El nuevo capítulo de internet está aquí: presentan Wi-Fi 8 en el CES 2026

Wi-Fi 8 debutó en el CES 2026 con hardware compatible presentado por fabricantes y proveedores de chips. (Imagen ilustrativa Infobae)

Wi-Fi 8, el próximo estándar en conectividad inalámbrica, tuvo su primera aparición pública en el CES 2026, donde fabricantes y proveedores de chips presentaron hardware compatible a pesar de que la especificación final no estará disponible hasta 2028.

Kevin Robinson, director ejecutivo de la Wi-Fi Alliance, señaló que la intensa actividad en torno a Wi-Fi 8 es parte del proceso habitual de evolución del ecosistema.

“Estamos en las primeras etapas de selección de las características y es habitual que se trabaje en el silicio, los diseños de referencia y el desarrollo inicial de productos antes de que exista la certificación oficial de Wi-Fi 8”, aseguró. Esto implica que los primeros usuarios podrán adquirir routers y chips que podrían requerir actualizaciones para alinearse con las especificaciones finales una vez que se publiquen.

Wi-Fi 8 introduce la Ultra High Reliability, con mejoras en throughput, latencia y reducción de pérdidas de paquetes. (Infobae América)

A diferencia de generaciones anteriores, Wi-Fi 8 no se centra solo en aumentar la velocidad máxima, sino en perfeccionar la estabilidad de la conexión, la eficiencia energética y la consistencia en la experiencia de uso entre dispositivos. El nuevo estándar mantiene las velocidades de Wi-Fi 7, pero busca mejorar la comunicación entre dispositivos, asegurar el rendimiento en distancias mayores y optimizar el manejo de sesiones de streaming o videojuegos, reduciendo cortes y retardos.

Uno de los conceptos clave de Wi-Fi 8 es la Ultra High Reliability (UHR), que propone mejoras del 25 % en throughput real en condiciones típicas, una reducción del 25 % en la latencia pico y una disminución similar en la pérdida de paquetes durante el roaming entre puntos de acceso.

Asimismo, introduce la coordinación activa entre puntos de acceso, permitiendo que routers y repetidores formen una malla inteligente que distribuye los recursos de red según la demanda y las condiciones del entorno.

El nuevo estándar prioriza la estabilidad, la eficiencia energética y la consistencia en la experiencia de usuario sobre el aumento de velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde una perspectiva técnica, Wi-Fi 8 incorpora gran parte de las especificaciones de Wi-Fi 7: operará en las bandas de 2, 4, 5 y 6 GHz, admitirá hasta ocho flujos espaciales, empleará tecnologías como MU-MIMO y OFDMA multisuario, modulación 4096-QAM y mantendrá un ancho de canal de hasta 320 MHz. También se esperan innovaciones como el reuso espacial coordinado, la formación de haces continuada, el funcionamiento dinámico de subcanales y un esquema de codificación de modulación mejorado.

Las marcas de suman a los avances de Wi-Fi

En el CES 2026, Broadcom y MediaTek fueron protagonistas al anunciar sus nuevas líneas de chips Wi-Fi 8. Broadcom presentó el procesador BCM4918 junto con radios de doble banda BCM6714 y BCM6719, diseñados tanto para routers de consumo como para proveedores de servicios.

MediaTek, por su lado, introdujo la serie Filogic 8000, destinada a dispositivos premium, puntos de acceso empresariales, smartphones y equipos domésticos inteligentes. Se prevé que los primeros productos con este hardware lleguen hacia finales de año.

ASUS ROG presentó el router NeoCore, enfocado en maximizar el rendimiento y minimizar la latencia en redes domésticas. (Asus)

En cuanto a dispositivos de red, ASUS ROG sorprendió con el modelo NeoCore, un router de diseño icosaédrico que recuerda a un dado de 20 caras. Aunque ASUS no reveló especificaciones detalladas, el NeoCore incorpora tres puertos de red y, según lo observado, podría contar con ocho antenas distribuidas en tres bandas.

La compañía promete velocidades máximas equivalentes a las de Wi-Fi 7, pero con mejoras sustanciales en rendimiento y latencia, enfocándose en la transmisión simultánea de grandes volúmenes de datos sin cuellos de botella.

La llegada de Wi-Fi 8 anticipa una nueva etapa en la conectividad global, con un estándar que busca conectar a cientos de millones de dispositivos y consolidar la fiabilidad y eficiencia de las redes inalámbricas para los próximos años. Aunque la certificación definitiva demorará hasta 2028, los fabricantes ya apuestan por una transición tecnológica que impactará en hogares, empresas y ciudades inteligentes a nivel mundial.