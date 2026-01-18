Cinco trucos para evitar que Google Maps consuma toda la batería del celular en un viaje largo en auto

La herramienta de Google es útil cuando el conductor es nuevo en una ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso intensivo de Google Maps durante viajes largos en auto suele impactar en la autonomía de la batería del teléfono. Mantener la pantalla encendida, la localización activa y la actualización continua de rutas convierte a esta app en uno de los principales consumidores de energía para quienes dependen de la navegación digital.

Esta situación puede complicar la experiencia de quienes recorren trayectos extensos, sobre todo en zonas donde acceder a un enchufe o a un cargador portátil no siempre resulta posible.

Frente a este desafío, existen ajustes específicos dentro de Google Maps que permiten prolongar la duración de la batería, sin sacrificar las funciones esenciales de orientación y cálculo de rutas.

Todos los ajustes se realizan desde la configuración de Google Maps. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La suma de estas configuraciones ayuda a que los conductores gestionen de manera eficiente la energía de su dispositivo, con lo cual se reduce la necesidad de cargar el teléfono durante todo el recorrido y se evita quedar incomunicado en trayectos de larga distancia.

Cómo descargar los mapas antes de salir puede ayudar a ahorrar batería

Uno de los métodos más eficaces consiste en aprovechar la opción de mapas sin conexión. Descargar con antelación las áreas que se recorrerán, a través del menú de mapas sin conexión, permite que el teléfono opere con menor demanda de datos y reduzca la frecuencia de acceso al GPS.

Este ajuste se vuelve útil en trayectos donde la cobertura es irregular o escasa. Los mapas descargados, que incluyen instrucciones detalladas y puntos de interés, permanecen disponibles en el dispositivo y cuentan con una fecha de caducidad visible para facilitar su actualización manual.

Además, al acceder al apartado de Ajustes y dentro de “Mapas sin conexión”, conviene desactivar tanto la actualización automática de mapas como la descarga de mapas recomendados. Esto evita que la aplicación realice descargas en segundo plano que podrían agotar la batería.

Por qué es mejor desactivar la vista satelital en trayectos largos

Restringir ciertas funciones evita que la app reduzca de forma rápida la carga del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visualización satelital de Google Maps demanda un procesamiento gráfico superior al modo estándar, lo que incrementa el consumo de batería.

Cambiar a la versión básica de los mapas, mediante el menú de Ajustes en la sección “Aplicación y pantalla”, ayuda a reducir el uso de recursos al prescindir de imágenes de alta resolución y elementos tridimensionales. Esta configuración es adecuada para quienes priorizan la duración de la batería sobre los detalles visuales.

De qué forma el modo oscuro marca la diferencia en el consumo

Activar el modo oscuro en Google Maps y en el sistema operativo del teléfono produce una gran reducción en la luminosidad de la pantalla.

Este ajuste representa una alternativa eficaz para disminuir el consumo eléctrico, sobre todo en dispositivos con pantallas OLED o AMOLED, donde los píxeles negros consumen menos energía.

Activar el tema oscuro en Google Maps y en el sistema reduce la luminosidad y mejora la autonomía, sobre todo en pantallas OLED y AMOLED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El menú de la aplicación ofrece la opción de elegir entre el modo oscuro permanente, o la sincronización automática con las preferencias generales del sistema.

Qué impacto tiene la reproducción automática de videos en la autonomía del celular

La función de reproducción automática de videos en reseñas de lugares y vistas previas dentro de Google Maps incrementa el gasto de batería y el uso de datos.

Desactivar esta opción, ubicada en Ajustes, dentro de “Aplicación y pantalla” y en la sección “Reproducir automáticamente vista previa de video”, permite evitar la descarga y la visualización de contenido multimedia que no influye en la navegación.

Desactivar la reproducción de videos en reseñas y vistas previas evita el uso innecesario de recursos y datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mantener esta función deshabilitada, el teléfono concentra sus recursos en las tareas principales, como la actualización de rutas y la localización en tiempo real.

Por qué es útil desactivar la conectividad con balizas Bluetooth de túneles

En el apartado de Ajustes de Google Maps existe la opción de conectar el teléfono con balizas Bluetooth instaladas en túneles, una tecnología que permite mejorar la precisión de la localización en zonas cubiertas.

Sin embargo, mantener activa esta función representa un consumo extra de batería, sobre todo si el usuario no transita regularmente por infraestructuras integradas con este sistema.

Deshabilitar la conectividad con balizas Bluetooth resulta sugerida en la mayoría de los viajes interurbanos o rurales, donde esta tecnología no está presente. Solo en vías específicas, como ciertas autopistas urbanas que atraviesan túneles largos, es conveniente mantenerla activa para conservar la calidad de la navegación.