Qué fue lo que más jugaste en Nintendo Switch en 2025: así puedes ver tu resumen

Nintendo publicó su esperado resumen anual 2025 con estadísticas detalladas para usuarios de Switch y Switch 2. (REUTERS/Isabel Infantes)

Nintendo ha liberado su esperado resumen anual de estadísticas de juego para los usuarios de Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2, permitiendo descubrir en detalle qué juegos marcaron el año 2025 y cómo fue la experiencia de cada jugador a lo largo de los últimos doce meses.

Por medio de una plataforma oficial y tras un ligero retraso respecto a años anteriores, los usuarios de la consola híbrida pueden acceder ya a un desglose completo de su actividad, reviviendo los títulos que más han disfrutado y obteniendo datos personalizados sobre su tiempo de juego.

Cómo acceder al resumen anual de Nintendo Switch y Switch 2

La compañía japonesa ha puesto a disposición de sus jugadores una web específica donde es posible consultar el informe personalizado de 2025. Para revisarlo, basta con ingresar al enlace oficial e iniciar sesión con la cuenta de Nintendo, de la misma forma en que se accede habitualmente a la consola.

Una vez superado este paso, el sistema procesa la información y en cuestión de cinco a diez segundos despliega ante el usuario toda la información relativa a su año de juego tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.

El informe anual de Nintendo Switch incluye datos como el total de horas jugadas y la cantidad de títulos explorados durante el año. (REUTERS/Benoit Tessier)

Este resumen, que se ha convertido en una tradición anual para los aficionados de Nintendo, permite visualizar datos que van mucho más allá de un simple listado de títulos. La plataforma ofrece una experiencia interactiva y visualmente atractiva para recordar los mejores momentos y compartirlos con amigos y en redes sociales.

Qué muestra el resumen de 2025 en Nintendo Switch

El informe de 2025 incluye una variedad de estadísticas pensadas para que cada jugador pueda analizar de forma exhaustiva su comportamiento de juego.

Uno de los datos más destacados es el total de horas jugadas durante todo el año, tanto en la consola original como en la más reciente Nintendo Switch 2. Junto a este dato aparece la cantidad de títulos distintos que se han iniciado, ofreciendo una visión panorámica del catálogo explorado por cada usuario.

Dentro de las cifras más llamativas, el resumen destaca un podio con los tres juegos que más horas han acumulado a lo largo del año. Esta clasificación muestra de forma clara cuáles han sido los títulos más absorbentes o recurrentes para cada perfil.

El resumen interactivo revela los géneros de juegos preferidos y muestra cómo evolucionaron los gustos de cada jugador en Nintendo Switch. (Europa Press)

Además, el sistema proporciona información sobre los géneros más jugados. Ya sea acción, aventura, rol, estrategia u otros, el usuario puede identificar sus preferencias predominantes y ver cómo han evolucionado sus gustos en los últimos doce meses.

La plataforma no se limita a ofrecer datos anuales, sino que permite un análisis a nivel mensual. Un gráfico interactivo muestra la cantidad de horas jugadas cada mes, permitiendo detectar picos de actividad y vincularlos con lanzamientos específicos o periodos vacacionales.

Junto a cada mes, el informe señala cuál fue el juego más jugado en ese periodo, lo que facilita al usuario recordar los títulos que marcaron distintos momentos del año.

Este desglose resulta particularmente útil para quienes desean comparar su ritmo de juego a lo largo del tiempo o encontrar patrones en su dedicación a la consola.

Como novedad, el informe 2025 ofrece acceso al historial completo de partidas y preferencias desde el primer uso de Nintendo Switch en 2017. (REUTERS/Leon Kuegeler)

Historial completo y función de memoria desde 2017

Una de las novedades más apreciadas del resumen de 2025 es la posibilidad de consultar todo el historial de juego desde el primer día en que se utilizó Nintendo Switch.

Esto significa que, al llegar al final del informe, es posible revisar los resultados y estadísticas de todos los años previos, desde 2017. La herramienta invita así a realizar un recorrido nostálgico por los títulos y géneros que más han acompañado a los usuarios a lo largo de estos años.

El resumen también ofrece la posibilidad de seleccionar el juego que más momentos memorables proporcionó durante 2025. Esta selección puede compartirse en redes sociales mediante una ficha especial, permitiendo a los jugadores mostrar sus logros y preferencias al mundo.