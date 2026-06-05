El Bitcoin no detiene la caída: opera debajo de USD 62.000, su menor precio en más de dos años

El Bitcoin tocó un piso desde marzo de 2024.

El precio de Bitcoin es operado este viernes por debajo de USD 62.000, en la continuidad de una fuerte corrección bajista en la que ha caído a sus niveles más bajos en más de dos años, desde marzo de 2024.

Asimismo, este precio representa una caída de más del 50% desde sus máximos históricos recientes en la primera semana de octubre de 2025, y una pérdida semanal cercana al 16 por ciento. En los últimos doce meses la principal criptomoneda anota una pérdida de 41 por ciento.

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La evolución del Bitcoin en los últimos doce meses.

Según los analistas del mundo “cripto”, esta caída generalizada en el mercado se debe a una combinación de cinco factores clave:

Tensión geopolítica y aversión al riesgo: El temor a posibles escaladas de conflicto entre Estados Unidos e Irán empujó a los inversores hacia activos tradicionales de refugio, provocando una caída en los mercados de riesgo como las criptomonedas. Ventas institucionales: La presión de venta aumentó luego de que fondos e instituciones empezaran a desprenderse de parte de sus reservas de Bitcoin. Salida de los ETF: Se han registrado salidas netas de capital en los fondos cotizados (ETF por sus siglas en inglés), lo que reduce la liquidez y aumenta la presión a la baja. Liquidaciones de apalancamiento: Al romperse soportes de precio clave, se activaron ventas automáticas y liquidaciones forzadas de inversores que operaban con dinero prestado. Comportamiento a corto plazo: Los inversores con menor tiempo de tenencia están vendiendo por miedo a un mercado bajista prolongado, lo que mantiene una intensa presión vendedora.

Históricamente, Bitcoin demostró ser altamente volátil, y estas correcciones fuertes suelen generar incertidumbre a corto plazo, aunque muchos inversores institucionales también aprovechan estos descensos para acumular más a largo plazo.

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La pregunta que se hacen los analistas es si esta tendencia del Bitcoin será temporal o duradera.

“Ante la falta de resolución en Oriente Medio, las proyecciones favorecen una rotación agresiva de carteras desde activos sobrevalorados de crecimiento hacia materias primas y refugios tradicionales, en un contexto donde los activos digitales como Bitcoin continuarán rezagados y desvinculados por ahora del rendimiento de la renta variable tecnológica tradicional”, consideró Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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Bitcoin experimentó una presión de venta significativa tras una caída del 16 % desde el lunes, una disminución que abortó la recuperación desde los mínimos del ciclo y obligó a revaluar dónde se encuentra realmente el soporte estructural del mercado.

En ese contexto, TradingView identificó una señal en los datos de minería que sitúa la debilidad actual en un contexto histórico que abarca la totalidad del ciclo de mercado de Bitcoin.

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En términos de análisis técnico, el promedio móvil de 30 días del Bitcoin se inclinó a la baja junto con la caída del precio.

En este aspecto, cobra relevancia el "hashrate" (o tasa de hash) es la unidad de medida que indica la velocidad y potencia de cálculo de una computadora o de toda una red de criptomonedas (como Bitcoin) para procesar y validar transacciones.

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Los analistas consideraron que los mineros están comprometiendo energía real y capital real para defender el nivel de precio actual. Cuando el promedio móvil de 30 días del hashrate baja junto con el precio, refleja una verdadera presión en el ecosistema de minería más que una fluctuación estadística.

El comportamiento del precio en plataformas de análisis como TradingView aporta las señales de rebote técnico:

Picos Expansivos de Volumen: Busca una barra de volumen inusualmente alta en gráficos diarios durante una caída. Esto representa el clímax de venta, donde las manos débiles capitulan y los grandes compradores absorben la oferta.

RSI Diario (Índice de Fuerza Relativa): Monitorea si el RSI entra en zona de sobreventa (por debajo de 30 puntos). Una divergencia alcista (precios haciendo mínimos más bajos, pero el RSI haciendo mínimos más altos) es una de las señales de reversión más fuertes.

Medias Móviles Clave: Observa la interacción con la media móvil (MA) de 200 días. Si el precio consolida por encima de soportes clave de mediano plazo (como la zona institucional de los USD 60.000), la estructura alcista macro seguirá intacta.