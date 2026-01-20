Meta AI en WhatsApp: las razones por las que se debe desactivar del celular

Muchos usuarios deciden dejar de usar Meta AI en sus celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de Meta AI en WhatsApp abrió un fuerte debate entre los usuarios. Aunque la herramienta no puede eliminarse por completo —como sí ocurre en algunos países de Europa—, cada vez más personas buscan reducir su presencia dentro de la aplicación.

El foco está puesto en la privacidad, la utilidad real del asistente y el impacto que puede tener en el rendimiento del celular, tres factores que explican por qué crece la recomendación de desactivarlo o, al menos, minimizar su visibilidad.

Meta AI llegó a WhatsApp como un asistente integrado que permite hacer consultas, pedir resúmenes, generar textos o resolver dudas generales desde un chat dedicado, identificado por un característico “círculo azul”. Sin embargo, lejos de ser recibido como una mejora automática, su aparición generó rechazo en un sector de usuarios que prioriza una experiencia más simple y reservada dentro de la aplicación de mensajería.

Cuidar su privacidad es una de las principales razones por la que los usuarios prefieren no usar Meta AI.

La principal preocupación está vinculada a la privacidad. Meta asegura que las interacciones con su asistente no se comparten con terceros, no se almacenan como historial y viajan cifradas de extremo a extremo. Aun así, muchos usuarios desconfían.

El temor no pasa tanto por el contenido puntual de los mensajes, sino por el posible análisis de patrones de uso y comportamiento que podrían servir para construir perfiles digitales más detallados. En un contexto de creciente sensibilidad sobre el uso de datos personales, esta sospecha resulta suficiente para que muchos prefieran evitar cualquier interacción con la IA.

A esa inquietud se suma la duda sobre la confiabilidad de la información que ofrece Meta AI. Como ocurre con otros asistentes basados en inteligencia artificial, existe el riesgo de recibir respuestas incorrectas, incompletas o directamente erróneas.

Usuarios desconfían de Meta AI y prefieren no usarlo en WhatsApp.

Este punto se vuelve especialmente delicado cuando las consultas están relacionadas con temas de salud, finanzas o cuestiones legales, donde una mala orientación puede generar consecuencias reales. Por ese motivo, varios especialistas recomiendan no utilizar este tipo de herramientas como fuente principal de información en situaciones críticas.

Otro factor que influye en la decisión de desactivar Meta AI es el impacto en el rendimiento del teléfono. El funcionamiento del asistente implica un procesamiento constante de datos, lo que puede traducirse en un mayor consumo de batería y de recursos del sistema.

En dispositivos más antiguos o con hardware limitado, esto puede provocar una disminución en la velocidad general del equipo, cierres inesperados o una degradación más rápida del rendimiento a largo plazo.

El funcionamiento de algunos celulares se ve limitado por Meta AI.

También entra en juego una cuestión de experiencia de uso. Para muchos usuarios, WhatsApp es una herramienta de comunicación directa, sin funciones adicionales que distraigan o saturen la interfaz. La presencia permanente del chat de Meta AI y su distintivo visual rompe con esa lógica minimalista, lo que explica por qué tantos buscan ocultarlo de la vista principal.

Aunque no es posible eliminar Meta AI de forma definitiva, sí se puede reducir notablemente su visibilidad. El procedimiento es simple y no requiere configuraciones avanzadas. Basta con abrir el chat de Meta AI, acceder al menú de opciones —representado por los tres puntos en la esquina superior— y seleccionar “Eliminar chat” o “Eliminar conversación”. De esta manera, el asistente deja de aparecer entre los chats activos y la aplicación recupera una apariencia más ordenada.

Es importante aclarar que esta acción no desactiva la función de manera irreversible. Si en algún momento el usuario decide volver a utilizar Meta AI, puede iniciar nuevamente la conversación desde la barra de búsqueda o la lista de contactos. La diferencia es que el control queda en manos del usuario y no en una presencia constante impuesta por defecto.