Colombia será sede del Global Game Jam 2026, el evento más importante de desarrolladores de videojuegos

Colombia será uno de los países anfitriones del Global Game Jam 2026, uno de los encuentros de desarrollo de videojuegos más importantes del mundo, y Medellín tendrá un rol protagónico con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) como sede oficial del evento.

Durante 48 horas continuas, la ciudad reunirá a desarrolladores, estudiantes y aficionados que crearán videojuegos desde cero, en simultáneo con decenas de países, fortaleciendo el posicionamiento del país dentro de la industria creativa y digital.

El evento se llevará a cabo desde el viernes 30 de enero en el Polideportivo de la UPB, espacio que será adaptado como un laboratorio creativo para albergar sesiones intensivas de ideación, diseño, prototipado y pruebas constantes.

A lo largo de dos días ininterrumpidos, los participantes trabajarán en equipos colaborativos, acompañados por mentores y profesionales del sector, en un entorno que prioriza el aprendizaje práctico y la experimentación.

El Global Game Jam es una iniciativa internacional que se desarrolla de manera simultánea en múltiples ciudades del mundo. A diferencia de una competencia tradicional, el evento tiene un enfoque formativo y colaborativo.

El objetivo principal no es obtener premios, sino fomentar habilidades clave como la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo interdisciplinario, competencias fundamentales para las industrias culturales, tecnológicas y de entretenimiento digital.

La dinámica del encuentro es común en todas las sedes. Al inicio del evento se revela un tema central global, que funciona como punto de partida para los equipos. A partir de esa consigna, los participantes deben diseñar y prototipar un videojuego funcional en un tiempo limitado.

Una vez finalizada la jornada, todos los proyectos se publican en la plataforma oficial globalgamejam.org, lo que permite visibilizar el talento local en un escenario internacional y facilitar el intercambio con comunidades creativas de otros países.

En Medellín, la organización del Global Game Jam 2026 estará liderada por la Universidad Pontificia Bolivariana, a través de su programa de Ingeniería de Diseño de Entretenimiento Digital. Álvaro Enrique Ospina Sanjuan, coordinador del programa y líder del evento, destacó el valor pedagógico de la experiencia.

“No se trata de premios, sino de aprendizaje práctico, trabajo en equipo y networking. Es una oportunidad real para conectarse con la industria y asumir el reto de crear videojuegos en condiciones similares a las del mundo profesional”, señaló.

Uno de los rasgos distintivos del Global Game Jam es la conformación de equipos interdisciplinarios. Programadores, artistas visuales, diseñadores de sonido, narradores y líderes de proyecto trabajan de manera conjunta, replicando la lógica de los estudios profesionales de desarrollo de videojuegos. Esta metodología permite que los participantes comprendan el proceso completo de creación y aprendan a colaborar con perfiles diversos, incluso si no cuentan con formación técnica previa.

El evento está abierto a personas con distintos niveles de experiencia, desde estudiantes que se acercan por primera vez al desarrollo de videojuegos hasta profesionales del sector. Para esta edición, se espera la participación de alrededor de 150 asistentes, lo que refuerza el interés creciente por el entretenimiento interactivo y las tecnologías creativas en la región.

Con la realización del Global Game Jam 2026, Medellín refuerza su imagen como un epicentro de innovación, creatividad digital y talento joven. La elección de la UPB como sede también refleja el papel de las universidades en la articulación entre formación académica, industria y comunidad creativa, impulsando espacios donde el aprendizaje se conecta con desafíos reales.

Esta edición no solo permitirá a los participantes desarrollar proyectos en tiempo récord, sino que también contribuirá al fortalecimiento del ecosistema de videojuegos en Colombia. Al conectar el talento local con una de las iniciativas creativas más influyentes del mundo, el Global Game Jam se consolida como una plataforma clave para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y la proyección internacional del desarrollo de videojuegos hecho en el país.