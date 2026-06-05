El Salvador

Turismo, olas de clase mundial y crecimiento económico impulsan el inicio del Surf City El Salvador Pro en Punta Roca

La élite del surf mundial se da cita desde este 5 de junio en la playa Punta Roca para el inicio del Surf City El Salvador Pro 2026, la quinta parada del prestigioso Championship Tour de la Liga Mundial de Surf (WSL)

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Los surfistas desafiaran las olas de Punta Roca durante el inicio del Surf City El Salvador Pro, la parada del Championship Tour que reúne a la élite mundial en la costa salvadoreña (Cortesía @MITURElSalvador).
Los surfistas desafiaran las olas de Punta Roca durante el inicio del Surf City El Salvador Pro, la parada del Championship Tour que reúne a la élite mundial en la costa salvadoreña (Cortesía @MITURElSalvador).

El inicio de la temporada regular del circuito profesional de surf más exigente del mundo tiene lugar desde este 5 de junio en la playa Punta Roca, Surf City, El Salvador, sede del prestigioso Surf City El Salvador Pro, parada clave del Championship Tour de la Liga Mundial de Surf (WSL). La competencia reúne a los mejores surfistas internacionales y marca un hito para el país, que consolida su posición como uno de los destinos de referencia en el calendario global del surf.

El Surf City El Salvador Pro se desarrolla del 5 al 15 de junio y convoca a 70 atletas de élite internacional, provenientes de distintos continentes, quienes buscarán sumar puntos esenciales en la quinta parada de la temporada 2026 del circuito de la WSL. La elección de Punta Roca, responde a la calidad y consistencia de sus olas, consideradas entre las diez mejores del mundo para la práctica profesional del surf.

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La playa, ubicada en el puerto de La Libertad, ofrece condiciones óptimas que han sido reconocidas tanto por atletas como por organizadores internacionales. El evento sigue un formato en el que, durante un periodo de 10 días, los organizadores seleccionan entre tres y cinco jornadas para realizar las competencias principales, eligiendo los días con mejores condiciones de oleaje, lo que garantiza el máximo nivel deportivo.

Ante este panorama, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Emi Aguiñada, resaltó que la organización de un evento de esta magnitud implica meses de preparación y la coordinación entre distintas instituciones gubernamentales y equipos técnicos internacionales. “El trabajo articulado entre las distintas instituciones ha sido fundamental para garantizar la seguridad, la atención médica y la experiencia de los atletas y sus acompañantes”, declaró Aguiñada en declaraciones recogidas por Canal Diez.

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Entrevista a la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo durante la transmisión especial desde Punta Roca, en el marco del Surf City El Salvador Pro 2026 (Cortesía Entrevista AM).
Entrevista a la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo durante la transmisión especial desde Punta Roca, en el marco del Surf City El Salvador Pro 2026 (Cortesía Entrevista AM).

El evento cuenta con un despliegue logístico que abarca áreas de seguridad, salud, infraestructura y conectividad. La coordinación busca asegurar que tanto los atletas como sus equipos y familias disfruten de una estadía segura y con servicios de primer nivel, lo que ha sido clave para que El Salvador se mantenga como sede habitual del circuito profesional.

Impacto económico y social en la región

La realización del torneo en El Salvador genera un impacto económico notable en la zona costera y en las comunidades aledañas. Datos oficiales del ISTU indican que la ocupación hotelera en la región alcanza el 90% durante los días del evento, mientras que más de setecientas personas extranjeras entre atletas, técnicos y acompañantes arriban al país, contribuyendo directamente al dinamismo de hoteles, restaurantes, comercios y servicios turísticos.

Los visitantes, incluidos los equipos de producción de la WSL, suelen permanecer en el país durante varias semanas, lo que incrementa el consumo y genera un efecto multiplicador en la economía local.

Además, la afluencia de turistas nacionales y extranjeros impulsa la promoción de destinos turísticos cercanos, como parques nacionales, playas alternativas y centros históricos.

El Salvadoreño Bryan Pérez se desliza dentro de un tubo perfecto en las olas de Punta Roca durante el Surf City El Salvador Pro, evento que reúne a destacados surfistas internacionales (Cortesía @SecPrensaSV).
El Salvadoreño Bryan Pérez se desliza dentro de un tubo perfecto en las olas de Punta Roca durante el Surf City El Salvador Pro, evento que reúne a destacados surfistas internacionales (Cortesía @SecPrensaSV).

Participación histórica de atletas salvadoreños

Uno de los hechos más destacados de esta edición es la participación, por primera vez, de dos surfistas salvadoreños en la competencia principal: Bryan Pérez y Melvin Ayala.

Esta inclusión fue posible gracias a una autorización especial de la Liga Mundial de Surf por ser El Salvador el país anfitrión. “Es un motivo de orgullo para la comunidad deportiva nacional y una oportunidad para mostrar el talento local en una plataforma internacional”, destacó Aguiñada.

La presencia de surfistas salvadoreños refuerza el desarrollo del surf nacional y motiva a nuevas generaciones de deportistas. También, durante el evento se organizarán actividades gratuitas como clases de yoga, pilates, cine y ferias gastronómicas, integrando a la comunidad y a las familias visitantes en la experiencia del torneo.

La estrategia Surf City, impulsada desde 2019, ha permitido a El Salvador fortalecer su presencia en el circuito internacional de surf y consolidar alianzas con la Liga Mundial de Surf (WSL) y la Asociación Internacional del Surf (ISA).

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