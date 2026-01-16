Android Auto presenta fallas con el Asistente de Google y usuarios son obligados a migrar a Gemini

Usuarios presentan fallas en Android Auto por el despliegue de Gemini. (Imagen ilustrativa)

La integración progresiva de Gemini en Android Auto está generando serios inconvenientes para miles de conductores que todavía no tienen acceso a la nueva inteligencia artificial y continúan utilizando el Asistente de Google.

Durante las últimas semanas, usuarios de distintos países han reportado fallos graves en el funcionamiento del asistente tradicional, lo que afecta de manera directa el uso del sistema de navegación y control por voz mientras se conduce.

Según los reportes publicados en foros especializados y redes sociales, el Asistente de Google en Android Auto ha comenzado a mostrar errores constantes: no reconoce comandos básicos, responde de forma incorrecta o simplemente deja de funcionar.

Estas fallas se producen en un contexto de transición tecnológica, ya que Google inició en diciembre del año pasado el despliegue gradual de Gemini como nuevo asistente basado en inteligencia artificial para reemplazar progresivamente al sistema clásico.

El problema principal es que la mayoría de los usuarios aún no ha recibido Gemini en Android Auto. El despliegue avanza de forma lenta y escalonada, lo que ha dejado a millones de conductores dependiendo de un asistente que ya no ofrece un funcionamiento confiable. En la práctica, esto ha convertido al control por voz —una de las funciones clave de Android Auto— en una herramienta poco usable para quienes todavía no acceden a la nueva IA.

Las quejas apuntan a que comandos habituales, como iniciar una ruta, reproducir música, enviar mensajes o realizar consultas simples, no se procesan correctamente. En algunos casos, el asistente no responde; en otros, interpreta mal las órdenes o muestra errores sin explicación. Para los usuarios, esta situación genera frustración y limita el uso seguro del sistema durante la conducción.

Todo indica que estos problemas están relacionados con la estrategia de Google de priorizar el desarrollo y la implementación de Gemini. A medida que la compañía redirige recursos hacia su nueva inteligencia artificial, el Asistente de Google parece quedar relegado, con menor mantenimiento y actualizaciones. Este escenario no es nuevo: un proceso similar ya se observó en los altavoces inteligentes Nest, donde el asistente tradicional comenzó a mostrar fallos antes de ser sustituido por Gemini.

Desde Google habían advertido previamente que la transición hacia la nueva IA podría generar errores temporales en los servicios existentes. Sin embargo, hasta el momento, no se ha comunicado una solución concreta ni un cronograma claro para la llegada de Gemini a todos los usuarios de Android Auto. Mientras tanto, los problemas persisten y afectan a un componente esencial del sistema.

La situación resulta especialmente preocupante desde el punto de vista de la seguridad vial. Muchos conductores dependen del control por voz para minimizar distracciones y evitar el uso manual del teléfono o la pantalla del vehículo. Cuando el asistente no responde de forma adecuada, algunos usuarios se ven obligados a interactuar directamente con la interfaz, lo que incrementa el riesgo durante la conducción.

Además, la falta de alternativas agrava el problema. Los usuarios que aún no tienen acceso a Gemini no pueden optar por otro asistente dentro de Android Auto, quedando atrapados en un sistema que no funciona correctamente. Esta falta de opciones refuerza la percepción de que la migración hacia la nueva IA se está produciendo de forma forzada, sin garantizar previamente una experiencia estable para todos.

Pese a que Gemini promete mejoras en comprensión del lenguaje natural y respuestas más contextuales, su disponibilidad sigue siendo limitada. A más de un mes del inicio de su despliegue en Android Auto, la adopción avanza a un ritmo menor al esperado, lo que amplía la brecha entre quienes ya accedieron a la nueva IA y quienes continúan utilizando un asistente degradado.

Por ahora, Google no ha emitido un comunicado oficial reconociendo la magnitud de las fallas ni ofreciendo soluciones temporales para los usuarios afectados. La comunidad espera que, ante el volumen de quejas, la compañía acelere la implementación de Gemini o, al menos, restablezca el funcionamiento estable del Asistente de Google mientras dura la transición.