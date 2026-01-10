Tecno

El nuevo capítulo de internet está aquí: presentan Wi-Fi 8 en el CES 2026

El CES 2026 marcó la presentación pública de Wi-Fi 8, el nuevo estándar de conectividad inalámbrica que promete mejorar la estabilidad y eficiencia de las redes

Guardar
Wi-Fi 8 debutó en el
Wi-Fi 8 debutó en el CES 2026 con hardware compatible presentado por fabricantes y proveedores de chips. (Imagen ilustrativa Infobae)

Wi-Fi 8, el próximo estándar en conectividad inalámbrica, tuvo su primera aparición pública en el CES 2026, donde fabricantes y proveedores de chips presentaron hardware compatible a pesar de que la especificación final no estará disponible hasta 2028.

Kevin Robinson, director ejecutivo de la Wi-Fi Alliance, señaló que la intensa actividad en torno a Wi-Fi 8 es parte del proceso habitual de evolución del ecosistema.

“Estamos en las primeras etapas de selección de las características y es habitual que se trabaje en el silicio, los diseños de referencia y el desarrollo inicial de productos antes de que exista la certificación oficial de Wi-Fi 8”, aseguró. Esto implica que los primeros usuarios podrán adquirir routers y chips que podrían requerir actualizaciones para alinearse con las especificaciones finales una vez que se publiquen.

Wi-Fi 8 introduce la Ultra
Wi-Fi 8 introduce la Ultra High Reliability, con mejoras en throughput, latencia y reducción de pérdidas de paquetes. (Infobae América)

A diferencia de generaciones anteriores, Wi-Fi 8 no se centra solo en aumentar la velocidad máxima, sino en perfeccionar la estabilidad de la conexión, la eficiencia energética y la consistencia en la experiencia de uso entre dispositivos. El nuevo estándar mantiene las velocidades de Wi-Fi 7, pero busca mejorar la comunicación entre dispositivos, asegurar el rendimiento en distancias mayores y optimizar el manejo de sesiones de streaming o videojuegos, reduciendo cortes y retardos.

Uno de los conceptos clave de Wi-Fi 8 es la Ultra High Reliability (UHR), que propone mejoras del 25 % en throughput real en condiciones típicas, una reducción del 25 % en la latencia pico y una disminución similar en la pérdida de paquetes durante el roaming entre puntos de acceso.

Asimismo, introduce la coordinación activa entre puntos de acceso, permitiendo que routers y repetidores formen una malla inteligente que distribuye los recursos de red según la demanda y las condiciones del entorno.

El nuevo estándar prioriza la
El nuevo estándar prioriza la estabilidad, la eficiencia energética y la consistencia en la experiencia de usuario sobre el aumento de velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde una perspectiva técnica, Wi-Fi 8 incorpora gran parte de las especificaciones de Wi-Fi 7: operará en las bandas de 2, 4, 5 y 6 GHz, admitirá hasta ocho flujos espaciales, empleará tecnologías como MU-MIMO y OFDMA multisuario, modulación 4096-QAM y mantendrá un ancho de canal de hasta 320 MHz. También se esperan innovaciones como el reuso espacial coordinado, la formación de haces continuada, el funcionamiento dinámico de subcanales y un esquema de codificación de modulación mejorado.

Las marcas de suman a los avances de Wi-Fi

En el CES 2026, Broadcom y MediaTek fueron protagonistas al anunciar sus nuevas líneas de chips Wi-Fi 8. Broadcom presentó el procesador BCM4918 junto con radios de doble banda BCM6714 y BCM6719, diseñados tanto para routers de consumo como para proveedores de servicios.

MediaTek, por su lado, introdujo la serie Filogic 8000, destinada a dispositivos premium, puntos de acceso empresariales, smartphones y equipos domésticos inteligentes. Se prevé que los primeros productos con este hardware lleguen hacia finales de año.

ASUS ROG presentó el router
ASUS ROG presentó el router NeoCore, enfocado en maximizar el rendimiento y minimizar la latencia en redes domésticas. (Asus)

En cuanto a dispositivos de red, ASUS ROG sorprendió con el modelo NeoCore, un router de diseño icosaédrico que recuerda a un dado de 20 caras. Aunque ASUS no reveló especificaciones detalladas, el NeoCore incorpora tres puertos de red y, según lo observado, podría contar con ocho antenas distribuidas en tres bandas.

La compañía promete velocidades máximas equivalentes a las de Wi-Fi 7, pero con mejoras sustanciales en rendimiento y latencia, enfocándose en la transmisión simultánea de grandes volúmenes de datos sin cuellos de botella.

La llegada de Wi-Fi 8 anticipa una nueva etapa en la conectividad global, con un estándar que busca conectar a cientos de millones de dispositivos y consolidar la fiabilidad y eficiencia de las redes inalámbricas para los próximos años. Aunque la certificación definitiva demorará hasta 2028, los fabricantes ya apuestan por una transición tecnológica que impactará en hogares, empresas y ciudades inteligentes a nivel mundial.

Temas Relacionados

WifiWi-FiInternetConectividadLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

El internet de Elon Musk no para de crecer: Starlink tendrá el doble de satélites en órbita

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó a SpaceX a lanzar 7.500 satélites adicionales para Starlink

El internet de Elon Musk

Cómo será el nuevo modo de ChatGPT para mejorar tus oportunidades de encontrar trabajo

OpenAI desarrolla una nueva función para ChatGPT destinada a asistir en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional

Cómo será el nuevo modo

No se trata de la profesión: Jeff Bezos afirma que “solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA”

El avance de la inteligencia artificial y la automatización impulsa un debate global sobre el futuro del empleo

No se trata de la

ChatGPT prepara una función pensada en ayudarte a encontrar trabajo

Jobs buscaría ayudar a los usuarios a identificar roles acordes a su perfil, destacar en procesos de selección y planificar su carrera en un mercado laboral

ChatGPT prepara una función pensada

“Modo chat secreto” en WhatsApp: cómo ocultar conversaciones sin que nadie lo note

La herramienta refuerza la privacidad de los usuarios al impedir que chats personales, laborales o confidenciales aparezcan en la lista principal de WhatsApp

“Modo chat secreto” en WhatsApp:
DEPORTES
Lo amonestaron, escupió al árbitro

Lo amonestaron, escupió al árbitro y fueron a buscarlo al vestuario para expulsarlo: la dura sanción que podría enfrentar

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

TELESHOW
Daniela Christiansson, la esposa de

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias