Microsoft mejora una de las herramientas más usadas de Word y cambia la forma de editar documentos

Microsoft lanzó una nueva actualización para Word, mejorando herramientas que son de uso diario. (Microsoft)

Microsoft lanzó una actualización clave para Word que simplifica una de las acciones más frecuentes al escribir documentos: añadir hipervínculos dentro del texto. A partir de esta mejora, los usuarios ya no necesitan recurrir al menú contextual ni a ventanas adicionales.

Ahora solo basta con copiar una URL, seleccionar una palabra o frase y pegarla para convertirla automáticamente en un enlace. El cambio ya comenzó a desplegarse en Word para Windows, Mac y la versión web, y apunta a agilizar el trabajo cotidiano de millones de usuarios.

La novedad llega en un momento en el que Microsoft ha centrado gran parte de sus esfuerzos recientes en integrar inteligencia artificial en su ecosistema de productos. Sin embargo, esta actualización demuestra que la compañía también está enfocada en optimizar funciones tradicionales que impactan directamente en la productividad diaria, incluso sin recurrir a IA avanzada.

Ahora es más fácil agregar un hipervínculo en Microsoft Word.

Hasta ahora, insertar un hipervínculo en Word implicaba varios pasos. El usuario debía seleccionar el texto, hacer clic derecho, elegir la opción “Vínculo” y luego pegar la dirección web en una ventana emergente.

Antes, la única alternativa más rápida era pegar directamente la URL completa en el documento y dejar que Word la detectara como enlace, algo que no siempre es práctico cuando se busca mantener un texto limpio y bien presentado.

Con la nueva actualización, ese proceso se reduce a un solo gesto: copiar y pegar. Al seleccionar una palabra y presionar Ctrl + V (o el equivalente en Mac), Word transforma automáticamente ese texto en un hipervínculo que apunta a la URL copiada. Según explicó Microsoft en su blog oficial, el objetivo es que tareas habituales como enlazar contenido “se sientan sin esfuerzo” y no interrumpan el flujo de escritura.

Microsoft introdujo mejoras en Word. (Microsoft)

Este cambio cobra especial relevancia para quienes trabajan con documentos extensos, informes, trabajos académicos o textos colaborativos, donde la inclusión de enlaces es constante. Reducir clics y pasos intermedios puede parecer una mejora menor, pero en el uso diario representa un ahorro de tiempo significativo.

Word toma ventaja frente a Google Docs

La actualización también posiciona a Word por delante de Google Docs en este apartado. Aunque pegar enlaces directamente sobre texto ya es común en editores web y sistemas de gestión de contenidos, Google Docs aún obliga a usar el menú contextual o el atajo Ctrl + K para insertar hipervínculos. En este sentido, Word adopta una solución más directa y alineada con prácticas que muchos usuarios ya conocen fuera del ecosistema ofimático tradicional.

La función está disponible desde ahora en Word para Windows (versión 2511), Word para Mac (versión 16.104) y Word para la web. En esta última, además, los enlaces incluyen una vista previa que aparece al pasar el cursor por encima del texto, lo que facilita verificar la información sin abandonar el documento.

La nueva función de Word se encuentra disponible para Windows 11. (Microsoft)

Mejoras en accesibilidad y uso de inteligencia artificial

La simplificación de los hipervínculos no es la única novedad. Microsoft también incorporó mejoras relacionadas con la accesibilidad, otro de los ejes clave de desarrollo en Word. A partir de ahora, el programa puede generar texto alternativo de forma automática cuando se inserta una imagen en un documento.

El texto alternativo es una descripción que permite a personas con discapacidad visual comprender el contenido de las imágenes mediante lectores de pantalla. Con la nueva función, al pegar una imagen aparece una pestaña con una descripción generada automáticamente y opciones para aprobarla o editarla antes de guardarla.

Esta característica estará disponible de forma nativa en Word ejecutándose en equipos Copilot+ PC. En otros dispositivos, los usuarios podrán acceder a una versión similar mediante herramientas de IA, seleccionando la imagen, entrando en la opción de editar texto alternativo y solicitando que el sistema genere una descripción automática.