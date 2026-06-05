Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 5 de junio

El dólar al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación y el blue continúa a $1.435

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14:00 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público asciende cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, a la vez que el blue opera estable a 1.435 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.458,02 para la venta y $1.406,33 para la compra.

14:00 hsHoy

Las tasas de los plazos fijos en pesos cayeron hasta el 15%, pero el dólar por ahora sigue haciendo la plancha

Los rendimientos de los depósitos son cada vez más negativos en términos reales, pero, hasta el momento, la dolarización sigue acotada. La dinámica del tipo de cambio podría cambiar en el segundo semestre, a partir de la menor oferta de divisas del campo

Los principales bancos del país ya ofrecen una tasa de plazo fijo que oscila entre 15% y 19,5 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los principales bancos del país ya ofrecen una tasa de plazo fijo que oscila entre 15% y 19,5 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar oficial tomó impulso en el arranque de junio, pero duró un suspiro. La cotización tocó ayer los $1.460, pero luego terminó retrocediendo hasta 1.455 pesos. El Banco Central, por su parte, aflojó el ritmo de compras que había tenido en mayo justamente para no darle un mayor envión a la divisa.

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13:59 hsHoy

El Banco Central compró más de USD 100 millones tras cumplir la meta para todo 2026

La autoridad monetaria hilvanó 101 ruedas consecutivas con saldo comprador al adquirir USD 119 millones este jueves. Las reservas experimentaron una leve caída

La autoridad monetaria acumuló 101 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La autoridad monetaria acumuló 101 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras superar la meta anual de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 101 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. Este jueves, compró USD 119 millones y supera los USD 10.100 millones en lo que va de 2026.

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13:59 hsHoy

El Gobierno se encamina a alcanzar la meta de reservas netas del FMI por primera vez en lo que va del mandato de Milei

Según estimaciones la consultora 1816, el Banco Central superó el objetivo de junio por USD 2.000 millones y el objetivo para fin de año parece a tiro. Hasta ahora, desde que se renegoció el acuerdo, el Gobierno debía conseguir perdones del organismo por incumplimiento

El Banco Central superó los USD 10.000 millones en compras de divisas y habría cumplido la meta técnica del FMI.
El Banco Central superó los USD 10.000 millones en compras de divisas y habría cumplido la meta técnica del FMI.

La relación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está cambiando y todo se encamina a que en diciembre se cumpla una meta que por años no respetó la Argentina. En las últimas horas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó el objetivo de compra de reservas para este año (USD 10.000 millones), pero el verdadero canbio está en que según cálculos privados se cumplió el objetivo de acumulación que se pactó con el organismo internacional para junio y hay buenas proyecciones paraa diciembre, momento en que se volverá a poner sobre la lupa los resultados del programa económico.

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13:59 hsHoy

El dólar bajó y cortó una racha de tres días consecutivos en alza

La divisa cedió a $1.436,50 en la plaza mayorista y quedó ofrecida a $1.455 en el Banco Nación

El dólar mayorista conserva una ganancia de 2% en el primer tamo de junio. (REUTERS/Dado Ruvic)
El dólar mayorista conserva una ganancia de 2% en el primer tamo de junio. (REUTERS/Dado Ruvic)

Con un volumen de negocios de USD 597,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a $1.436,50, para interrumpir una racha de tres ruedas al alza en el inicio de junio.

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