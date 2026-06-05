Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 5 de junio

El Gobierno se encamina a alcanzar la meta de reservas netas del FMI por primera vez en lo que va del mandato de Milei Según estimaciones la consultora 1816, el Banco Central superó el objetivo de junio por USD 2.000 millones y el objetivo para fin de año parece a tiro. Hasta ahora, desde que se renegoció el acuerdo, el Gobierno debía conseguir perdones del organismo por incumplimiento

El Banco Central superó los USD 10.000 millones en compras de divisas y habría cumplido la meta técnica del FMI.

La relación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está cambiando y todo se encamina a que en diciembre se cumpla una meta que por años no respetó la Argentina. En las últimas horas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó el objetivo de compra de reservas para este año (USD 10.000 millones), pero el verdadero canbio está en que según cálculos privados se cumplió el objetivo de acumulación que se pactó con el organismo internacional para junio y hay buenas proyecciones paraa diciembre, momento en que se volverá a poner sobre la lupa los resultados del programa económico.