El ajuste de WhatsApp que debes revisar una vez al mes para evitar que te espíen

WhatsApp ofrece configuraciones para cuidar tu cuenta. (Foto: Meta)

WhatsApp cuenta con funciones de seguridad que permiten reducir de forma significativa el riesgo de espionaje, estafas y robo de cuentas, pero muchas de ellas requieren una revisión periódica por parte del usuario.

Especialistas en ciberseguridad y la propia Meta coinciden en que revisar los dispositivos vinculados y mantener activadas las opciones de protección, al menos una vez al mes, es clave para evitar accesos no autorizados y fraudes cada vez más frecuentes en la plataforma de mensajería.

En un contexto marcado por el aumento de llamadas de spam, mensajes fraudulentos y ataques de phishing, los ciberdelincuentes buscan tomar el control de cuentas para hacerse pasar por la víctima y engañar a sus contactos. WhatsApp es uno de los blancos más comunes debido a su masividad y a la información personal que circula a diario por los chats.

Revisar periodicamente en qué dispositivos está conectado tu cuenta de WhatsApp es importante. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los principales riesgos en WhatsApp

Uno de los problemas más habituales son las llamadas y mensajes provenientes de números desconocidos, muchas veces con prefijos internacionales. En otros casos, los atacantes utilizan técnicas de phishing para obtener códigos de verificación, datos personales o incluso acceso completo a la cuenta.

También existen aplicaciones falsas que imitan a WhatsApp y que, al ser instaladas, introducen malware en el dispositivo. Según la guía oficial de seguridad de Meta, el objetivo más común de estos ataques es espiar conversaciones, robar información o secuestrar la cuenta para extorsionar o cometer estafas en nombre del usuario.

A diferencia de lo que suele creerse, no siempre se necesita una aplicación externa o conocimientos técnicos avanzados para protegerse. WhatsApp incluye herramientas de seguridad integradas que, si se usan correctamente y con constancia, pueden marcar la diferencia.

Activar la verificación de dos pasos te ayuda a evitar que tu cuenta de WhatsApp sea robada o secuestrada. (Foto: WhatsApp)

El ajuste clave que hay que revisar cada mes

Entre todas las funciones disponibles, una de las más importantes es la revisión de los Dispositivos vinculados. Esta opción permite ver en qué computadoras, tablets u otros equipos está abierta la cuenta de WhatsApp, además del teléfono principal.

Acceder a esta sección de forma mensual permite detectar sesiones activas desconocidas, ya sea porque alguien accedió sin autorización o porque el usuario olvidó cerrar sesión en un equipo compartido. Si se identifica un dispositivo sospechoso, basta con seleccionarlo y cerrar sesión de inmediato para cortar el acceso.

Verificación en dos pasos: la principal barrera de seguridad

Otro pilar fundamental es la verificación en dos pasos, una función que añade un PIN adicional para registrar la cuenta en un nuevo dispositivo. Activarla reduce drásticamente las posibilidades de que un atacante tome control de la cuenta, incluso si logra obtener el código SMS de verificación.

WhatsApp ofrece configuraciones de seguridad para evitar el hackeo de la cuenta.

Esta opción se activa desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, donde el usuario debe configurar un PIN que no debe compartirse con nadie. Además, WhatsApp permite asociar un correo electrónico para recuperar el acceso en caso de olvido.

Alertas, notificaciones y mantenimiento básico

WhatsApp también ofrece notificaciones de seguridad, que alertan cuando cambia la clave de seguridad de un contacto o cuando se produce un evento relevante en la cuenta. Mantenerlas activadas permite detectar comportamientos inusuales a tiempo.

Otra recomendación básica es asegurarse de que la aplicación esté siempre actualizada. Las nuevas versiones suelen corregir vulnerabilidades y mejorar los sistemas de detección automática de spam y archivos maliciosos. Activar las actualizaciones automáticas evita depender de recordatorios manuales.

WhatsApp también envía notificaciones de seguridad en caso alguien cambie alguna configuración de la cuenta. (Shutterstock)

Una rutina simple para reducir riesgos

La combinación de verificación en dos pasos, revisión mensual de dispositivos vinculados, notificaciones de seguridad activas y actualizaciones automáticas constituye una rutina sencilla pero efectiva. No elimina por completo los riesgos, pero sí dificulta de manera considerable el accionar de estafadores y hackers.

En un entorno digital cada vez más expuesto, la seguridad en WhatsApp no depende solo de la tecnología, sino también de la constancia del usuario. Dedicar unos minutos al mes a revisar estos ajustes puede ser suficiente para evitar que terceros espíen conversaciones privadas o utilicen la cuenta con fines fraudulentos.