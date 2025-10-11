Tecno

Word ya no guardará tus documentos donde siempre: Microsoft modifica su ubicación predeterminada

El editor de texto más usado del mundo se prepara para un cambio importante: todos los documentos nuevos se guardarán directamente en OneDrive sin previo aviso

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Microsoft cambia la ubicación del
Microsoft cambia la ubicación del guardado de Word. (Foto: Word)

Microsoft continúa introduciendo ajustes en su ecosistema de aplicaciones de productividad, y esta vez el turno es para Word. La compañía está probando una función que guardará por defecto todos los documentos creados en el editor directamente en OneDrive, su plataforma de almacenamiento en la nube. Aunque el objetivo, según la empresa, es ofrecer una experiencia más segura y sincronizada, la novedad ha despertado inquietudes entre los usuarios por cuestiones de privacidad y control.

El cambio forma parte de las pruebas que Microsoft realiza con su programa Windows Insider, donde evalúa nuevas funciones antes de lanzarlas al público general. Esta actualización busca reforzar la integración entre Word, OneDrive y Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la compañía. Sin embargo, muchos usuarios consideran que se trata de una medida invasiva, ya que elimina la posibilidad de decidir manualmente dónde guardar los archivos.

La decisión llega en un contexto en el que Microsoft ha apostado con fuerza por la nube y la inteligencia artificial. En los últimos años, la compañía ha promovido el uso de su ecosistema de servicios, desde el navegador Edge hasta las herramientas de Microsoft 365, y este movimiento parece seguir la misma línea.

Microsoft cambia el guardado automático
Microsoft cambia el guardado automático y ahora todo se subirá a su nube. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Archivos en la nube por defecto

Según la información publicada por el medio especializado Windows Central, la versión de prueba de Word en Windows ahora guarda automáticamente los nuevos documentos en OneDrive con la función de guardado automático habilitada. Esto significa que, al crear un archivo, el sistema lo almacenará directamente en la nube sin mostrar un mensaje previo para elegir la ubicación.

En la práctica, cada documento nuevo en Word pasará a formar parte del entorno de Microsoft 365, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo y tener una copia de respaldo constante. Para algunos, se trata de una mejora en términos de seguridad de la información, ya que evita pérdidas de archivos en caso de fallos o cierres inesperados del programa.

No obstante, para otros usuarios, esta modificación implica una pérdida de control sobre sus datos. Muchos consideran que el almacenamiento automático en la nube debería ser una opción voluntaria y no una configuración activada de fábrica, especialmente tratándose de documentos sensibles o privados.

La nueva actualización permite Copilot
La nueva actualización permite Copilot genere archivos de Word, Excel, PowerPoint y PDF. (Microsoft)

Microsoft promete control, pero aún genera dudas

La compañía ha aclarado que esta función se podrá desactivar manualmente desde el menú de configuración una vez que esté disponible en la versión estable de Word. Sin embargo, el hecho de que venga activada por defecto ha generado críticas en redes sociales y foros tecnológicos.

La reacción no es nueva. Microsoft ya ha recibido comentarios similares por integrar de manera forzada algunos de sus servicios, como el navegador Edge o la sincronización de Copilot con Windows. En este caso, la medida refuerza la estrategia de centralizar los servicios de la empresa alrededor de la nube, aunque con el riesgo de incomodar a quienes prefieren mantener sus documentos en almacenamiento local.

De acuerdo con analistas, la compañía busca replicar el modelo de ecosistema cerrado que ha caracterizado a marcas como Apple y Google, donde los servicios se complementan entre sí y permanecen dentro del mismo entorno digital.

La futura aplicación se presenta
La futura aplicación se presenta como un programa completo, similar en su experiencia a la app móvil. (Microsoft)

Copilot y OneDrive, el eje del nuevo ecosistema

Más allá del almacenamiento, este cambio también anticipa una integración más profunda con Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Al tener los documentos en la nube, el asistente podrá analizarlos y realizar tareas como generar resúmenes, corregir texto o incluso crear nuevos contenidos a partir de las indicaciones del usuario.

Esta sinergia entre Word, Copilot y OneDrive refleja la visión de Microsoft para el futuro de su suite de productividad: automatización, respaldo permanente y trabajo colaborativo. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías plantea nuevos desafíos sobre la gestión de la privacidad y el control de la información personal.

Por ahora, la función está disponible únicamente para los usuarios del programa Insiders, y Microsoft no ha confirmado una fecha específica para su lanzamiento oficial. Todo apunta a que la compañía continuará reforzando su ecosistema basado en la nube, un paso más hacia la convergencia entre inteligencia artificial y productividad cotidiana.

Temas Relacionados

MicrosoftWordLo último en tecnología

Últimas Noticias

Bitcoin sufre ola de liquidaciones por “efecto Trump”; cuál es su precio hoy 11 de octubre

Los activos de riesgo se desplomaron en las últimas horas después ante el temor de una posible nueva guerra comercial entre EEUU y China

Bitcoin sufre ola de liquidaciones

Asus es calificada como una de las empresas más confiables del mundo: por qué ganó este reconocimiento

La compañía forma parte de una lista que reúne a 1.000 organizaciones, entre las que también se encuentran Samsung, LG, Sony, NuBank, entre otras

Asus es calificada como una

Conectarse en Dubái: qué opciones de internet existen para turistas

Desde tarjetas eSIM hasta wifi portátil, Dubái ofrece varias formas de conectarte. Cada alternativa se adapta a las necesidades y duración de tu estancia

Conectarse en Dubái: qué opciones

Así es el Realme 15 edición ‘Juego de Tronos’: diseño épico y potencia impulsada por inteligencia artificial

Inspirado en la Casa Targaryen, el nuevo smartphone de Realme combina potencia y diseño con detalles que evocan el fuego de los dragones y las frases icónicas de la serie de HBO

Así es el Realme 15

Estas son cuatro herramientas de Google con IA útiles para traducir y facilitar la comunicación

YouTube cuenta con la función de doblaje automático en videos en idiomas como el español, inglés, portugués, coreano, entre otros

Estas son cuatro herramientas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llegó a Chaco para

Milei llegó a Chaco para continuar con la campaña: se reunió con su aliado Zdero y luego viajará a Corrientes

Nadia Márquez: “El kirchnerismo está acostumbrado a nadar en caca, en corrupción y violencia”

Tras dos días de búsqueda, encontraron sin vida el cuerpo de un excomisario de la Policía de Salta

La Policía de la Ciudad desmanteló al “Clan Mareco” en la Villa 1-11-14: detuvieron a una embarazada e incautaron $24 millones en dosis de cocaína

Liberaron 26 aves silvestres en Córdoba tras un largo proceso de rehabilitación

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky felicitó a Trump por

Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo en Medio Oriente y confió que también podría ayudar a lograr la paz en Ucrania

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

Feliz aniversario, queridos: ustedes se fueron, ahora las flores las traigo yo

Dolor en Israel: se suicidó un sobreviviente de la masacre de Hamas que presenció el asesinato de su novia el 7 de octubre de 2023

Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30

TELESHOW
El viaje de Celeste Cid

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”