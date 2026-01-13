Apple lanza nuevo servicio de suscripción para iPhone, Mac y iPad con herramientas de edición de IA

Apple lanza Creator Studio, un servicio de suscripción que agrupa sus aplicaciones profesionales para Mac, iPad y iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción enfocado en los usuarios que usan herramientas de edición de manera profesional en Mac y iPad y iPhone.

Apple Creator Studio es el nombre de esta nueva plataforma, que cuenta con funciones avanzadas de inteligencia artificial en sus principales aplicaciones, como Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro.

Cómo es el nuevo servicio de Apple

Hasta ahora, quienes deseaban utilizar las aplicaciones profesionales de Apple debían adquirirlas de manera individual, con precios que podían suponer una barrera para usuarios ocasionales o proyectos puntuales.

Con Apple Creator Studio, los usuarios pueden disponer de todas las herramientas durante el tiempo que las necesiten, sin comprometerse a una compra definitiva. Esta flexibilidad resulta especialmente atractiva para creadores que trabajan por proyectos o buscan experimentar con distintas disciplinas sin una inversión inicial elevada.

Apple Creator Studio incluye acceso ilimitado a Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage. (Apple)

La suscripción incluye acceso ilimitado a seis aplicaciones principales:

Final Cut Pro : edición de vídeo profesional.

Logic Pro : software para la creación musical.

Pixelmator Pro: editor de imagen, que por primera vez llega al iPad con una experiencia optimizada para el uso táctil y el Apple Pencil.

Motion: orientado a la creación de gráficos en movimiento en 2D y 3D.

Compressor: para la conversión y exportación de archivos multimedia.

MainStage: pensado para actuaciones musicales en directo.

A este conjunto se suman nuevas funciones y contenido exclusivo en las aplicaciones de ofimática y productividad de Apple: Keynote, Pages, Numbers y Freeform. Los suscriptores podrán acceder a plantillas premium, gráficos, ilustraciones y un nuevo Content Hub, así como funciones inteligentes alimentadas por IA para mejorar la creatividad y la productividad.

Cómo será la implementación de IA en estas aplicaciones

Uno de los grandes atractivos de Apple Creator Studio reside en la integración de inteligencia artificial en sus aplicaciones. Final Cut Pro estrena herramientas como Transcript Search, que permite buscar frases específicas en horas de grabación de vídeo simplemente escribiendo el texto, agilizando la edición de entrevistas y podcasts.

Pixelmator Pro llega renovado al iPad, con soporte para Apple Pencil y funciones inteligentes como Super Resolution y Auto Crop. (Europa Press)

También incorpora Visual Search, para localizar rápidamente fragmentos visuales concretos a partir de objetos o acciones, y Beat Detection, que analiza las pistas musicales para sincronizar cortes de vídeo al ritmo de la música de forma visual e intuitiva.

En el iPad, Final Cut Pro añade Montage Maker, una función basada en IA que analiza los mejores momentos visuales de un metraje y genera automáticamente un vídeo dinámico, ajustando el ritmo y reencuadrando tomas para facilitar su publicación en redes sociales.

Logic Pro, la plataforma de creación musical, suma herramientas inteligentes como Synth Player, un sintetizador virtual capaz de crear interpretaciones musicales realistas y personalizables mediante IA, y Chord ID, que analiza grabaciones de audio o MIDI para identificar progresiones de acordes, eliminando la necesidad de transcripción manual.

Pixelmator Pro se renueva con una versión especialmente diseñada para iPad, incluyendo soporte completo para Apple Pencil y nuevas funciones inteligentes como Super Resolution (mejora y escalado de imágenes), Deband (eliminación de artefactos de compresión) y sugerencias automáticas de composición con Auto Crop. El editor integra además herramientas avanzadas de selección y máscaras, permitiendo trabajar con imágenes en capas de forma profesional y ágil.

Apple Creator Studio estará disponible en Estados Unidos desde el 28 de enero con precios de 12,99 dólares mensuales y descuentos para educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el apartado de productividad, Keynote, Pages y Numbers reciben funciones de IA como la generación automática de presentaciones a partir de un esquema de texto, creación de notas para presentadores y sugerencias inteligentes para el diseño de diapositivas. En Numbers, la función Magic Fill reconoce patrones para autocompletar tablas y generar fórmulas.

El nuevo servicio estará disponible desde el 28 de enero en la App Store, inicialmente solo en Estados Unidos, con un precio de 12,99 dólares al mes o bien 129 dólares al año. Para estudiantes universitarios y educadores, la compañía ha fijado tarifas reducidas de 2,99 dólares mensuales o 29,99 dólares anuales.