Crean un lavarropas que ahorra energía y seca a cualquier humano en minutos

Así funciona la cabina japonesa que promete revolucionar la limpieza personal con inteligencia artificial y microburbujas - (foto: Science)

La innovación tecnológica vuelve a poner a Japón en el centro de la conversación global sobre el bienestar y la automatización doméstica. Science Co, una empresa con sede en Osaka, ha presentado un prototipo avanzado que promete revolucionar la rutina de higiene personal: una cabina automatizada capaz de lavar y secar el cuerpo humano en apenas 15 minutos, combinando eficiencia energética, comodidad e inteligencia artificial.

Este novedoso dispositivo, apodado “lavadora humana”, responde a una demanda creciente de soluciones que reduzcan la intervención manual y personalicen la experiencia de cuidado diario.

Cómo funciona la lavadora humana

A diferencia de una ducha o bañera tradicional, la cabina desarrollada por Science Co presenta una estructura ovoide inspirada en las cápsulas de descanso y las cámaras de aislamiento sensorial.

Gracias a sensores avanzados y entornos personalizables, la cabina de Science Co ofrece limpieza profunda, secado eficiente y una experiencia relajante que anticipa el futuro del aseo en espacios urbanos

El usuario se recuesta en una plataforma ergonómica y, a partir de ahí, el sistema se encarga de todo: sensores biométricos detectan la posición corporal, temperatura y humedad, ajustando de forma automática la intensidad del lavado y el secado.

El proceso de limpieza se divide en tres etapas principales:

Baño inicial con microburbujas ultrafinas: Estas burbujas penetran suavemente en los poros, removiendo impurezas sin necesidad de fricción, lo que ayuda a reducir la irritación y optimiza el uso del agua.

Aclarado templado: Un sistema de enjuague ajusta la temperatura y el flujo para garantizar una limpieza homogénea y apta incluso para pieles sensibles.

Secado con aire caliente de baja intensidad: Permite que el cuerpo quede completamente seco en minutos, sin sensación de calor extremo ni riesgo de deshidratación cutánea.

La tecnología central reside en el control inteligente de las ultrafine bubbles, que adaptan su densidad según el nivel de hidratación de la piel, medido en tiempo real por sensores. Esto previene efectos adversos y personaliza el ciclo de higiene a las necesidades de cada usuario.

La lavadora humana que limpia y sirve para liberar estrés

El prototipo no se limita a la automatización del aseo, sino que añade un entorno multisensorial pensado para el bienestar. Los usuarios pueden seleccionar la iluminación ambiental, sonidos relajantes y aromas personalizados, acercando la experiencia a la de un spa de alta gama.

El prototipo combina materiales antibacterianos, algoritmos de IA y un diseño ergonómico para ofrecer una solución exclusiva, pensada inicialmente para hoteles y centros de bienestar, con potencial de expandirse al hogar

De acuerdo con los fabricantes, estas funciones buscan reducir el estrés, mejorar la relajación y promover una sensación de bienestar integral durante el ciclo de limpieza.

La idea de la lavadora humana no es completamente nueva en Japón. En la década de 1970, Sanyo presentó el Ultrasonic Bath, un concepto experimental que empleaba ultrasonidos y burbujas para lavar el cuerpo sin contacto directo.

Si bien nunca llegó a comercializarse, se convirtió en un referente para los desarrollos actuales. La compañía japonesa retoma aquella visión futurista y la actualiza con materiales antibacterianos, algoritmos de inteligencia artificial y una mayor eficiencia técnica.

Cuál es el valor de la lavadora humana

El plan inicial de de los fabricantes es introducir el dispositivo en hoteles de lujo, centros de bienestar y residencias de alta gama, donde el precio (cercano a los 360.000 dólares) y la necesidad de mantenimiento especializado no sean barreras insalvables. Si la demanda y los costes lo permiten, en el futuro podría desarrollarse una versión más compacta y accesible para el hogar.

No obstante, especialistas advierten sobre desafíos como el desgaste de materiales por la exposición constante a humedad, los requisitos de mantenimiento y la aceptación social de automatizar una actividad tan íntima. El éxito de esta tecnología dependerá, en última instancia, de la capacidad de la industria para garantizar funcionalidad, seguridad y accesibilidad a un público más amplio.

El prototipo de la denominada lavadora humana, refleja el potencial de la innovación japonesa para transformar la vida cotidiana, combinando eficiencia energética, automatización y bienestar en una solución que, aunque aún exclusiva, anticipa el futuro del cuidado personal.