Ministro de Cultura de República Dominicana y director general de la UNESCO refuerzan cooperación en París

La visita del ministro de Cultura de República Dominicana buscó fortalecer la cooperación con la UNESCO y dar seguimiento a proyectos conjuntos./ (Redes de Roberto Ángel Salcedo)

El ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, sostuvo un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Khaled El-Enany, en la sede de la organización en París. La reunión se desarrolló en el marco de la 13.ª edición de la Semana de América Latina y el Caribe, un espacio que promueve el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos entre los países de la región y la comunidad internacional.

Según informó el Ministerio de Cultura, el principal objetivo de la visita fue fortalecer las relaciones de cooperación entre la República Dominicana y la UNESCO, además de dar seguimiento a los proyectos que ambas instituciones mantienen en conjunto. Durante el encuentro, las autoridades abordaron iniciativas orientadas a la preservación, promoción y proyección del patrimonio cultural dominicano.

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Salcedo resaltó en sus redes sociales que, como parte de su agenda de trabajo en París, la reunión permitió avanzar en el objetivo común de “proteger y proyectar” el “patrimonio y consolidar la cooperación cultural internacional”. Además, subrayó la importancia de continuar reforzando las relaciones entre la República Dominicana y la UNESCO, así como de dar seguimiento a las acciones en curso para la protección del patrimonio cultural nacional.

Roberto Ángel Salcedo se reunió con Khaled El-Enany en la sede de la UNESCO en París durante la Semana de América Latina y el Caribe./ (Redes de Roberto Ángel Salcedo)

Por su parte, Khaled El-Enany expresó en su cuenta oficial de X sus reacciones sobre el encuentro. “Fue un gran placer dar la bienvenida al Ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, a UNESCO. Discutimos nuestra sólida cooperación en todo el mandato de la UNESCO, y elogié el papel activo de la República Dominicana en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y en el Comité Intergubernamental de la Convención de 2003”, escribió.

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El-Enany añadió que los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) son un grupo prioritario para la organización y que continuarán trabajando de la mano para apoyar sus prioridades y aspiraciones.

La reunión reafirmó el compromiso de ambas instituciones de mantener una agenda de trabajo conjunta que contribuya al desarrollo cultural, la preservación de la identidad y la consolidación de la colaboración en beneficio de las futuras generaciones. “Buscamos fortalecer las relaciones entre la República Dominicana y el organismo. Dimos seguimiento a las acciones que tenemos en curso, con el objetivo común de proteger y proyectar nuestro patrimonio”, agregó Salcedo.

El encuentro entre el ministro dominicano y Khaled El-Enany se produjo en un contexto de fortalecimiento de los lazos culturales entre el país caribeño y el organismo internacional. La Semana de América Latina y el Caribe concluye este día con la celebración del Día del Caribe, dedicado a resaltar la gastronomía, la música y la danza de la región, así como el aporte de las industrias creativas al desarrollo económico y el fortalecimiento del diálogo intercultural.

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Salcedo afirmó que el encuentro en París permitió avanzar en el objetivo de proteger el patrimonio y consolidar la cooperación cultural internacional./ (Redes de Roberto Ángel Salcedo)

Trabajo conjunto realizado entre UNESCO y República Dominicana

La UNESCO trabaja de la mano con la República Dominicana en distintas iniciativas, destacando la reciente misión científica al Sitio Histórico y Arqueológico de la Villa La Isabela. Entre el 5 y el 10 de abril de este año, especialistas del Consejo Asesor Científico y Técnico (STAB) de la Convención de la UNESCO de 2001 y expertos de cinco países realizaron una labor de identificación, registro, inventario y diagnóstico del Patrimonio Cultural Subacuático de La Isabela y su bahía. La investigación puso especial énfasis en los naufragios vinculados a las expediciones de Cristóbal Colón e incorporó la evaluación de riesgos y efectos del cambio climático.

La misión, respaldada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Cultura de España, propuso recomendaciones para la protección legal y técnica del sitio, preservación in situ, gestión adaptativa ante riesgos climáticos y planes de investigación y conservación con monitoreo climático.

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“Esta misión articula la cooperación internacional, la evidencia científica y la participación comunitaria para identificar y proteger el patrimonio cultural subacuático del yacimiento arqueológico de La Isabela y su bahía”, dijo en aquel momento la arqueóloga Helena Barba-Meinecke, líder de la misión.

La iniciativa se desarrolló en el marco del compromiso de República Dominicana con la Convención de la UNESCO de 2001, ratificada en 2021; el documento promueve la protección y preservación del patrimonio cultural subacuático como fuente de conocimiento arqueológico.