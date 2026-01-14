Meta podría duplicar la producción de gafas inteligentes debido al aumento de demanda

Meta y EssilorLuxottica planean ampliar la fabricación de gafas inteligentes Ray-Ban Meta tras un crecimiento sostenido en ventas. (Reuters)

Meta y EssilorLuxottica evalúan la posibilidad de duplicar este año la capacidad de producción de sus gafas impulsadas por inteligencia artificial, impulsados por una demanda creciente que ha superado las previsiones iniciales. Según información publicada por Bloomberg, ambas compañías discuten un aumento que llevaría la fabricación anual a 20 millones de unidades para finales de 2026, con la opción de expandirse hasta 30 millones si el mercado lo exige.

El interés por las gafas inteligentes Ray-Ban Meta se ha fortalecido desde su lanzamiento en 2021, una colaboración que permitió a Meta Platforms Inc. —propietaria de Facebook— avanzar en su objetivo de integrar la inteligencia artificial en dispositivos de uso cotidiano. De acuerdo con el medio, la decisión definitiva aún no se ha tomado, aunque las conversaciones reflejan la intención de Meta de consolidar su presencia en el segmento del hardware, reduciendo así su dependencia de los teléfonos inteligentes fabricados por competidores.

EssilorLuxottica, fabricante responsable de la producción, está cerca de alcanzar una capacidad de 10 millones de pares para finales de 2026. Este grupo, con sede en París, suma marcas reconocidas como Ray-Ban y Oakley, además de minoristas como Sunglass Hut y LensCrafters.

La última versión de las gafas permite mostrar texto en la lente y se lanzó en Estados Unidos por 799 dólares. (Reuters)

Su estructura industrial y su red comercial global ofrecen a Meta una plataforma robusta para ampliar su liderazgo en el sector de las gafas inteligentes. Ambas compañías han mantenido confidencialidad sobre las cifras exactas de ventas, pero ejecutivos de EssilorLuxottica señalaron en febrero de 2025 que desde el lanzamiento de Ray-Ban Meta se entregaron cerca de 2 millones de unidades.

El giro estratégico de Meta hacia la realidad aumentada mediante gafas inteligentes coincide con una reducción de su apuesta por los cascos de realidad virtual. En 2023, Meta adquirió aproximadamente un 3% de las acciones de EssilorLuxottica, lo que le otorgó acceso directo al conocimiento técnico y a la red minorista de la empresa europea. Esta asociación, iniciada en 2019, ha generado resultados positivos: EssilorLuxottica reportó en octubre un impulso de ingresos en el tercer trimestre atribuido al desempeño de las gafas Meta.

La última versión de las Meta Ray-Ban Display, lanzada en septiembre en Estados Unidos con un precio de 799 dólares, incorporó la novedad de mostrar texto directamente en la lente derecha. Durante la feria CES de Las Vegas celebrada la semana pasada, Meta informó que suspendió temporalmente la expansión internacional de estas monturas hacia Reino Unido, Francia, Italia y Canadá por una “demanda sin precedentes y un inventario limitado”.

La asociación ha impulsado los ingresos de EssilorLuxottica y consolidado la posición de Meta en hardware inteligente. (Reuters)

El impacto de estas noticias se reflejó en el mercado bursátil. Las acciones de EssilorLuxottica subieron un 5,2% el 6 de enero, después de acumular un alza del 15% en 2025. Tras el reporte, los títulos de la compañía revirtieron pérdidas y avanzaron hasta un 2%, mientras que Meta mostró una caída del 1% en el mercado estadounidense.

El segmento de las gafas inteligentes ha captado la atención de gigantes tecnológicos. Meta mantiene una posición dominante con una cuota mundial estimada del 73% para la primera mitad de 2025, según la firma Counterpoint. El sector prevé un crecimiento anual compuesto superior al 60% hasta 2029.

Mientras tanto, la competencia se intensifica: Google (Alphabet Inc.) firmó una alianza con la división óptica de Kering SA, propietaria de Gucci; Apple Inc. ha redirigido recursos hacia productos potenciados por inteligencia artificial; y empresas chinas como Xiaomi Corp. y Huawei Technologies han presentado modelos propios.

Meta mantiene una cuota de mercado del 73% en el segmento de gafas inteligentes en la primera mitad de 2025. (Reuters)

Para Meta, la expansión en gafas inteligentes representa una vía clave para distribuir su tecnología de inteligencia artificial y disputar el liderazgo en la próxima generación de dispositivos. Este enfoque se alinea con la estrategia del CEO de EssilorLuxottica, Francesco Milleri, quien declaró que el objetivo es integrar wearables y tecnología médica manteniendo el dominio en el mercado tradicional de gafas. Milleri anticipa que estos dispositivos podrían reemplazar a los teléfonos inteligentes en el futuro.

El desafío logístico para EssilorLuxottica será importante: ampliar la capacidad de producción implica equilibrar el crecimiento con los costos de adaptación de sus plantas. Analistas de RBC Capital Markets estiman que los márgenes brutos de las Ray-Ban Meta serán inferiores a los de otros productos de la compañía, aunque el aumento de volumen y la reducción de costos de componentes ayudarán a compensar parte de esta presión.

Se espera que los planes de producción conjunta entre Meta y EssilorLuxottica sean abordados cuando el grupo franco-italiano presente sus resultados anuales durante la primera quincena de febrero.