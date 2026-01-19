Tecno

Crean un lavarropas que ahorra energía y seca a cualquier humano en minutos

El innovador dispositivo, inspirado en cápsulas de descanso, ajusta temperatura y humedad en tiempo real, personalizando cada ciclo y optimizando el consumo de agua y energía en la rutina de higiene

Guardar
Así funciona la cabina japonesa
Así funciona la cabina japonesa que promete revolucionar la limpieza personal con inteligencia artificial y microburbujas - (foto: Science)

La innovación tecnológica vuelve a poner a Japón en el centro de la conversación global sobre el bienestar y la automatización doméstica. Science Co, una empresa con sede en Osaka, ha presentado un prototipo avanzado que promete revolucionar la rutina de higiene personal: una cabina automatizada capaz de lavar y secar el cuerpo humano en apenas 15 minutos, combinando eficiencia energética, comodidad e inteligencia artificial.

Este novedoso dispositivo, apodado “lavadora humana”, responde a una demanda creciente de soluciones que reduzcan la intervención manual y personalicen la experiencia de cuidado diario.

Cómo funciona la lavadora humana

A diferencia de una ducha o bañera tradicional, la cabina desarrollada por Science Co presenta una estructura ovoide inspirada en las cápsulas de descanso y las cámaras de aislamiento sensorial.

Gracias a sensores avanzados y
Gracias a sensores avanzados y entornos personalizables, la cabina de Science Co ofrece limpieza profunda, secado eficiente y una experiencia relajante que anticipa el futuro del aseo en espacios urbanos

El usuario se recuesta en una plataforma ergonómica y, a partir de ahí, el sistema se encarga de todo: sensores biométricos detectan la posición corporal, temperatura y humedad, ajustando de forma automática la intensidad del lavado y el secado.

El proceso de limpieza se divide en tres etapas principales:

  • Baño inicial con microburbujas ultrafinas: Estas burbujas penetran suavemente en los poros, removiendo impurezas sin necesidad de fricción, lo que ayuda a reducir la irritación y optimiza el uso del agua.
  • Aclarado templado: Un sistema de enjuague ajusta la temperatura y el flujo para garantizar una limpieza homogénea y apta incluso para pieles sensibles.
  • Secado con aire caliente de baja intensidad: Permite que el cuerpo quede completamente seco en minutos, sin sensación de calor extremo ni riesgo de deshidratación cutánea.

La tecnología central reside en el control inteligente de las ultrafine bubbles, que adaptan su densidad según el nivel de hidratación de la piel, medido en tiempo real por sensores. Esto previene efectos adversos y personaliza el ciclo de higiene a las necesidades de cada usuario.

La lavadora humana que limpia y sirve para liberar estrés

El prototipo no se limita a la automatización del aseo, sino que añade un entorno multisensorial pensado para el bienestar. Los usuarios pueden seleccionar la iluminación ambiental, sonidos relajantes y aromas personalizados, acercando la experiencia a la de un spa de alta gama.

El prototipo combina materiales antibacterianos,
El prototipo combina materiales antibacterianos, algoritmos de IA y un diseño ergonómico para ofrecer una solución exclusiva, pensada inicialmente para hoteles y centros de bienestar, con potencial de expandirse al hogar

De acuerdo con los fabricantes, estas funciones buscan reducir el estrés, mejorar la relajación y promover una sensación de bienestar integral durante el ciclo de limpieza.

La idea de la lavadora humana no es completamente nueva en Japón. En la década de 1970, Sanyo presentó el Ultrasonic Bath, un concepto experimental que empleaba ultrasonidos y burbujas para lavar el cuerpo sin contacto directo.

Si bien nunca llegó a comercializarse, se convirtió en un referente para los desarrollos actuales. La compañía japonesa retoma aquella visión futurista y la actualiza con materiales antibacterianos, algoritmos de inteligencia artificial y una mayor eficiencia técnica.

Cuál es el valor de la lavadora humana

El plan inicial de de los fabricantes es introducir el dispositivo en hoteles de lujo, centros de bienestar y residencias de alta gama, donde el precio (cercano a los 360.000 dólares) y la necesidad de mantenimiento especializado no sean barreras insalvables. Si la demanda y los costes lo permiten, en el futuro podría desarrollarse una versión más compacta y accesible para el hogar.

No obstante, especialistas advierten sobre desafíos como el desgaste de materiales por la exposición constante a humedad, los requisitos de mantenimiento y la aceptación social de automatizar una actividad tan íntima. El éxito de esta tecnología dependerá, en última instancia, de la capacidad de la industria para garantizar funcionalidad, seguridad y accesibilidad a un público más amplio.

El prototipo de la denominada lavadora humana, refleja el potencial de la innovación japonesa para transformar la vida cotidiana, combinando eficiencia energética, automatización y bienestar en una solución que, aunque aún exclusiva, anticipa el futuro del cuidado personal.

Temas Relacionados

LavadoraAhorrarEnergíaHumanoBañeraTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nueva tecnología convierte las gotas de lluvia en electricidad: así funciona

Con un peso 80% menor y costo reducido a la mitad respecto a alternativas tradicionales, el generador flotante W-DEG puede desplegarse fácilmente en embalses o zonas costeras

Nueva tecnología convierte las gotas

Ranking de animes: los 10 más vistos la última semana en Crunchyroll

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Ranking de animes: los 10

Bill Gates sobre la IA: “De todas las cosas que los humanos han creado es la que más cambiará la sociedad”

Para el cofundador de Microsoft, la inteligencia artificial exige una gestión responsable, capaz de prevenir amenazas como el bioterrorismo y transformar el mercado laboral

Bill Gates sobre la IA:

Nueva startup de Sam Altman de tecnología cerebral con chips sale a la luz y competirá con Neuralink

Este proyecto apuesta por una interfaz cerebro-computadora no invasiva basada en ultrasonido para evitar riesgos de cirugías

Nueva startup de Sam Altman

Un avance tecnológico permitió que las pantallas OLED se estiren un 200% sin perder luminosidad

El desarrollo de materiales innovadores como el MXene permitió crear una estructura elástica que mantiene su luminosidad. La revista científica IEEE Spectrum destacó que abre camino a dispositivos vestibles y sensores avanzados para salud, industria y electrónica de consumo

Un avance tecnológico permitió que
DEPORTES
Sebastián Báez y Jannik Sinner

Sebastián Báez y Jannik Sinner hacen su estreno en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

El peleador argentino que protagonizará una velada estelar de la UFC ante una leyenda de las MMA

Las fotos y los videos del festejo de cumpleaños de Marcelo Gallardo: la reconocida banda que tocó en vivo y los símbolos de River que invitó

El espectacular gol de chilena del hijo de una leyenda del fútbol mundial: “Tomé esa decisión como entrenador, no como padre”

Michel Platini, a 10 años del escándalo que lo apartó del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

TELESHOW
Griselda Siciliani habló en medio

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: “¡Que venga toda Suiza!”

INFOBAE AMÉRICA

El número de muertos por

El número de muertos por el incendio en un centro comercial de Karachi aumentó a 23: se teme que haya más víctimas

Pese a fallas y antecedentes de corrupción, Ecuador vuelve a confiar una hidroeléctrica al régimen chino

Ex candidato presidencial de Ecuador publicó 34 presuntas residencias ligadas al narcotráfico en Ecuador

Los cristianos ortodoxos se zambulleron en las aguas heladas de los Balcanes para celebrar la Epifanía

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal