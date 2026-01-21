Tecno

Colombia será sede del Global Game Jam 2026, el evento más importante de desarrolladores de videojuegos

El evento internacional reunirá aficionados para crear videojuegos en solo 48 horas

Guardar
El Global Game Jam 2026
El Global Game Jam 2026 es un importante evento de desarrollo de videojuegos.

Colombia será uno de los países anfitriones del Global Game Jam 2026, uno de los encuentros de desarrollo de videojuegos más importantes del mundo, y Medellín tendrá un rol protagónico con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) como sede oficial del evento.

Durante 48 horas continuas, la ciudad reunirá a desarrolladores, estudiantes y aficionados que crearán videojuegos desde cero, en simultáneo con decenas de países, fortaleciendo el posicionamiento del país dentro de la industria creativa y digital.

El evento se llevará a cabo desde el viernes 30 de enero en el Polideportivo de la UPB, espacio que será adaptado como un laboratorio creativo para albergar sesiones intensivas de ideación, diseño, prototipado y pruebas constantes.

El Global Game Jam es
El Global Game Jam es un evento que reúne a miles de desarrolladores de videojuegos.

A lo largo de dos días ininterrumpidos, los participantes trabajarán en equipos colaborativos, acompañados por mentores y profesionales del sector, en un entorno que prioriza el aprendizaje práctico y la experimentación.

El Global Game Jam es una iniciativa internacional que se desarrolla de manera simultánea en múltiples ciudades del mundo. A diferencia de una competencia tradicional, el evento tiene un enfoque formativo y colaborativo.

El objetivo principal no es obtener premios, sino fomentar habilidades clave como la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo interdisciplinario, competencias fundamentales para las industrias culturales, tecnológicas y de entretenimiento digital.

Global Game Jam 2026 estará
Global Game Jam 2026 estará en Colombia.

La dinámica del encuentro es común en todas las sedes. Al inicio del evento se revela un tema central global, que funciona como punto de partida para los equipos. A partir de esa consigna, los participantes deben diseñar y prototipar un videojuego funcional en un tiempo limitado.

Una vez finalizada la jornada, todos los proyectos se publican en la plataforma oficial globalgamejam.org, lo que permite visibilizar el talento local en un escenario internacional y facilitar el intercambio con comunidades creativas de otros países.

En Medellín, la organización del Global Game Jam 2026 estará liderada por la Universidad Pontificia Bolivariana, a través de su programa de Ingeniería de Diseño de Entretenimiento Digital. Álvaro Enrique Ospina Sanjuan, coordinador del programa y líder del evento, destacó el valor pedagógico de la experiencia.

Los equipos de los Global
Los equipos de los Global Game Jam tendrán que crear un videojuego en solo 48 horas.

“No se trata de premios, sino de aprendizaje práctico, trabajo en equipo y networking. Es una oportunidad real para conectarse con la industria y asumir el reto de crear videojuegos en condiciones similares a las del mundo profesional”, señaló.

Uno de los rasgos distintivos del Global Game Jam es la conformación de equipos interdisciplinarios. Programadores, artistas visuales, diseñadores de sonido, narradores y líderes de proyecto trabajan de manera conjunta, replicando la lógica de los estudios profesionales de desarrollo de videojuegos. Esta metodología permite que los participantes comprendan el proceso completo de creación y aprendan a colaborar con perfiles diversos, incluso si no cuentan con formación técnica previa.

El evento está abierto a personas con distintos niveles de experiencia, desde estudiantes que se acercan por primera vez al desarrollo de videojuegos hasta profesionales del sector. Para esta edición, se espera la participación de alrededor de 150 asistentes, lo que refuerza el interés creciente por el entretenimiento interactivo y las tecnologías creativas en la región.

Aficionados y desarrolladores pueden participar
Aficionados y desarrolladores pueden participar en el Global Game Jam.

Con la realización del Global Game Jam 2026, Medellín refuerza su imagen como un epicentro de innovación, creatividad digital y talento joven. La elección de la UPB como sede también refleja el papel de las universidades en la articulación entre formación académica, industria y comunidad creativa, impulsando espacios donde el aprendizaje se conecta con desafíos reales.

Esta edición no solo permitirá a los participantes desarrollar proyectos en tiempo récord, sino que también contribuirá al fortalecimiento del ecosistema de videojuegos en Colombia. Al conectar el talento local con una de las iniciativas creativas más influyentes del mundo, el Global Game Jam se consolida como una plataforma clave para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y la proyección internacional del desarrollo de videojuegos hecho en el país.

Temas Relacionados

Global Game JamVideojuegosColombiaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Qué es la ‘Generación WiFi’, por qué afecta a las familias y preocupa a especialistas

Estudios en Estados Unidos y España revelan que la dependencia digital condiciona la salud, la convivencia y la identidad de niños y adolescentes

Qué es la ‘Generación WiFi’,

Los jóvenes serán los primeros afectados en no tener empleo por la IA, la predicción de DeepMind y Anthropic

Las primeras señales de este cambio se observan en áreas de desarrollo de software y programación

Los jóvenes serán los primeros

El documental de Google DeepMind que muestra cómo AlphaFold revolucionó la biología

El documental se filmó entre 2018 y 2024, retratando debates y decisiones clave del equipo de Demis Hassabis

El documental de Google DeepMind

Lo más visto en Netflix Colombia en 2025: Las Guerreras K-Pop, Stranger Things y más

El último informe de la plataforma destaca 96 mil millones de horas vistas y la popularidad de títulos internacionales como Merlina y La Huésped liderando tendencias

Lo más visto en Netflix

El aire acondicionado emite un olor desagradable: la razón y consejos para solucionarlo

Un mantenimiento inadecuado y la acumulación de suciedad en los componentes internos del electrodoméstico explican la aparición de olores extraños en sistemas de climatización

El aire acondicionado emite un
DEPORTES
Alpine sacó a pista su

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

TELESHOW
Maxi López contó la insólita

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Arctic Monkeys y Harry Styles

Arctic Monkeys y Harry Styles regresan con nuevas canciones después de varios años de silencio discográfico

La viuda del último sha de Irán dijo que quiere regresar: “La juventud y todo el pueblo iraní serán finalmente libres”

Brasil confirmó que recibió la invitación para participar en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025