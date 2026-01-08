Tecno

CES 2026: Intel desarrolla una plataforma completa para gaming portátil

La compañía presentó su nueva generación de procesadores Intel Core Ultra Series 3, diseñados no solo para ordenadores portátiles con IA

La pieza central de la estrategia de Intel es la arquitectura Panther Lake. (Composición Infobae: REUTERS/Robert Galbraith / Intel)

En el marco del CES 2026, Intel anunció su entrada directa en el sector de consolas portátiles, un mercado hasta ahora dominado por AMD y Nvidia. La compañía presentó su nueva generación de procesadores Intel Core Ultra Series 3, diseñados no solo para ordenadores portátiles con inteligencia artificial, sino también para impulsar una “plataforma completa de juegos portátiles” que debutaría antes de finalizar el año.

Esta iniciativa marca un cambio relevante en el panorama de hardware para videojuegos, con Intel posicionándose como una alternativa competitiva en consolas de nueva generación.

Arquitectura Panther Lake y características técnicas del Core Ultra Series 3

La pieza central de la estrategia de Intel es la arquitectura Panther Lake, que integra una iGPU Arc capaz de alcanzar hasta 12 núcleos Xe en los Core Series 3. Según declaraciones de Daniel Rogers, vicepresidente y director general de productos para PC de Intel, la nueva plataforma combinará el chip con una capa de software encargada de gestionar el rendimiento, la disipación térmica y los ajustes en los juegos, facilitando así la personalización y la eficiencia en diferentes dispositivos.

Intel asegura que su nuevo chip gráfico puede ofrecer un rendimiento hasta un 77% más rápido que la generación anterior. La iGPU Arc B390, junto a la tecnología XeSS 3 —su sistema de escalado inteligente para competir con DLSS de NVIDIA y FSR de AMD—, utiliza inteligencia artificial para generar hasta cuatro fotogramas adicionales, logrando que títulos como Battlefield 6 alcancen los 145 fps en una consola portátil.

Además, la compañía afirma que este procesador supera en un 10% el rendimiento de la RTX 4050 de NVIDIA y al Ryzen AI 9 HX 370 de AMD, basado en arquitectura Zen 5.

Alianzas estratégicas y personalización en la nueva generación de consolas

Los nuevos procesadores de Intel, que llegarán bajo la marca Core G3, permitirán a los fabricantes personalizar la memoria y el consumo energético según las necesidades de cada consola. Empresas como Microsoft (Xbox), MSI, Acer, CPD, Foxconn y Pegatron respaldarán esta nueva plataforma portátil, ampliando las opciones para los consumidores y los desarrolladores.

No es la primera vez que Intel incursiona en el segmento de gaming portátil. La MSI Claw fue la primera consola en integrar procesadores Meteor Lake con gráficos Arc, y posteriormente las versiones Claw 8 AI+ y Claw 7 AI+ incluyeron Lunar Lake, mejorando aún más el rendimiento gráfico y la eficiencia energética.

Robert Hallock, director general de IA para clientes y marketing técnico de Intel, destacó que Panther Lake permitirá personalizar la plataforma para hacerla más eficiente y adaptable, superando las limitaciones de generaciones previas.

Con la llegada de su nueva arquitectura, Intel se posiciona como un contendiente serio en el mercado de consolas portátiles y sobremesa, en un sector que hasta ahora había estado dominado por AMD y NVIDIA. El lanzamiento de la plataforma completa de gaming portátil está previsto para finales de 2026, con la promesa de mayor rendimiento, personalización y eficiencia para los jugadores.

Intel presenta Crescent Island, su nueva GPU diseñada para acelerar la inferencia de IA

En el OCP Global Summit 2025, Intel anunció el lanzamiento de Crescent Island, una GPU creada específicamente para centros de datos y orientada a cargas de trabajo de inferencia en inteligencia artificial.

Este acelerador está diseñado para ofrecer alta eficiencia energética, gran capacidad de memoria y un rendimiento sobresaliente, posicionando a Intel como un actor clave en el ecosistema de IA, con soluciones que abarcan desde hardware hasta software.

La introducción de Crescent Island responde a un cambio en la industria, donde la inferencia ha tomado protagonismo frente al entrenamiento tradicional de IA, especialmente debido a la popularización de aplicaciones en tiempo real y el avance de la IA agéntica. Intel ha desarrollado una arquitectura que prioriza la eficiencia y la escalabilidad en entornos empresariales.

Sachin Katti, CTO de Intel, explicó que la inteligencia artificial está migrando “del entrenamiento estático a la inferencia en tiempo real y en todas partes”, impulsada por la IA agéntica. Destacó la importancia de sistemas heterogéneos adaptados a cada tarea y alimentados por software abierto para escalar las cargas de trabajo.

La GPU Crescent Island utiliza arquitectura Xe3P, que se centra en maximizar el rendimiento por vatio, una característica esencial para centros de datos que buscan sostenibilidad y eficiencia operativa.

