El auto conectado avanza en Colombia: una app ahora gestiona el mantenimiento y el historial del vehículo

My Peugeot Col se conecta al automóvil a través del número de identificación vehicular (VIN)

El sistema facilita la transferencia
El sistema facilita la transferencia de datos en caso de cambio de propietario. (Peugeot)

Peugeot lanza My Peugeot Col, una aplicación gratuita que permite a los usuarios gestionar su vehículo de manera directa y centralizada desde el teléfono móvil. Esta herramienta, disponible para dispositivos iOS y Android, busca optimizar la experiencia del cliente a través de una conexión continua entre el vehículo y la marca.

Plataforma digital Peugeot: gestión integral del vehículo desde el móvil

My Peugeot Col se conecta al automóvil a través del número de identificación vehicular (VIN), permitiendo que toda la información relevante sobre el estado y el historial del vehículo esté disponible para consulta inmediata.

Cabe señalar que el sistema facilita la transferencia de datos en caso de cambio de propietario, ya que la información almacenada corresponde al automóvil, no a los datos personales del usuario.

Peugeot lanza My Peugeot Col,
Peugeot lanza My Peugeot Col, una aplicación gratuita que permite a los usuarios gestionar su vehículo de manera directa. (Peugeot)

La aplicación centraliza la administración de servicios posventa. Los usuarios reciben notificaciones sobre los mantenimientos programados y pueden agendar citas en los centros de servicio autorizados según sus preferencias de tiempo y ubicación. Además, My Peugeot Col mantiene un registro detallado de los servicios realizados, lo que favorece la trazabilidad y el acceso a información histórica del vehículo.

El acceso a campañas de seguridad y la localización de concesionarios autorizados cercanos son otras funcionalidades integradas. Según la información oficial, la herramienta refuerza el acompañamiento a los usuarios durante el periodo de garantía, en línea con el programa Peugeot Cumple y su compromiso de ofrecer asistencia en casos de emergencia.

Funcionalidades y alcance de la aplicación My Peugeot Col

La app opera en tiempo real, brindando una vía de comunicación directa y segura entre el cliente y Peugeot, y permite mantener actualizado el estado del vehículo sin necesidad de trámites adicionales.

El acceso a campañas de
El acceso a campañas de seguridad y la localización de concesionarios autorizados cercanos son otras funcionalidades integradas. (Imágen ilustrativa Infobae)

Los usuarios pueden consultar alertas de mantenimiento, acceder al historial de servicios, revisar campañas de seguridad y localizar puntos de atención autorizados, todo desde una sola plataforma. La integración de estas funciones busca facilitar la administración cotidiana del vehículo y optimizar el tiempo de los propietarios.

La empresa cuenta con una red de 16 vitrinas y 16 centros de servicio especializados distribuidos en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ibagué, Chía, Neiva y Cúcuta.

La disponibilidad de la aplicación My Peugeot Col se suma a la estrategia de la marca para consolidar su presencia en el país, donde ofrece modelos como el 2008 1.2L Turbo, Nuevo 2008 Híbrido, E-2008, Nuevo 3008, Nuevo 5008, Nuevo 408, Boxer y Partner.

Al parecer Android Auto permitirá
Al parecer Android Auto permitirá al usuario fijar widgets seleccionados en una parte específica de la pantalla. (Google)

Google prepara un nuevo diseño visual para el reproductor de Android Auto

Android Auto prepara una actualización que transformará la apariencia de su reproductor multimedia con la incorporación de una barra de progreso con diseño ondulado. Según lo descubierto en el análisis del código de la versión 15.9.6551, Google experimenta con este nuevo indicador animado, que reemplazaría la tradicional línea recta.

Por el momento, la característica permanece oculta para los usuarios, lo que indica que Google aún evalúa su funcionamiento y estabilidad antes de ponerla a disposición de todo el público.

El descubrimiento fue posible gracias al desmontaje técnico del archivo APK realizado por Android Authority, donde se identificaron referencias internas a este elemento visual. La barra ondulada se integra al lenguaje visual denominado “Expressive”, una evolución de Material You que Google implementa progresivamente en sus productos.

Logo de Android Auto. (Play
Logo de Android Auto. (Play Store)

Esta actualización permitiría que Android Auto adopte una estética coherente con el resto del ecosistema Android, promoviendo una identidad visual consistente también en el entorno automotriz.

La modificación no solo implica un cambio de aspecto. El código indica que la barra de progreso ondulada solo funcionará en aplicaciones desarrolladas bajo el estándar Material 3. Esto limita la capacidad de personalización de plataformas de terceros, como Spotify o YouTube Music, ya que deberán adaptarse a las directrices visuales de Google.

De esta forma, la empresa fortalece un control centralizado sobre la interfaz gráfica de Android Auto y reduce la autonomía de los desarrolladores externos para definir el diseño de sus aplicaciones.

Este programa de entretenimiento integra
Este programa de entretenimiento integra el Asistente de Google. (Android)

Esta medida se alinea con una estrategia más amplia por parte de Google. En los últimos meses, la compañía ha implementado una arquitectura de plantillas unificadas en aplicaciones compatibles con Android Auto, una tendencia que ya se observa en versiones recientes de Spotify, comenzando por la 14.4.

El propósito es consolidar una experiencia visual que dependa principalmente del teléfono móvil y de los lineamientos de diseño de Google, relegando al sistema del vehículo a un papel secundario dentro de la interacción del usuario.

