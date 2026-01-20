Tecno

Meta AI en WhatsApp: las razones por las que se debe desactivar del celular

Aunque Meta asegura que las conversaciones con su inteligencia artificial están cifradas y no se almacenan, persiste la desconfianza sobre el posible uso de datos

Guardar
Muchos usuarios deciden dejar de
Muchos usuarios deciden dejar de usar Meta AI en sus celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de Meta AI en WhatsApp abrió un fuerte debate entre los usuarios. Aunque la herramienta no puede eliminarse por completo —como sí ocurre en algunos países de Europa—, cada vez más personas buscan reducir su presencia dentro de la aplicación.

El foco está puesto en la privacidad, la utilidad real del asistente y el impacto que puede tener en el rendimiento del celular, tres factores que explican por qué crece la recomendación de desactivarlo o, al menos, minimizar su visibilidad.

Meta AI llegó a WhatsApp como un asistente integrado que permite hacer consultas, pedir resúmenes, generar textos o resolver dudas generales desde un chat dedicado, identificado por un característico “círculo azul”. Sin embargo, lejos de ser recibido como una mejora automática, su aparición generó rechazo en un sector de usuarios que prioriza una experiencia más simple y reservada dentro de la aplicación de mensajería.

Cuidar su privacidad es una
Cuidar su privacidad es una de las principales razones por la que los usuarios prefieren no usar Meta AI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal preocupación está vinculada a la privacidad. Meta asegura que las interacciones con su asistente no se comparten con terceros, no se almacenan como historial y viajan cifradas de extremo a extremo. Aun así, muchos usuarios desconfían.

El temor no pasa tanto por el contenido puntual de los mensajes, sino por el posible análisis de patrones de uso y comportamiento que podrían servir para construir perfiles digitales más detallados. En un contexto de creciente sensibilidad sobre el uso de datos personales, esta sospecha resulta suficiente para que muchos prefieran evitar cualquier interacción con la IA.

A esa inquietud se suma la duda sobre la confiabilidad de la información que ofrece Meta AI. Como ocurre con otros asistentes basados en inteligencia artificial, existe el riesgo de recibir respuestas incorrectas, incompletas o directamente erróneas.

Usuarios desconfían de Meta AI
Usuarios desconfían de Meta AI y prefieren no usarlo en WhatsApp. (Meta)

Este punto se vuelve especialmente delicado cuando las consultas están relacionadas con temas de salud, finanzas o cuestiones legales, donde una mala orientación puede generar consecuencias reales. Por ese motivo, varios especialistas recomiendan no utilizar este tipo de herramientas como fuente principal de información en situaciones críticas.

Otro factor que influye en la decisión de desactivar Meta AI es el impacto en el rendimiento del teléfono. El funcionamiento del asistente implica un procesamiento constante de datos, lo que puede traducirse en un mayor consumo de batería y de recursos del sistema.

En dispositivos más antiguos o con hardware limitado, esto puede provocar una disminución en la velocidad general del equipo, cierres inesperados o una degradación más rápida del rendimiento a largo plazo.

El funcionamiento de algunos celulares
El funcionamiento de algunos celulares se ve limitado por Meta AI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También entra en juego una cuestión de experiencia de uso. Para muchos usuarios, WhatsApp es una herramienta de comunicación directa, sin funciones adicionales que distraigan o saturen la interfaz. La presencia permanente del chat de Meta AI y su distintivo visual rompe con esa lógica minimalista, lo que explica por qué tantos buscan ocultarlo de la vista principal.

Aunque no es posible eliminar Meta AI de forma definitiva, sí se puede reducir notablemente su visibilidad. El procedimiento es simple y no requiere configuraciones avanzadas. Basta con abrir el chat de Meta AI, acceder al menú de opciones —representado por los tres puntos en la esquina superior— y seleccionar “Eliminar chat” o “Eliminar conversación”. De esta manera, el asistente deja de aparecer entre los chats activos y la aplicación recupera una apariencia más ordenada.

Es importante aclarar que esta acción no desactiva la función de manera irreversible. Si en algún momento el usuario decide volver a utilizar Meta AI, puede iniciar nuevamente la conversación desde la barra de búsqueda o la lista de contactos. La diferencia es que el control queda en manos del usuario y no en una presencia constante impuesta por defecto.

Temas Relacionados

Meta AIWhatsAppLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Descubre el truco de WhatsApp para enviar mensajes que solo duren 24 horas, cuida tu privacidad

Las opciones tienen hasta 7 y 90 días, ofreciendo mayor flexibilidad según el tipo de conversación

Descubre el truco de WhatsApp

Meta AI en WhatsApp, cómo reducir su presencia si te preocupa la privacidad o el rendimiento de la app

Reducir la presencia de funciones automatizadas permite limitar el procesamiento de datos, mejorar el rendimiento del dispositivo y evitar distracciones visuales en la app

Meta AI en WhatsApp, cómo

Acusan a Nvidia de usar millones de libros sin permiso para entrenar su inteligencia artificial

La denuncia señala que la compañía habría accedido a bases de datos piratas como Anna’s Archive, pese a estar advertida de que los contenidos se habían obtenido de forma ilegal

Acusan a Nvidia de usar

Un truco de Windows 95 todavía funciona en Windows 11 y es ideal para reiniciar el computador

Una combinación de teclas activa un modo especial que reutilizaba memoria y controladores ya cargados

Un truco de Windows 95

Guía completa: qué hacer si el micrófono del teléfono deja de funcionar

Identificar si la causa es una configuración, suciedad o una app reciente permite resolver el problema y mantener tu dispositivo listo para cualquier tarea de voz o grabación

Guía completa: qué hacer si
DEPORTES
Manchester City pierde ante Bodo

Manchester City pierde ante Bodo Glimt en el inicio de la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

TELESHOW
La reacción de Pedro Rosemblat

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

INFOBAE AMÉRICA

Palmarola, la paradisíaca joya oculta

Palmarola, la paradisíaca joya oculta de Italia

Mercados convulsionados: sube el oro y cae el Bitcoin en un día negativo para las bolsas

Femicidios bajan en Panamá en 2025, pero crecen los intentos

Tribunal salvadoreño impone 12 años de prisión a cuatro acusados por trasladar migrantes a Estados Unidos

El Banco Central de Bolivia reveló ventas de oro a futuro que dejaron compromisos por 921 millones de dólares