Tecno

Android Auto presenta fallas con el Asistente de Google y usuarios son obligados a migrar a Gemini

Mientras Google prioriza la implementación de Gemini, el asistente tradicional presenta errores constantes

Guardar
Usuarios presentan fallas en Android
Usuarios presentan fallas en Android Auto por el despliegue de Gemini. (Imagen ilustrativa)

La integración progresiva de Gemini en Android Auto está generando serios inconvenientes para miles de conductores que todavía no tienen acceso a la nueva inteligencia artificial y continúan utilizando el Asistente de Google.

Durante las últimas semanas, usuarios de distintos países han reportado fallos graves en el funcionamiento del asistente tradicional, lo que afecta de manera directa el uso del sistema de navegación y control por voz mientras se conduce.

Según los reportes publicados en foros especializados y redes sociales, el Asistente de Google en Android Auto ha comenzado a mostrar errores constantes: no reconoce comandos básicos, responde de forma incorrecta o simplemente deja de funcionar.

El Asistente de Google en
El Asistente de Google en Android Auto cuenta con fallos que molesta a usuarios. (Google)

Estas fallas se producen en un contexto de transición tecnológica, ya que Google inició en diciembre del año pasado el despliegue gradual de Gemini como nuevo asistente basado en inteligencia artificial para reemplazar progresivamente al sistema clásico.

El problema principal es que la mayoría de los usuarios aún no ha recibido Gemini en Android Auto. El despliegue avanza de forma lenta y escalonada, lo que ha dejado a millones de conductores dependiendo de un asistente que ya no ofrece un funcionamiento confiable. En la práctica, esto ha convertido al control por voz —una de las funciones clave de Android Auto— en una herramienta poco usable para quienes todavía no acceden a la nueva IA.

Las quejas apuntan a que comandos habituales, como iniciar una ruta, reproducir música, enviar mensajes o realizar consultas simples, no se procesan correctamente. En algunos casos, el asistente no responde; en otros, interpreta mal las órdenes o muestra errores sin explicación. Para los usuarios, esta situación genera frustración y limita el uso seguro del sistema durante la conducción.

Mientras Google despliega a Gemini
Mientras Google despliega a Gemini como principal asistente, el Asistente de Google en Android Auto tiene fallos. (Google)

Todo indica que estos problemas están relacionados con la estrategia de Google de priorizar el desarrollo y la implementación de Gemini. A medida que la compañía redirige recursos hacia su nueva inteligencia artificial, el Asistente de Google parece quedar relegado, con menor mantenimiento y actualizaciones. Este escenario no es nuevo: un proceso similar ya se observó en los altavoces inteligentes Nest, donde el asistente tradicional comenzó a mostrar fallos antes de ser sustituido por Gemini.

Desde Google habían advertido previamente que la transición hacia la nueva IA podría generar errores temporales en los servicios existentes. Sin embargo, hasta el momento, no se ha comunicado una solución concreta ni un cronograma claro para la llegada de Gemini a todos los usuarios de Android Auto. Mientras tanto, los problemas persisten y afectan a un componente esencial del sistema.

La situación resulta especialmente preocupante desde el punto de vista de la seguridad vial. Muchos conductores dependen del control por voz para minimizar distracciones y evitar el uso manual del teléfono o la pantalla del vehículo. Cuando el asistente no responde de forma adecuada, algunos usuarios se ven obligados a interactuar directamente con la interfaz, lo que incrementa el riesgo durante la conducción.

Usuarios esperan que Android Auto
Usuarios esperan que Android Auto solucione los problemas con el Asistente de Google. (Foto: Android sage)

Además, la falta de alternativas agrava el problema. Los usuarios que aún no tienen acceso a Gemini no pueden optar por otro asistente dentro de Android Auto, quedando atrapados en un sistema que no funciona correctamente. Esta falta de opciones refuerza la percepción de que la migración hacia la nueva IA se está produciendo de forma forzada, sin garantizar previamente una experiencia estable para todos.

Pese a que Gemini promete mejoras en comprensión del lenguaje natural y respuestas más contextuales, su disponibilidad sigue siendo limitada. A más de un mes del inicio de su despliegue en Android Auto, la adopción avanza a un ritmo menor al esperado, lo que amplía la brecha entre quienes ya accedieron a la nueva IA y quienes continúan utilizando un asistente degradado.

Por ahora, Google no ha emitido un comunicado oficial reconociendo la magnitud de las fallas ni ofreciendo soluciones temporales para los usuarios afectados. La comunidad espera que, ante el volumen de quejas, la compañía acelere la implementación de Gemini o, al menos, restablezca el funcionamiento estable del Asistente de Google mientras dura la transición.

Temas Relacionados

Android AutoGeminiGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Spotify aumenta de precio sus planes Premium: estos son los nuevos costos y países afectados

El aumento será visible en la próxima fecha de facturación, según los correos enviados por la plataforma a los usuarios

Spotify aumenta de precio sus

Criptomonedas: cuál es la cotización de ethereum este 16 de enero

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es la cotización

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este 16 de enero

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin: cómo se ha movido

Cómo detectar si alguien tiene acceso a la cámara de tu computadora o celular

El control de permisos de cámara en computadoras y móviles se ha convertido en una medida clave para proteger la privacidad ante el riesgo de accesos no autorizados

Cómo detectar si alguien tiene

Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios si no se utiliza correctamente

Realizar revisiones periódicas al aparato permite detectar posibles daños en cables o en el sistema de cierre de la puerta

Este es el electrodoméstico con
DEPORTES
El argentino Luciano Benavides perdió

El argentino Luciano Benavides perdió el liderazgo, pero buscará la hazaña para ganar el Rally Dakar en la última etapa: “Vamos a ver si es épica o no”

Pidió el Ojo de Halcón, pero cometió un increíble fallo y su reacción tras la resolución se hizo viral: “Puro cine”

Luto en el fútbol brasileño: el micro que trasladaba al Águia de Marabá tras jugar la Copinha chocó y murió un entrenador

El ranking de los deportistas mejores pagos del mundo con Cristiano Ronaldo en la cima y Lionel Messi en el podio

Sebastián Báez, intratable: ganó dos partidos en un día, sigue invicto en 2026 y clasificó a la final en Auckland

TELESHOW
Salud, miedo y un milagro

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

Christian Petersen continúa con su recuperación: ejercicios, introspección y la compañía de su esposa

Así es la colaboración de Bizarrap con Gorillaz: “Otro sueño cumplido gracias a la música”

Sabrina Rojas sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro: “Fue hace unos meses”

INFOBAE AMÉRICA

Diez mil militares fueron desplegados

Diez mil militares fueron desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí en medio de una nueva ofensiva de seguridad

El nuevo libro de Roberto Saviano alza la voz por quienes se hicieron oír, aunque intentaron silenciarlos

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Juicio Odebrecht entra en receso en Panamá y se reanudará el 21 de enero

Panamá abre el debate para mezclar etanol en la gasolina