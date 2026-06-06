Costa Rica

AERIS y UNICEF renuevan su alianza en Costa Rica para fortalecer la protección de la niñez

La colaboración permitirá ampliar programas de recaudación y apoyo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con impacto directo en comunidades vulnerables

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Personal de AERIS y representantes de UNICEF Costa Rica formalizan la renovación de su convenio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Cortesía: AERIS
Personal de AERIS y representantes de UNICEF Costa Rica formalizan la renovación de su convenio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Cortesía: AERIS

La renovación del convenio entre AERIS y UNICEF Costa Rica garantiza la continuidad de programas enfocados en el bienestar, la protección y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en el país. El acuerdo, firmado en junio de 2026, extiende por dos años la cooperación entre el gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) y el organismo internacional, y permitirá que miles de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad accedan a entornos más seguros y mejores oportunidades.

La alianza, establecida originalmente en 2022, ha consolidado al aeropuerto como uno de los principales puntos de recaudación de fondos para UNICEF en Costa Rica. Cada año, más de 2,500 nuevos donantes se suman a la labor de la organización a través de la captación en la terminal aérea, facilitando recursos que se destinan a programas de protección, acceso a educación de calidad y fortalecimiento de los primeros años de vida. Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades por erradicar la exclusión y las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes en comunidades vulnerables.

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El director ejecutivo de AERIS, Ricardo Hernández, expresó que la responsabilidad de la empresa va más allá de la operación aeroportuaria y destacó: “Esta alianza con UNICEF nos permite contribuir al desarrollo de las comunidades y generar un impacto positivo en la vida de miles de niñas, niños y adolescentes. Nos llena de orgullo renovar este compromiso y continuar apoyando iniciativas que promueven mayores oportunidades para las futuras generaciones”. Hernández remarcó que el propósito de la empresa es impulsar acciones que tengan efectos duraderos en la sociedad y que abran nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

Entre las acciones implementadas destacan los Espacios Seguros para la niñez y la adolescencia en comunidades vulnerables, la entrega de kits educativos y pupitres para fortalecer la permanencia escolar, así como programas de atención integral para bebés y madres durante los primeros mil días de vida. Estos proyectos buscan fortalecer los vínculos familiares, fomentar la crianza positiva y contribuir a la construcción de entornos seguros y libres de violencia.

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El aeropuerto internacional Juan Santamaría se ha convertido en un punto importante de donación para ejecutar las acciones sociales de UNICEF Costa Rica (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)
El aeropuerto internacional Juan Santamaría se ha convertido en un punto importante de donación para ejecutar las acciones sociales de UNICEF Costa Rica (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

En 2024, la alianza permitió inaugurar en Santiago Oeste de Alajuela el Espacio Seguro El Coco, el primero desarrollado en colaboración con una empresa privada. Este espacio beneficia directamente a más de 80 niñas, niños y adolescentes, favoreciendo su bienestar integral y la prevención de la violencia en sus entornos. La promoción de la crianza positiva y el desarrollo de habilidades para la vida forman parte central de las actividades, con el objetivo de construir una vida basada en el respeto y libre de violencia. Actualmente existen 47 Espacios Seguros en Costa Rica, y la alianza busca ampliar este modelo para llegar a más comunidades.

La representante de UNICEF Costa Rica, Yvette Blanco, valoró la continuidad del trabajo conjunto y señaló: “Gracias al compromiso de AERIS y de miles de personas que apoyan a UNICEF, más niñas, niños y adolescentes tienen la oportunidad de crecer en entornos seguros, aprender y soñar en grande”. Blanco también enfatizó que la promoción de la crianza positiva y el acompañamiento a las familias son fundamentales para construir vínculos protectores y permitir un futuro sin violencia.

AERIS HOLDING COSTA RICA opera bajo un modelo de gestión interesada, encargándose de la operación, mantenimiento, construcción y promoción del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La empresa conecta a Costa Rica con 42 destinos internacionales y dos nacionales, y su gestión se caracteriza por una visión de sostenibilidad transversal, generando valor social, ambiental y económico. Para UNICEF, la colaboración con sectores privados y la sociedad civil ha sido clave para superar los obstáculos que afectan a la niñez y adolescencia, y la alianza con AERIS representa un ejemplo de cómo la sinergia entre distintas entidades puede multiplicar el alcance de los programas sociales.

Autoridades resaltan el impacto positivo de la colaboración de UNICEF con AERIS en la protección y bienestar de la niñez. Cortesía: AERIS
Autoridades resaltan el impacto positivo de la colaboración de UNICEF con AERIS en la protección y bienestar de la niñez. Cortesía: AERIS

Por medio de esta cooperación, ambas organizaciones reafirman su propósito de seguir trabajando juntas en la creación de oportunidades que impacten de forma positiva el desarrollo y bienestar de la niñez y adolescencia en Costa Rica.

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