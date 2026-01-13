Tecno

¿Por qué se hincha la batería del celular?: estas son las causas

Nunca se debe ejercer fuerza o presión sobre el equipo ni intentar manipular la batería por cuenta propia

Guardar
Uno de los factores es
Uno de los factores es exponer el móvil a altas temperaturas sin las precauciones necesarias. (Imagen ilustrativa Infobae)

La hinchazón de la batería en los teléfonos móviles es un fenómeno real que puede presentarse con mayor frecuencia de lo que muchos creen. Aunque algunos usuarios tienden a restarle importancia, comprender las razones detrás de este problema es esencial para evitar riesgos y proteger tanto el dispositivo como la seguridad personal.

Ahora bien, la causa principal radica en procesos químicos internos que, con el tiempo y el uso inadecuado, generan acumulación de gases y deforman la batería.

Causas de la hinchazón en las baterías de celulares

Las baterías de litio, comunes en la mayoría de los celulares, producen energía a través de reacciones químicas. Con el paso de los ciclos de carga y descarga, estas reacciones pueden deteriorarse, haciendo que el componente pierda capacidad y, eventualmente, genere gases en su interior.

Puede ser peligroso tener un
Puede ser peligroso tener un celular con la batería hinchada en varios ambientes de la casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Como la batería está sellada herméticamente, los gases no pueden salir y la presión acumulada provoca que la batería se hinche, lo que suele evidenciarse con un abultamiento en la parte trasera del dispositivo.

Entre los factores que aceleran este deterioro se encuentran los malos hábitos de uso. Utilizar accesorios de carga no originales puede llevar a sobrecargas, mientras que exponer el móvil a altas temperaturas sin precaución también favorece el daño.

Es preciso indicar que ambos comportamientos reducen la vida útil de la batería y aumentan el riesgo de hinchazón.

La principal razón por la
La principal razón por la que la batería del celular se hincha es la acumulación de gases resultante de reacciones químicas internas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante una batería inflada y recomendaciones de seguridad

Detectar una batería hinchada requiere acción inmediata. Aunque el dispositivo siga funcionando, ignorar el problema solo empeorará la situación, volviendo la batería más ineficiente y, sobre todo, más insegura.

Se recomienda apagar el celular, retirar la funda para evitar presiones adicionales y evitar cargar el teléfono, pues sumar energía puede generar más gases y agravar la hinchazón.

Nunca se debe ejercer fuerza o presión sobre el equipo ni intentar manipular la batería por cuenta propia. Lo más aconsejable es acudir a un servicio técnico especializado para recibir asesoría profesional. Según el diagnóstico, será necesario reemplazar la batería o gestionar la garantía con el fabricante.

De este modo, se reduce el riesgo de accidentes y se garantiza el correcto funcionamiento del teléfono inteligente.

Nunca se debe ejercer fuerza
Nunca se debe ejercer fuerza o presión sobre el equipo ni intentar manipular la batería por cuenta propia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería de tu celular

Mejorar el rendimiento de las baterías de los celulares es fundamental para prolongar la vida útil del dispositivo y asegurar un funcionamiento eficiente durante el día. Una de las recomendaciones clave es evitar exponer el teléfono a temperaturas extremas, ya que el calor o el frío excesivo pueden deteriorar la batería más rápido.

Además, es importante utilizar cargadores originales o certificados, ya que los accesorios no autorizados pueden causar sobrecargas o dañar el sistema de carga.

Otra práctica útil es ajustar el brillo de la pantalla y desactivar funciones que no se utilicen, como el GPS, Bluetooth o el Wi-Fi cuando no sean necesarios. Mantener las aplicaciones actualizadas y cerrar aquellas que funcionan en segundo plano también ayuda a reducir el consumo energético.

Es importante utilizar cargadores originales
Es importante utilizar cargadores originales o certificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, es recomendable no dejar que la batería se descargue completamente ni mantener el teléfono conectado al cargador por largos periodos una vez que ha llegado al 100%, para evitar un desgaste innecesario.

Qué son las baterías de litio

Las baterías de litio son dispositivos de almacenamiento de energía que utilizan compuestos de litio como material principal en sus electrodos. Se caracterizan por su alta densidad energética, lo que permite que sean ligeras y compactas en comparación con otras tecnologías de baterías.

Actualmente, las baterías de litio se emplean en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos. Destacan por su capacidad de recarga, eficiencia y larga vida útil, convirtiéndose en una opción preferida para alimentar equipos portátiles y sistemas de energía renovable.

Temas Relacionados

BateríaCelularLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Las consecuencias de desconectar la refrigeradora y dejarla inactiva en casa

Cada vez que se desconecta el aparato y se vuelve a encender, el interior pierde temperatura y el compresor debe trabajar más intensamente para restablecer el frío

Las consecuencias de desconectar la

La app Salud de Apple incorporaría cuatro novedades en 2026

La actualización incluiría funciones como el registro de comidas y un agente personal de salud con inteligencia artificial

La app Salud de Apple

Kawasaki anuncia el desarrollo de Corleo, su caballo robot impulsado por hidrógeno

El autómata cuenta con patas traseras capaces de moverse de forma independiente para amortiguar impactos al correr o caminar por terrenos irregulares

Kawasaki anuncia el desarrollo de

Microsoft facilita a los administradores de TI la opción de desinstalar Copilot en equipos corporativos

La funcionalidad para eliminar el asistente de IA estará disponible en las ediciones Enterprise, Pro y EDU de Windows 11

Microsoft facilita a los administradores

Elon Musk abrirá el nuevo algoritmo de X en código abierto

La decisión busca dar mayor transparencia y mostrar cómo se genera el feed que ve cada usuario en la app

Elon Musk abrirá el nuevo
DEPORTES
Un ex piloto de Fórmula

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

El escándalo judicial en el que quedó envuelto un importante club de Brasil por un futbolista de Boca Juniors

Con dos asistencias de Alexis Mac Allister y pese a un insólito blooper, Liverpool goleó y avanzó en la FA Cup

TELESHOW
La tierna foto de Fito

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

Después de confirmar su separación, Wanda Nara fue vista con Martín Migueles en el Chateau Libertador

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro y le dejó un consejo en medio del escándalo: “Quedate soltero o dejá de lastimar minas”

La China Suárez mostró su noche junto a Rufina: patinaje sobre hielo y paseo por un shopping en Estambul

Dante Spinetta en Mar del Plata: del recuerdo de su papá a la crianza de sus hijos y su amor por Aldosivi

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Petro, ¿qué puede

Trump y Petro, ¿qué puede pasar?

China y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo preliminar sobre vehículos eléctricos

La ofensiva rusa en 2025 fue la más letal para la población civil desde el comienzo de la guerra en Ucrania

La primera ministra japonesa recibe al presidente surcoreano en Nara en un intento de estabilizar la relación bilateral

Militares disidentes exigieron a las fuerzas armadas de Cuba no reprimir a quienes protesten por la crisis económica y social