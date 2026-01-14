Un simple correo electrónico puede comprometer tu cuenta de Instagram: si lo recibes debes de eliminarlo de inmediato

Un correo electrónico busca robarte tu cuenta de Instagram.

Una nueva campaña de fraude digital pone en riesgo a usuarios de Instagram a través del envío de correos electrónicos falsos que simulan ser comunicaciones oficiales de la plataforma. El objetivo de estos mensajes es engañar a las personas para que entreguen sus datos de acceso o permitan el control total de su cuenta, una práctica conocida como phishing que vuelve a encender las alertas sobre el crecimiento sostenido de la ciberdelincuencia.

De acuerdo con reportes recientes, los estafadores envían correos en los que alertan sobre una supuesta actualización de contraseña o un problema de seguridad en la cuenta. El mensaje invita a hacer clic en un enlace para “verificar” la información o evitar una suspensión. Sin embargo, se trata de un engaño diseñado para robar credenciales personales y apropiarse de perfiles sin que el usuario lo note de inmediato.

Este tipo de ataque se enmarca dentro de la llamada ingeniería social, una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes. Según explica la firma de ciberseguridad Kaspersky, la ingeniería social se basa en la manipulación del comportamiento humano para obtener información privada, acceso a sistemas o recursos de valor. En el ámbito digital, estas estafas apelan a la urgencia, el miedo o la confianza del usuario para que actúe sin verificar la legitimidad del mensaje.

Criminales buscan acceder a cuentas activas de Instagram. (Meta)

El crecimiento de estas prácticas no es casual. Uno de los factores clave es el aumento constante del número de personas conectadas a internet y a redes sociales. A medida que más usuarios utilizan plataformas digitales para comunicarse, entretenerse o incluso trabajar, los delincuentes encuentran un entorno cada vez más amplio para desplegar sus ataques con mayores probabilidades de éxito.

En este caso, Instagram se ha convertido en un objetivo atractivo debido a su alcance global y al valor que tienen las cuentas activas, tanto a nivel personal como comercial. Según informó el medio eleconomista.es, se detectó una campaña masiva de phishing en la que los criminales suplantan por completo la identidad visual de la red social, utilizando su logotipo, nombre y diseño para que el correo parezca auténtico.

Ante esta situación, la compañía aclaró que no se trató de una falla de seguridad ni de una vulneración de sus sistemas internos. Instagram negó haber sufrido un ataque directo y señaló que los correos no fueron enviados desde su infraestructura. Aun así, pidió disculpas a los usuarios que recibieron estos mensajes y recomendó ignorarlos por completo.

Ciberdelincuentes envían mensajes asegurando que Instagram pide actualizar contraseña. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

Este tipo de estafas no se limita únicamente a Instagram. Plataformas populares de mensajería, correo electrónico, comercio electrónico y streaming también suelen ser utilizadas como señuelo en campañas similares. Los delincuentes aprovechan la familiaridad que tienen los usuarios con estas marcas para generar una falsa sensación de seguridad.

Especialistas en ciberseguridad coinciden en que la prevención es la principal herramienta para reducir el impacto de estos fraudes. Un simple descuido, como hacer clic en un enlace sin verificar su origen, puede derivar en la pérdida de una cuenta, la exposición de información sensible o incluso en daños económicos si el perfil es utilizado para estafar a terceros.

Para evitar caer en este tipo de engaños, se recomienda no interactuar con correos que soliciten datos personales, contraseñas o verificaciones urgentes. Aunque el mensaje parezca legítimo, lo más seguro es eliminarlo de inmediato y no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos.

Expertos recomiendan siempre verificar la veracidad de los mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram ofrece una opción para comprobar si una notificación es real. Los usuarios pueden ingresar directamente a la aplicación y revisar la sección “Ajustes”, luego “Contraseña y seguridad” y finalmente “Correos electrónicos recientes”. Allí se muestra un registro de los mensajes oficiales enviados por la plataforma. Si el correo recibido no figura en ese apartado, es una señal clara de que se trata de un fraude.

El aumento de este tipo de estafas refleja una tendencia más amplia vinculada al avance de la tecnología y a la sofisticación de los métodos utilizados por los ciberdelincuentes. A medida que las plataformas digitales evolucionan, también lo hacen las estrategias para vulnerar la seguridad de los usuarios.

Por ello, expertos recomiendan mantener hábitos básicos de protección digital, como activar la verificación en dos pasos, utilizar contraseñas únicas y complejas, y desconfiar de cualquier comunicación que genere urgencia o presión para actuar de inmediato.