Tecno

Apple supera a Samsung y se convierte en el mayor vendedor de smartphones del mundo

Con un catálogo más reducido pero enfocado en la gama alta, Apple logró imponerse a Samsung, que históricamente lideró por su amplia oferta de modelos

Guardar
Apple supera por primera vez
Apple supera por primera vez a Samsung en venta de smartphones. (Apple - Samsung)

Apple es, por primera vez, el mayor vendedor de smartphones a nivel global. No se trata de una proyección ni de una lectura optimista del mercado, sino de un dato confirmado por el último informe de la consultora IDC, que ubica a la compañía de Cupertino por encima de Samsung en volumen total de teléfonos vendidos.

Según el reporte, el golpe decisivo se dio en el último trimestre del año, tradicionalmente el más fuerte por la campaña navideña. En ese período, Apple vendió alrededor de 81 millones de iPhone, mientras que Samsung se quedó en poco más de 60 millones de unidades.

La diferencia no solo es amplia, sino también simbólica: Apple, históricamente líder en ingresos y rentabilidad, ahora también encabeza el ranking en cantidad de dispositivos vendidos.

En los últimos meses de
En los últimos meses de 2025, Apple vendió 81 millones de iPhones. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Al observar el balance anual completo, el resultado confirma el cambio de liderazgo. Apple cerró el año con cerca de 248 millones de smartphones comercializados, superando a los aproximadamente 241 millones de Samsung, de acuerdo con las estimaciones preliminares de IDC. Es la primera vez que la firma estadounidense logra colocarse en el primer lugar del mercado global de teléfonos inteligentes desde que este se consolidó como un negocio masivo.

Este dato rompe una tendencia de más de diez años. Samsung había mantenido el liderazgo gracias a una estrategia basada en un catálogo muy amplio, capaz de cubrir desde la gama de entrada hasta los modelos más avanzados.

Apple, en cambio, ha demostrado que un portafolio mucho más acotado, centrado casi exclusivamente en el iPhone, puede ser suficiente para imponerse incluso en volumen cuando se combina con una fuerte fidelidad de marca y una estrategia comercial bien afinada.

Después de 10 años, Samsung
Después de 10 años, Samsung perdió el liderazgo de la venta de smartphones. (AP foto/Lee Jin-man)

El papel del iPhone ha sido clave en este resultado. El dispositivo mantiene una demanda sólida en mercados estratégicos como Estados Unidos, Europa y China, donde la base de usuarios es amplia y el ciclo de renovación se ha acelerado. Mejoras en cámara, rendimiento y funciones de software, junto con la integración con otros productos y servicios de la compañía, han reforzado el atractivo del ecosistema de Apple.

IDC destaca que buena parte del crecimiento de Apple se explica por el empuje del segmento premium, que ha mostrado una resistencia mayor a la desaceleración económica global. Mientras otros fabricantes dependen en gran medida de la gama media y baja, con márgenes más ajustados, Apple ha convertido su posicionamiento de alto precio en una ventaja competitiva sostenida.

Para Samsung, el escenario es distinto, aunque no necesariamente negativo. La empresa surcoreana sigue siendo un actor central del mercado y mantiene una presencia muy fuerte en regiones emergentes y en segmentos donde Apple no compite directamente. Su liderazgo en dispositivos de gama media, así como su apuesta por teléfonos plegables, continúan siendo pilares clave de su estrategia.

El iPhone mantiene una demanda
El iPhone mantiene una demanda sólida en Estados Unidos, Europa y China. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, perder el primer puesto mundial tiene un peso simbólico importante. El informe de IDC refleja un mercado cada vez más polarizado, con Apple y Samsung claramente por delante del resto de fabricantes. Marcas como Xiaomi, OPPO o Vivo continúan disputándose cuotas relevantes, pero enfrentan un entorno más exigente, con consumidores cautelosos y ciclos de renovación más largos.

El contexto general del mercado también ayuda a dimensionar el logro de Apple. Las ventas globales de smartphones han mostrado un crecimiento limitado en el último año, luego de varios periodos de contracción. En ese escenario, ganar participación no depende tanto de la expansión del mercado como de quitarle terreno al competidor directo, algo que Apple logró hacer con éxito frente a Samsung.

El cambio de liderazgo deja una señal clara sobre la evolución del negocio móvil. La diferenciación ya no pasa únicamente por el hardware o por el número de modelos disponibles, sino por la capacidad de construir ecosistemas sólidos, generar fidelidad y sostener la demanda incluso en contextos económicos complejos.

Temas Relacionados

AppleSamsungSmartphoneLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cinco tendencias tecnológicas que marcarán este 2026 y el futuro de la era digital

IA, nube y ciberseguridad son temas claves que guiarán el camino de las empresas y usuarios

Cinco tendencias tecnológicas que marcarán

Así será el control edición limitada para PS5 inspirado en la icónica saga de Marathon

El lanzamiento de la nueva entrega llega acompañado de el DualSense, diseñado para fusionar arte y tecnología, amplificando la jugabilidad y la inmersión en el universo de Tau Ceti IV

Así será el control edición

GTA VI de nuevo en duda: una explosión en las oficinas de Rockstar North genera preocupación

En la sede del estudio en Edimburgo, la emergencia se habría generado por un fallo en una de las calderas de calefacción

GTA VI de nuevo en

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es

Este es el valor de la criptomoneda bitcoin este 20 de enero

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Este es el valor de
DEPORTES
El gigante de Italia que

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

TELESHOW
Marta Fort dio su versión

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

INFOBAE AMÉRICA

Aviones militares llegarán a la

Aviones militares llegarán a la base de Estados Unidos en Groenlandia para actividades planificadas

Junto a su nuevo novio y un empleado planeó el asesinato de su ex pareja en Uruguay: le tendieron una emboscada

Panamá abre el debate de la reforma educativa con dos rutas: Ejecutivo y Asamblea

Uruguay atraviesa un brote histórico de varicela y decidió cambiar la vacuna: los casos se duplicaron en 2025

La Policía de Uruguay busca terminar con la “idealización” de narcos como Marset en campaña para adolescentes