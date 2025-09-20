Tecno

iPhone Air: el modelo más delgado, resistente y ligero de Apple

El nuevo dispositivo de 5,6 mm de grosor combina ligereza, batería optimizada, cámara avanzada con IA y materiales ecológicos, consolidando la visión de futuro de la marca

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El iPhone Air revoluciona la
El iPhone Air revoluciona la gama alta con el diseño más delgado y eficiente de Apple - APPLE

Apple ha presentado el iPhone Air, el dispositivo más delgado de la historia de la compañía, como parte de su estrategia 2025 para renovar la gama alta. El nuevo teléfono cuenta con un perfil de solo 5,6 milímetros de grosor y un peso reducido, logrados gracias al uso de titanio grado 5 y un rediseño integral de su arquitectura interna.

De acuerdo con la empresa en la sede de Cupertino, California, el iPhone Air está orientado a quienes buscan portabilidad, durabilidad y rendimiento en un formato compacto.

Cómo es el iPhone más delgado de Apple

El dispositivo utiliza un chasis de titanio de alto brillo y trasera reforzada con Ceramic Shield en ambas caras. Este material ofrece una resistencia a los arañazos tres veces superior y una defensa contra daños estructurales que supera a cualquier versión anterior.

El último modelo incorpora procesador
El último modelo incorpora procesador A19 Pro, conectividad avanzada y novedades fotográficas impulsadas por IA, junto a una estructura premium pensada para usuarios exigentes y actualizaciones a largo plazo - REUTERS/Manuel Orbegozo

De acuerdo con información oficial, la plataforma trasera está fresada con precisión para maximizar el espacio dedicado a la batería y ampliar la autonomía diaria. El iPhone Air cumple con las pruebas de resistencia a la flexión más estrictas adoptadas por la compañía.

En la parte frontal se integra una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas equipada con ProMotion de hasta 120 Hz, con brillo máximo de 3.000 nits, lo que marca un récord para smartphones de la marca y mejora la legibilidad incluso a pleno sol.

El contraste en exteriores se ha duplicado. La función “Siempre Activa” ajusta dinámicamente la tasa de refresco hasta 1 Hz para optimizar el consumo energético.

La combinación de ligereza y rigidez estructural permite a Apple sumar un botón de Acción configurable y un acceso directo al Control de Cámara, características que facilitan el uso con una mano y la personalización de gestos cotidianos.

Una persona sostiene un bolígrafo
Una persona sostiene un bolígrafo delante de un iPhone Air durante un evento de Apple en el Steve Jobs Theater de su campus en Cupertino, California, EEUU. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo

El diseño delgado también elimina la ranura para tarjeta SIM física: el iPhone Air adopta sistema eSIM como estándar, reforzando la seguridad y la flexibilidad para conexiones internacionales.

Cuál es la tecnología del iPhone Air

El iPhone Air lleva la mayor cantidad de chips diseñados por la compañía en un solo dispositivo: incorpora el A19 Pro, encargado del procesamiento principal y la ejecución de inteligencia artificial; el N1 para gestión de redes inalámbricas, y el C1X como módem celular de alta eficiencia.

Estas piezas permiten ejecutar modelos de IA en el propio teléfono y obtener conectividad WiFi 7, Bluetooth 6 y compatibilidad con Thread. El módem C1X ofrece velocidades de descarga hasta el doble de rápidas y reduce en 30% el consumo energético frente a la generación anterior.

Apple afirma que el iPhone Air es uno de los modelos más eficiente energéticamente fabricado por la compañía. La autonomía cubre una jornada entera y se apoya en ajustes automáticos de consumo gracias al Modo de Energía Adaptativa de iOS 26, que analiza los hábitos individuales del usuario para preservar la energía cuando es necesario.

El iPhone Air estrena diseño
El iPhone Air estrena diseño ultrafino, cámara Center Stage y batería MagSafe de última generación - (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Sistema de cámaras y funciones con IA

El sistema de cámaras introduce varios cambios clave respecto a generaciones previas. La cámara frontal Center Stage cuenta con un sensor cuadrado de 18 megapíxeles, un campo de visión más amplio y la capacidad de hacer fotos y videos tanto en formato vertical como horizontal sin girar el teléfono.

Para selfies grupales, la inteligencia artificial expande el encuadre y rota la toma según el número de personas, ajustando el video automáticamente para mantener los sujetos centrados durante las videollamadas.

En la parte trasera, la cámara principal Fusion de 48 MP ofrece calidad óptica en cuatro distancias focales diferentes, cubriendo desde gran angular hasta teleobjetivo 2x.

El sensor quad-pixel y el motor fotónico permiten mejores capturas en condiciones de escasa luz. Este sistema admite grabación en 4K a 60 fps con Dolby Vision y nuevas funciones como grabación simultánea con cámaras trasera y frontal, video ultraestabilizado y reducción de ruido de viento.

Apple apuesta por la portabilidad
Apple apuesta por la portabilidad y la autonomía con un teléfono que integra titanio reciclado, pantalla Super Retina XDR y tres chips propios, marcando un hito en innovación y sostenibilidad - crédito Apple

El procesamiento de imágenes incluye herramientas de edición automática, como el control de enfoque posterior y estilos fotográficos actualizados. El modo retrato y la captura avanzada de profundidad están disponibles como parte del nuevo flujo de trabajo por software.

El iPhone Air está disponible en acabados negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo, y parte desde 256 GB de almacenamiento, con variantes de hasta 1 TB. Adopta USB-C de titanio, diseñado para ser más delgado y duradero, y compatible con el nuevo ecosistema de accesorios anunciados, como la batería MagSafe ultrafina que prolonga la reproducción de video hasta 40 horas.

En software, el teléfono viene con iOS 26 y acceso anticipado a capacidades de Apple Intelligence. Traductor en vivo, reconocimiento visual y nuevas herramientas de edición impulsadas por IA son parte de la propuesta de valor.

El iPhone Air encaja en el plan Apple 2030 para reducir la huella de carbono, incluir 80% de titanio reciclado y 100% de cobalto reciclado en la batería. El modelo llega al mercado global el 19 de septiembre y ya se puede reservar.

Temas Relacionados

iPhone AirAppleTecnologíaLo último en tecnologíaiPhone 17

Últimas Noticias

Criptomonedas: el valor de ethereum para este día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el valor de ethereum

El costo de bitcoin para este día

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El costo de bitcoin para

Tether: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Tether: cuál es la cotización

CEO de Google Sundar Pichai asume que grandes como Microsoft y Meta se han llevado talentos clave en IA

Pichai abordó el tema durante una conferencia telefónica sobre los resultados financieros del segundo trimestre de Alphabet, la matriz de Google

CEO de Google Sundar Pichai

La nueva función de Amazon Kindle que mejorará la experiencia de los usuarios

La reciente actualización sitúa a estos e-readers un paso adelante frente a la competencia del sector

La nueva función de Amazon
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Casación ratificó la primera condena de la Justicia Federal porteña por explotación sexual a través de medios digitales

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la mujer encontrada muerta en un basural de Neuquén

El fiscal que investiga a Matías Jurado planteó que podría haber más víctimas

Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky anunció que se

Volodimir Zelensky anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU la próxima semana

La esperanza crece entre los venezolanos ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación provocó retrasos en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Cinco escándalos que marcaron la vida y la caída de María Antonieta, la reina más polémica de Francia

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián