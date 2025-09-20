iPhone Air: el modelo más delgado, resistente y ligero de Apple

El iPhone Air revoluciona la gama alta con el diseño más delgado y eficiente de Apple - APPLE

Apple ha presentado el iPhone Air, el dispositivo más delgado de la historia de la compañía, como parte de su estrategia 2025 para renovar la gama alta. El nuevo teléfono cuenta con un perfil de solo 5,6 milímetros de grosor y un peso reducido, logrados gracias al uso de titanio grado 5 y un rediseño integral de su arquitectura interna.

De acuerdo con la empresa en la sede de Cupertino, California, el iPhone Air está orientado a quienes buscan portabilidad, durabilidad y rendimiento en un formato compacto.

Cómo es el iPhone más delgado de Apple

El dispositivo utiliza un chasis de titanio de alto brillo y trasera reforzada con Ceramic Shield en ambas caras. Este material ofrece una resistencia a los arañazos tres veces superior y una defensa contra daños estructurales que supera a cualquier versión anterior.

El último modelo incorpora procesador A19 Pro, conectividad avanzada y novedades fotográficas impulsadas por IA, junto a una estructura premium pensada para usuarios exigentes y actualizaciones a largo plazo - REUTERS/Manuel Orbegozo

De acuerdo con información oficial, la plataforma trasera está fresada con precisión para maximizar el espacio dedicado a la batería y ampliar la autonomía diaria. El iPhone Air cumple con las pruebas de resistencia a la flexión más estrictas adoptadas por la compañía.

En la parte frontal se integra una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas equipada con ProMotion de hasta 120 Hz, con brillo máximo de 3.000 nits, lo que marca un récord para smartphones de la marca y mejora la legibilidad incluso a pleno sol.

El contraste en exteriores se ha duplicado. La función “Siempre Activa” ajusta dinámicamente la tasa de refresco hasta 1 Hz para optimizar el consumo energético.

La combinación de ligereza y rigidez estructural permite a Apple sumar un botón de Acción configurable y un acceso directo al Control de Cámara, características que facilitan el uso con una mano y la personalización de gestos cotidianos.

Una persona sostiene un bolígrafo delante de un iPhone Air durante un evento de Apple en el Steve Jobs Theater de su campus en Cupertino, California, EEUU. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo

El diseño delgado también elimina la ranura para tarjeta SIM física: el iPhone Air adopta sistema eSIM como estándar, reforzando la seguridad y la flexibilidad para conexiones internacionales.

Cuál es la tecnología del iPhone Air

El iPhone Air lleva la mayor cantidad de chips diseñados por la compañía en un solo dispositivo: incorpora el A19 Pro, encargado del procesamiento principal y la ejecución de inteligencia artificial; el N1 para gestión de redes inalámbricas, y el C1X como módem celular de alta eficiencia.

Estas piezas permiten ejecutar modelos de IA en el propio teléfono y obtener conectividad WiFi 7, Bluetooth 6 y compatibilidad con Thread. El módem C1X ofrece velocidades de descarga hasta el doble de rápidas y reduce en 30% el consumo energético frente a la generación anterior.

Apple afirma que el iPhone Air es uno de los modelos más eficiente energéticamente fabricado por la compañía. La autonomía cubre una jornada entera y se apoya en ajustes automáticos de consumo gracias al Modo de Energía Adaptativa de iOS 26, que analiza los hábitos individuales del usuario para preservar la energía cuando es necesario.

El iPhone Air estrena diseño ultrafino, cámara Center Stage y batería MagSafe de última generación - (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Sistema de cámaras y funciones con IA

El sistema de cámaras introduce varios cambios clave respecto a generaciones previas. La cámara frontal Center Stage cuenta con un sensor cuadrado de 18 megapíxeles, un campo de visión más amplio y la capacidad de hacer fotos y videos tanto en formato vertical como horizontal sin girar el teléfono.

Para selfies grupales, la inteligencia artificial expande el encuadre y rota la toma según el número de personas, ajustando el video automáticamente para mantener los sujetos centrados durante las videollamadas.

En la parte trasera, la cámara principal Fusion de 48 MP ofrece calidad óptica en cuatro distancias focales diferentes, cubriendo desde gran angular hasta teleobjetivo 2x.

El sensor quad-pixel y el motor fotónico permiten mejores capturas en condiciones de escasa luz. Este sistema admite grabación en 4K a 60 fps con Dolby Vision y nuevas funciones como grabación simultánea con cámaras trasera y frontal, video ultraestabilizado y reducción de ruido de viento.

Apple apuesta por la portabilidad y la autonomía con un teléfono que integra titanio reciclado, pantalla Super Retina XDR y tres chips propios, marcando un hito en innovación y sostenibilidad - crédito Apple

El procesamiento de imágenes incluye herramientas de edición automática, como el control de enfoque posterior y estilos fotográficos actualizados. El modo retrato y la captura avanzada de profundidad están disponibles como parte del nuevo flujo de trabajo por software.

El iPhone Air está disponible en acabados negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo, y parte desde 256 GB de almacenamiento, con variantes de hasta 1 TB. Adopta USB-C de titanio, diseñado para ser más delgado y duradero, y compatible con el nuevo ecosistema de accesorios anunciados, como la batería MagSafe ultrafina que prolonga la reproducción de video hasta 40 horas.

En software, el teléfono viene con iOS 26 y acceso anticipado a capacidades de Apple Intelligence. Traductor en vivo, reconocimiento visual y nuevas herramientas de edición impulsadas por IA son parte de la propuesta de valor.

El iPhone Air encaja en el plan Apple 2030 para reducir la huella de carbono, incluir 80% de titanio reciclado y 100% de cobalto reciclado en la batería. El modelo llega al mercado global el 19 de septiembre y ya se puede reservar.