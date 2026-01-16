Qué hacer con las pilas gastadas en casa y por qué no deben tirarse a la basura

Las pilas pueden ser reutilizadas cuando se acaba su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casi todos los hogares hay pilas gastadas guardadas en cajones, controles remotos o relojes que dejaron de funcionar. Aunque suelen considerarse residuos sin valor, desecharlas en la basura común representa un riesgo ambiental y sanitario.

Por ello, expertos y organismos ambientales advierten que las pilas no deben tirarse junto con los desechos domésticos, ya que contienen materiales contaminantes, pero también destacan que, antes de llegar a un punto de reciclaje, algunas pueden reutilizarse de forma segura en el hogar.

Las pilas usadas están compuestas por elementos como zinc, manganeso, níquel o litio, que, al degradarse, pueden filtrarse al suelo y al agua. Cuando terminan en rellenos sanitarios sin tratamiento adecuado, estas sustancias pueden afectar ecosistemas y fuentes de agua potable. Por ese motivo, la recomendación principal es no arrojarlas nunca al tacho de basura tradicional y buscar alternativas responsables para su manejo.

Sin embargo, no todas las pilas descargadas están automáticamente listas para ser recicladas o reutilizadas. Antes de decidir qué hacer con ellas, es clave revisar su estado físico. Aquellas que presentan corrosión, fugas, manchas blanquecinas, óxido o deformaciones deben considerarse peligrosas y llevarse directamente a puntos de recolección especializados.

En cambio, las pilas que están descargadas pero conservan su forma intacta y no muestran daños visibles pueden tener una segunda vida en proyectos sencillos dentro del hogar.

Reutilizar pilas gastadas no significa volver a usarlas como fuente de energía, sino aprovechar su forma y resistencia como material para manualidades u objetos decorativos. Su diseño cilíndrico y su acabado metálico las convierten en piezas atractivas para crear adornos con un estilo moderno o industrial, sin necesidad de conocimientos técnicos ni herramientas complejas.

Entre las opciones más simples se encuentran las manualidades decorativas. Con materiales básicos como pegante, cinta adhesiva, palitos de madera o marcadores, es posible transformar pilas descargadas en figuras ornamentales. Una de las ideas más difundidas es la creación de pequeños muñecos o robots, que pueden servir como decoración de escritorio o actividad educativa para niños y adolescentes.

Para armarlos, se suelen unir dos o tres pilas para formar el cuerpo, agregar extremidades con palitos de madera y completar los detalles con marcadores o adhesivos.

Otra alternativa práctica es reutilizar las pilas como contrapeso en objetos caseros. Por ejemplo, se pueden incorporar en soportes artesanales para celulares, portarretratos o pequeños caballetes.

En estos casos, las pilas aportan estabilidad y firmeza a estructuras livianas hechas con madera reciclada o cartón rígido. Este tipo de soluciones no solo es funcional, sino que también ayuda a extender la vida útil de materiales que normalmente terminarían en la basura.

Más allá del aspecto creativo, la reutilización de pilas gastadas cumple un rol educativo. Cada objeto elaborado puede convertirse en una oportunidad para explicar por qué estos residuos no deben desecharse de manera irresponsable y qué impacto tienen en el ambiente. En entornos escolares o familiares, estas actividades suelen ser una puerta de entrada para hablar sobre reciclaje, consumo responsable y cuidado del entorno.

No obstante, la reutilización es solo una etapa intermedia. Una vez que las pilas ya no pueden aprovecharse de ninguna forma, deben ser llevadas a centros de acopio autorizados.

En muchos países existen campañas municipales, contenedores especiales en supermercados o programas de recolección impulsados por empresas y organizaciones ambientales. Estos sistemas permiten que las pilas sean tratadas de manera segura, recuperando materiales reutilizables y evitando la liberación de sustancias tóxicas.

Especialistas en gestión de residuos coinciden en que el principal problema no es la cantidad de pilas que se usan, sino la forma en que se desechan. Un solo hábito, como separarlas de la basura común y almacenarlas correctamente hasta llevarlas a un punto de reciclaje, puede marcar una diferencia significativa a largo plazo.