No solo es la memoria RAM, la IA también está generando la escasez de este componente clave

Un nuevo cuello de botella acecha a la industria tecnológica mundial: la escasez de la fibra de vidrio de alta calidad amenaza con detener la producción de los procesadores más avanzados, en medio del avance de la inteligencia artificial.

Pocos fuera del sector conocen este material, pero su ausencia podría tener consecuencias tan graves como la reciente crisis de memorias RAM. La demanda sin precedentes de hardware para alimentar la explosión de la IA está tensionando hasta el límite la cadena de suministro global y poniendo en jaque a gigantes tecnológicos y a fabricantes de dispositivos de consumo.

Qué es la fibra de vidrio de alta calidad y por qué es vital

La fibra de vidrio de alta calidad, también conocida como glass cloth o T-glass, es un componente esencial en la fabricación de chips y placas de circuito impreso (PCBs). Este material, que se asemeja a un plástico resistente y flexible, permanece oculto en lo más profundo de dispositivos como el iPhone, pero sin él, sería imposible construir las bases de los procesadores y tarjetas electrónicas que hacen funcionar la tecnología moderna.

Lo que distingue a la fibra de vidrio especial es su bajo coeficiente de expansión térmica, su rigidez y su estabilidad dimensional, características que permiten una transmisión de datos de alta velocidad.

Esta cualidad es imprescindible para los procesadores dedicados a la IA y para otros chips de alto rendimiento. Los fabricantes más avanzados, según fuentes de la industria, dependen exclusivamente de este tipo de fibra para garantizar la calidad de sus productos.

Cómo la inteligencia artificial disparó la demanda

El auge de la inteligencia artificial ha transformado el panorama del hardware. Empresas como Nvidia, Google y Amazon han multiplicado sus pedidos para fabricar chips especializados en IA, lo que ha desencadenado una competencia feroz por los suministros de fibra de vidrio de alta calidad.

Antes de este boom, los fabricantes de dispositivos móviles como Apple o Qualcomm no tenían grandes problemas para conseguir este insumo.

La situación cambió radicalmente cuando los gigantes de la IA comenzaron a acaparar la capacidad disponible. Un ejecutivo de un proveedor de sustratos para AMD, Nvidia y Apple resumió el problema: “No hay más capacidad, aunque se presione a Nittobo” (nombre abreviado de Nitto Boseki, el principal productor).

La presión por obtener más fibra ha llegado incluso a las altas esferas gubernamentales y a negociaciones directas con proveedores en Japón y China, sin resultados inmediatos.

El papel de Nitto Boseki y la concentración de la oferta

El corazón del problema reside en la extrema concentración del suministro. La japonesa Nitto Boseki (Nittobo) produce casi en exclusiva la fibra de vidrio de mayor calidad utilizada en la industria de chips. La empresa no cuenta hoy con capacidad adicional para satisfacer la avalancha de pedidos y sus planes de expansión solo estarán listos en la segunda mitad de 2027.

Otras alternativas, como la china Grace Fabric Technology o la japonesa Unitika, están muy lejos de igualar la escala y los estándares de calidad de Nittobo. Según fuentes consultadas, la fabricación de esta fibra exige tecnología de altísima precisión: cada filamento debe ser más fino que un cabello humano, perfectamente redondo y libre de burbujas.

Cualquier fallo pone en riesgo la funcionalidad de los procesadores más avanzados, motivo por el que ningún fabricante de chips quiere arriesgarse con productos de menor calidad.

El propio Hiroyuki Tada, CEO de Nittobo, sostuvo: “Es inevitable que perdamos algo de cuota de mercado. Hay un límite para los riesgos que una empresa pequeña como la nuestra puede asumir”.

Cuándo podría solucionarse esta crisis

La solución a la escasez de fibra de vidrio de alta calidad no llegará pronto. Nittobo prevé aumentar su capacidad recién en la segunda mitad de 2027. Hasta entonces, los fabricantes de dispositivos electrónicos y chips, incluidos Apple, Qualcomm, Nvidia, Google y Amazon, deberán convivir con la amenaza constante de quedarse sin un material indispensable para su producción.

Según Chiu Shih-fang, analista del Instituto de Investigación Económica de Taiwán, “la estabilidad de la fibra T-glass es decisiva para la calidad de los sustratos”. Si incluso Apple enfrenta restricciones, los fabricantes más pequeños podrían verse en una situación aún más crítica, ya que los grandes compradores de IA acaparan los recursos disponibles.