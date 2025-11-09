Tecno

Cómo evitar que extraños te espíen a través de la cámara del celular y revelen fotos e información privada

Las técnicas más habituales de ciberdelincuencia abarcan la instalación silenciosa de programas espía, la descarga de aplicaciones ajenas a tiendas oficiales y la manipulación mediante enlaces maliciosos

A través de este elemento se guardan retratos y otros contenidos sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de dispositivos en la vida cotidiana ha traído consigo desafíos para la privacidad. Ser espiado a través de la cámara del celular es un riesgo grave para la seguridad personal, porque permite el acceso no autorizado a imágenes e información confidencial sin el consentimiento del usuario.

Esta amenaza puede derivar en la filtración de datos, extorsiones y daños al bienestar emocional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

La posibilidad de que extraños accedan a la cámara y obtengan contenido privado, ha provocado incidentes en los que los ciberdelincuentes roban imágenes, videos o conversaciones, exponiendo datos sensibles como domicilios, contraseñas o información bancaria.

Cuáles son las formas más comunes de ser espiado a través del celular

Uno de los peligros más comunes es descargar un archivo infectado con malware. (Imagen ilustrativa Infobae)

La infección por spyware u otro tipo de malware se presenta como uno de los problemas más frecuentes y peligrosos para cualquier usuario de un dispositivo. Este tipo de programas puede instalarse tras descargar archivos sospechosos, aplicaciones no oficiales o mediante campañas de ingeniería social.

Cuando un atacante logra acceso, puede activar la cámara, grabar imágenes o videos y recopilar contenido privado sin conocimiento de la persona afectada.

Además, la filtración de fotos o vídeos personales puede derivar en sextorsión, extorsión económica o chantaje. Incluso la simple exposición no consentida de imágenes e información personal puede afectar la reputación y la vida privada, porque se pierde el control de lo compartido en el espacio digital.

Qué prácticas digitales aumentan la probabilidad de ser víctima de espionaje

El sexting es una forma de comunicación que otorga datos sensibles a otros. (Imagen ilustrativa Infobae)

El intercambio de imágenes o videos íntimos, denominado sexting, implica riesgos importantes. El INCIBE advierte que, una vez enviados, el emisor pierde el control sobre el archivo, quedando expuesto a su difusión o uso peligroso, ya sea por parte del receptor o personas ajenas a la confianza del remitente.

También, las transmisiones en vivo y videollamadas masivas presentan vulnerabilidades. Existen prácticas como el “zoom bombing”, donde intrusos acceden a reuniones virtuales a través de enlaces públicos, participando sin autorización y afectando a los usuarios con actos de acoso.

Asimismo, la falta de ajuste en la privacidad y la utilización de configuraciones abiertas puede facilitar la intrusión de desconocidos.

Cómo protegerse de amenazas y espías a través del teléfono

La actualización del dispositivo es clave para proteger sus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE sugiere instalar y mantener actualizado un antivirus en todos los dispositivos inteligentes. Esta herramienta detecta y bloquea infecciones por malware, troyanos y spyware.

Se deben revisar los permisos de la cámara y de todas las aplicaciones instaladas, concediéndose solo a programas esenciales y de confianza. Además, otra medida preventiva consiste en tapar la cámara del celular cuando no se utilice, mediante accesorios que prevengan la activación remota.

Se aconseja usar contraseñas robustas y renovarlas de forma periódica, combinando métodos de autenticación como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Limitar la información disponible en redes sociales y la visibilidad de los perfiles ayuda a reducir el riesgo de exposición.

Cuáles hábitos refuerzan la privacidad y previenen el espionaje

Hay que tener cuidado con lo que se comparte en redes sociales u otros canales digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No aceptar solicitudes de desconocidos en redes sociales ni proporcionar información personal mediante chats o plataformas no verificadas disminuye las posibilidades de caer en engaños o ser víctima de ingeniería social.

El INCIBE insiste en la importancia de limitar la información que se comparte en internet, controlar quién puede ver las publicaciones y restringir el acceso solo a contactos fiables.

Otra práctica es evitar la descarga de archivos o aplicaciones desde fuentes no oficiales, porque propagan la mayoría de los virus y programas espía conocidos.

Revisar periódicamente la configuración de privacidad y seguridad en aplicaciones y cuentas, sumado a seguir guías oficiales, ofrece protección frente a nuevas amenazas. La prevención y el uso responsable de la tecnología constituyen la mejor defensa contra los riesgos digitales.

