Tecno

Criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin este 13 de enero

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cotización de la criptomoneda bitcoin

La cotización de bitcoin para hoy a las 09:00 horas (UTC) es de 91878.24 dólares, es decir, que la criptomoneda tuvo un cambio de 0.43% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de -0.16% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #1.

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirirlas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su valor.

Un cajero para comprar
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Steve Jobs señala la actividad laboral que limita el potencial de los trabajadores

El magnate implementó políticas como los “jueves sin reuniones” en NeXT, permitiendo a los empleados dedicar un día completo a sus proyectos sin distracciones

Steve Jobs señala la actividad

Las consecuencias de desconectar la refrigeradora y dejarla inactiva en casa

Cada vez que se desconecta el aparato y se vuelve a encender, el interior pierde temperatura y el compresor debe trabajar más intensamente para restablecer el frío

Las consecuencias de desconectar la

¿Por qué se hincha la batería del celular?: estas son las causas

Nunca se debe ejercer fuerza o presión sobre el equipo ni intentar manipular la batería por cuenta propia

¿Por qué se hincha la

La app Salud de Apple incorporaría cuatro novedades en 2026

La actualización incluiría funciones como el registro de comidas y un agente personal de salud con inteligencia artificial

La app Salud de Apple

Kawasaki anuncia el desarrollo de Corleo, su caballo robot impulsado por hidrógeno

El autómata cuenta con patas traseras capaces de moverse de forma independiente para amortiguar impactos al correr o caminar por terrenos irregulares

Kawasaki anuncia el desarrollo de
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

De obrero adolescente a magnate

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China