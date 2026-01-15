Tecno

El consejo del CEO de Nvidia para jóvenes que quieren alcanzar el éxito: “sin adversidad, la brillantez puede volverse frágil”

Jensen Huang subrayó que la grandeza no depende solo del talento o el intelecto, sino que nace del carácter forjado a través de experiencias difíciles

El CEO de Nvidia, Jensen
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un evento tecnológico en Las Vegas. (AP foto/John Locher)

Durante una Cumbre Económica SIEPR de Stanford, Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, sorprendió a los asistentes con un mensaje centrado en la resiliencia y el valor de la adversidad, alejándose de los discursos habituales sobre tecnología e innovación.

Huang instó a los jóvenes a priorizar el desarrollo del carácter por encima de la inteligencia, asegurando que la verdadera excelencia surge al enfrentar y superar dificultades.

La importancia de la adversidad y el carácter en el camino al éxito

En su intervención, Huang subrayó que la grandeza no depende solo del talento o el intelecto, sino que nace del carácter forjado a través de experiencias difíciles. Para el CEO de Nvidia, “la grandeza proviene del carácter”. “El carácter no es formado por la inteligencia. Está formado por personas que sufrieron”, agregó.

Huang subrayó que la grandeza
Huang subrayó que la grandeza no depende solo del talento o el intelecto. REUTERS/Steve Marcus

Según explicó, el éxito auténtico tiene su raíz en la capacidad de afrontar obstáculos y aprender de las derrotas, en lugar de buscar siempre la comodidad. Su advertencia fue clara: “Sin adversidad, la brillantez puede volverse frágil. Cuando la vida inevitablemente se aplica presión, el talento no probado puede hacerse añicos”.

Este enfoque desafía la tendencia actual a evitar el fracaso y optar por el confort. Huang defendió que la fortaleza interna —y, por consiguiente, la posibilidad de un liderazgo sólido— solo se desarrolla cuando se atraviesan momentos de dificultad y se aprende a sobreponerse a ellos.

Cómo la lucha constante moldea líderes resilientes

La trayectoria personal de Huang ilustra sus convicciones. Nacido en Taiwán y emigrado a Estados Unidos en su niñez, enfrentó condiciones adversas, empleos humildes y el acoso escolar. Relató cómo, trabajando en restaurantes y superando cada desafío, cultivó resiliencia e ingenio.

Según Huang, cuando la vida
Según Huang, cuando la vida ejerce presión, el talento que no ha sido puesto a prueba puede quebrarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de debilitarlo, estos episodios contribuyeron a su formación y le ofrecieron herramientas para gestionar situaciones complejas en el futuro.

El CEO de Nvidia insistió en que los años difíciles fueron fundamentales para su desarrollo profesional y personal. Afirmó que estas enseñanzas, aunque no figuren en los programas universitarios, preparan mejor a una persona para enfrentar entornos volátiles y de alta exigencia, en comparación con la teoría académica.

Por qué el sufrimiento y la incomodidad son clave para la excelencia

Huang fue contundente al dirigirse a los estudiantes: “Espero que sufran”. No se trató de un llamado a buscar el dolor por sí mismo, sino de una invitación a no huir de la incomodidad y a ver en cada golpe de la vida una oportunidad de aprendizaje.

Huang fue contundente al dirigirse
Huang fue contundente al dirigirse a los estudiantes: “Espero que sufran”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que “el fracaso, el rechazo y la presión no son desvíos del éxito, sino partes esenciales del viaje”. Para Huang, evitar la lucha puede dejar a los jóvenes sin la preparación necesaria para los desafíos reales y los grandes cambios del mundo laboral.

Este mensaje, que generó un impacto palpable en la audiencia, contrasta con la tendencia a planificar trayectorias evitando cualquier posibilidad de error o caída. El CEO de Nvidia puso en valor la importancia de atravesar y aprender del sufrimiento como parte indispensable del proceso de crecimiento.

Qué buscar y cómo reaccionar ante la adversidad, según Jensen Huang

Según la visión del magnate, la excelencia no se mide por premios, reconocimientos o el valor de una empresa, sino por la manera en que una persona responde ante la adversidad. Declaró: “Yo no quiero que simplemente sean inteligentes. Quiero que sean excelentes”.

Huang instó a los jóvenes
Huang instó a los jóvenes a priorizar el desarrollo del carácter por encima de la inteligencia. REUTERS/Evelyn Hockstein

Para él, la diferencia fundamental entre quienes logran trascender y quienes dependen únicamente del intelecto está en la capacidad de levantarse tras los fracasos y perseverar pese a las dificultades.

Huang concluyó que la reacción ante la incomodidad y el aprendizaje extraído de los tropiezos son los verdaderos indicadores de grandeza, tanto en la vida profesional como personal. La resiliencia, la perseverancia y la voluntad de enfrentar retos marcan la diferencia en quienes aspiran a liderar y dejar huella en cualquier ámbito.

Cómo mantener la batería de

YouTube permitirá a los padres

Google prepara nueva función de

Así funciona la nueva IA

Presentan una tecnología capaz de
