Meta se sigue olvidando del metaverso: despedirá a 1.000 empleados para apostar por la IA

Meta anuncia el despido de cerca de 1.000 empleados en su división del metaverso para reorientar su estrategia hacia inteligencia artificial y wearables. (Reuters)

La decisión de Meta de despedir a cerca de 1.000 empleados en su división dedicada al metaverso marca un giro inesperado en la estrategia de la compañía. Este ajuste organizacional responde a la necesidad de reorientar recursos hacia el desarrollo de dispositivos inteligentes y aplicaciones de inteligencia artificial.

La noticia, adelantada por Bloomberg y confirmada por fuentes internas, evidencia el ocaso de la apuesta más ambiciosa de Mark Zuckerberg y el inicio de una nueva era enfocada en los wearables y la IA.

Por qué Meta reestructura su visión y despide a cientos de empleados

El recorte de personal afecta al 10% de la plantilla de Reality Labs, la división responsable de los proyectos de realidad virtual y hardware futurista de Meta. De acuerdo con el memorando interno citado por Bloomberg, los empleados afectados comenzaron a recibir notificaciones el martes por la mañana. Reality Labs contaba con unos 15.000 trabajadores antes de este ajuste.

La medida implica una reducción significativa en los recursos asignados al metaverso y los dispositivos Quest VR. Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, detalló en una comunicación a la plantilla que parte de la inversión que hasta ahora se destinaba al metaverso se trasladará a los wearables.

Reality Labs sufre un recorte del 10% de su plantilla, lo que implica una disminución considerable de recursos destinados al desarrollo de realidad virtual y Quest VR.(Meta)

El objetivo es reinvertir los ahorros generados para impulsar el crecimiento de estos dispositivos a lo largo del año.

Según el medio, el cambio estratégico forma parte de un plan más amplio para enfocar los esfuerzos de la compañía en móviles y dispositivos inteligentes. La decisión también busca garantizar la sostenibilidad financiera de una división que ha acumulado pérdidas superiores a USD 70.000 millones desde 2021.

Qué pasó con el metaverso de Meta

El concepto de metaverso, que prometía revolucionar la forma en que las personas trabajan, juegan y socializan en entornos virtuales, nunca logró despegar como Zuckerberg había anticipado. Reality Labs invirtió grandes sumas en el desarrollo de gafas de realidad virtual y experiencias digitales inmersivas, pero la falta de adopción masiva y la competencia que nunca llegó a materializarse terminaron por frenar el proyecto.

El propio Bosworth reconoció que, a partir de ahora, la división de realidad virtual operará como una organización “más ágil y plana”, con una hoja de ruta enfocada a maximizar la sostenibilidad a largo plazo. La inversión en dispositivos Quest y nuevas funciones de realidad virtual continuará, aunque de manera mucho más contenida que en años anteriores.

Meta cierra tres estudios internos dedicados a videojuegos y contenidos de realidad virtual por la reestructuración de sus prioridades estratégicas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La reorientación queda subrayada por la decisión de cerrar tres estudios internos dedicados a la creación de videojuegos y contenidos para realidad virtual: Armature Studio, Sanzaru y Twisted Pixel.

Estas unidades desarrollaban títulos conocidos como Resident Evil 4 VR, Asgard’s Wrath y Deadpool VR, entre otros. El estudio Supernatural, dedicado a aplicaciones de fitness en realidad virtual, dejará de producir nuevos contenidos y pasará a un modo de mantenimiento mínimo.

Cuál es la nueva apuesta de Meta

La transición de Meta hacia la inteligencia artificial tiene como protagonistas a las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, desarrolladas en colaboración con EssilorLuxottica. La demanda de estos dispositivos ha superado las previsiones iniciales, obligando a la compañía a postergar el lanzamiento global para satisfacer la demanda en Estados Unidos.

Los planes de producción son ambiciosos: Meta contempla fabricar 20 millones de unidades o más en 2026, y estaría preparada para incrementar ese número a 30 millones si la demanda lo justifica, aunque aún no hay confirmación oficial.

Meta prevé fabricar hasta 20 millones de Ray-Ban Meta en 2026 y podría incrementar la producción a 30 millones según la demanda del mercado global. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La colaboración con EssilorLuxottica incluye también la aceleración de la capacidad de producción, con el objetivo de alcanzar —y posiblemente superar— la meta de 10 millones de unidades antes de lo previsto.

Las Ray-Ban Meta Display, lanzadas en septiembre con un precio aproximado de USD 799, integran una pantalla que permite mostrar mensajes y previsualizar fotos. Su éxito en el mercado estadounidense ha sido catalogado como “sin precedentes” por los directivos de la empresa y de su socio italiano.