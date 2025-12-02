Estas con las consecuencias de cargar diferentes smartphones con el mismo cargador

Usar cualquier adaptador puede dañar la batería, afectar la garantía e incluso ocasionar riesgos de seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de cargar distintos teléfonos inteligentes con un solo cargador parece inofensiva, pero puede afectar negativamente la vida útil de los dispositivos e incluso la seguridad del usuario.

Por qué no es bueno utilizar un solo cargador en varios celulares

Especialistas de SIAFU Electronics señalan que cada dispositivo requiere un protocolo de carga específico, es decir, un sistema que regula cómo recibe energía la batería para evitar daños.

Antes de conectar cualquier equipo a un cargador genérico o de otro modelo, es fundamental comprobar si cumple con las especificaciones técnicas del fabricante. El riesgo de usar un cargador incompatible incluye sobrecarga, aumento de la temperatura y degradación prematura de la batería.

Guía esencial para no arruinar tu móvil al cargarlo: elige bien el cargador y cuida la batería- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estandarización de puertos físicos no equivale a la universalidad de los cargadores. Aunque dos cargadores presenten una entrada USB-C, pueden entregar capacidades de voltaje y amperaje diferentes. Como explica SIAFU Electronics, “cada equipo cuenta con requisitos distintos que deben ser respetados”.

Un cargador inadecuado podría suministrar menos energía de la necesaria, dañando las celdas internas, o más de lo requerido, generando sobrecalentamiento y acortando la vida del teléfono.

El problema se agrava con la evolución de tecnologías como Quick Charge o USB Power Delivery (PD), que permiten cargas más rápidas si (y solo si) tanto el dispositivo como el cargador están diseñados para soportarlas. Utilizar un cargador sin soporte adecuado puede ralentizar el proceso de carga o provocar daños internos irreparables.

Cuáles son las consecuencias negativas de usar un cargador en varios dispositivos

Distintas marcas y fabricantes alertan sobre estas prácticas. Samsung, por ejemplo, advierte de manera explícita que emplear cargadores no oficiales podría “afectar negativamente la capacidad de carga del dispositivo y, con el tiempo, causar problemas de batería”. El uso continuado de cargadores genéricos, explica la compañía, puede incluso anular la garantía del teléfono y obligar a costosas reparaciones.

El hábito de compartir cargador amenaza la seguridad y la salud de las baterías de litio, advierten expertos de la industria tecnológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, cargar múltiples dispositivos con un mismo adaptador puede sobrecargar los circuitos, propiciar cortocircuitos, dañar los puertos de carga o incluso dar origen a incendios, sobre todo si el accesorio está en mal estado o no cuenta con opción de protección frente a picos eléctricos.

Marcas como Lenovo coinciden en esta apreciación y subrayan que un voltaje o amperaje incorrecto puede sobrecalentar el equipo y deteriorar la batería de litio, el componente más sensible del teléfono.

La composición de una batería de iones de litio, utilizada en la mayoría de los smartphones, implica un proceso delicado: las capas de óxido de litio-cobalto y de grafito trasladan iones de litio durante la carga y descarga. Si un cargador suministra demasiada corriente, se podrían extraer demasiados iones, dañando la estructura interna y acortando la vida útil de la batería.

Cómo alargar la vida útil del cargador y batería

Para mitigar estos riesgos, tanto SIAFU Electronics como Samsung y otros fabricantes, recomiendan emplear siempre el cargador original o uno certificado oficialmente.

Cargar varios dispositivos con el mismo accesorio puede dañar smartphones y multiplicar los riesgos

En caso de necesitar un reemplazo, lo más seguro es adquirirlo en distribuidores autorizados, verificando que los valores de voltaje y amperaje coincidan con las especificaciones del fabricante.

Algunos cargadores universales modernos, equipados con tecnología GaN (nitruro de galio), ofrecen una alternativa más eficiente y segura. Este tipo de adaptadores puede soportar mayores temperaturas y facilitar la gestión inteligente de la potencia, siempre que la potencia suministrada sea compatible con el dispositivo en cuestión.

Sin embargo, se debe optar por cables de calidad y comprobar que la capacidad de cada puerto coincida con las exigencias del equipo a cargar.

Sumado a la elección correcta del cargador, existen buenas prácticas para proteger la batería: cargar los equipos lejos de fuentes de calor, no utilizarlos durante la recarga, mantener los ciclos de carga entre un 20 % y un 80 % y actualizar el sistema operativo regularmente para aprovechar las mejoras en eficiencia.

El uso inconsciente de un cargador cualquiera puede parecer una solución rápida, pero sus consecuencias pueden volverse costosas tanto para los dispositivos como para la seguridad del entorno doméstico. Elegir siempre accesorios homologados y seguir las recomendaciones de los fabricantes es, según los expertos y las grandes marcas, la única vía para prolongar la vida de los smartphones sin exponerse a sorpresas desagradables.