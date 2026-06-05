Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 5 de junio

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?
El dólar al público asciende cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, a la vez que el blue opera estable a 1.435 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.458,02 para la venta y $1.406,33 para la compra.
El dólar oficial tomó impulso en el arranque de junio, pero duró un suspiro. La cotización tocó ayer los $1.460, pero luego terminó retrocediendo hasta 1.455 pesos. El Banco Central, por su parte, aflojó el ritmo de compras que había tenido en mayo justamente para no darle un mayor envión a la divisa.
Tras superar la meta anual de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 101 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. Este jueves, compró USD 119 millones y supera los USD 10.100 millones en lo que va de 2026.
La relación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está cambiando y todo se encamina a que en diciembre se cumpla una meta que por años no respetó la Argentina. En las últimas horas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó el objetivo de compra de reservas para este año (USD 10.000 millones), pero el verdadero canbio está en que según cálculos privados se cumplió el objetivo de acumulación que se pactó con el organismo internacional para junio y hay buenas proyecciones paraa diciembre, momento en que se volverá a poner sobre la lupa los resultados del programa económico.
Con un volumen de negocios de USD 597,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a $1.436,50, para interrumpir una racha de tres ruedas al alza en el inicio de junio.