un nuevo identificador de llamadas para los números asociados a empresas, organizaciones o instituciones educativas. Este proceso ayuda a que futuras llamadas sean reconocidas correctamente y no se marquen como spam por error.

Pasos para verificar un identificador de llamada:

  • Abre la app de Teléfono en tu dispositivo.
  • En la parte inferior, selecciona Página principal.
  • Presiona la opción ¿Era una empresa? o Comentarios de ID de llamada y sigue las instrucciones.
  • Envía tus comentarios para sugerir o corregir la información sobre ese número.

La información enviada no revela datos personales y sirve para mejorar la experiencia de todos los usuarios. Si cambias de opinión, puedes actualizar tu selección manteniendo presionada la llamada en la pestaña principal y eligiendo Enviar comentarios.

Por qué las llamadas legítimas se marcan como spam

Según datos de la firma de ciberseguridad Kaspersky, la cantidad de números identificados como no deseados se ha multiplicado por seis desde 2020, y hasta el 70% de las llamadas desconocidas pueden estar asociadas a estafadores. Este contexto ha motivado el desarrollo de filtros cada vez más estrictos, pero también ha incrementado la posibilidad de errores de clasificación.

Las llamadas spam incluyen desde simples campañas publicitarias hasta intentos de suplantación de identidad, robos de datos o fraudes automatizados. Por eso, los sistemas de protección priorizan la seguridad, aunque a veces sacrifiquen la precisión. Que una llamada legítima sea marcada como spam es un efecto secundario no deseado, pero fácilmente corregible.

Mantener el control sobre las llamadas que recibes implica adoptar una actitud proactiva frente a la gestión del spam. Revisar de manera periódica el historial de llamadas y las notificaciones de spam, informar cuando un número conocido ha sido marcado erróneamente, utilizar la función de desbloqueo para contactos legítimos y colaborar verificando identificadores de llamadas empresariales son prácticas sencillas pero efectivas.

Estas acciones no solo garantizan que no pierdas comunicaciones importantes, también contribuyen a mejorar la experiencia y la seguridad de toda la comunidad de usuarios.

