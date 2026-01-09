Este es el robot autónomo más pequeño que un grano de sal: se mueve y procesa datos

Con luz LED constante sobre sus células solares, estos microrrobots pueden funcionar de manera autónoma durante meses. (Maya Lassiter, Universidad de Pensilvania)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan ha logrado romper las barreras físicas de la miniaturización robótica. Han desarrollado un robot autónomo tan diminuto que puede posarse sobre la cresta de una huella dactilar y, aun así, es capaz de percibir su entorno, procesar información y moverse sin ayuda externa.

Este avance redefine lo que se creía posible en robótica a microescala, integrando en un solo dispositivo funciones de computación, memoria, sensores, comunicación y locomoción.

Innovación en robótica miniaturizada: autonomía y funciones integradas

El microrrobot, según sus creadores, es el más pequeño programable y autónomo construido hasta la fecha. Su cuerpo, de aproximadamente 210 por 340 micrómetros y 50 micrómetros de grosor, está diseñado para operar en fluidos, desplazándose y ejecutando tareas en entornos donde la gravedad y la inercia dejan de ser relevantes, y donde predominan fuerzas como la viscosidad y el arrastre.

El equipo de investigación diseñó desde cero la arquitectura electrónica del robot. (Composición Infobae: Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan)

La clave de este avance reside en la capacidad de integrar todos los sistemas necesarios en una sola plataforma autónoma. A diferencia de desarrollos anteriores que dependían de equipos externos para procesar información o tomar decisiones, este robot puede ejecutar algoritmos digitales y modificar su comportamiento de acuerdo con lo que detecta en su entorno inmediato.

Arquitectura electrónica de ultra bajo consumo y locomoción novedosa

El reto principal para alcanzar este nivel de miniaturización ha sido sortear las restricciones físicas y energéticas. Para ello, el equipo de investigación diseñó desde cero la arquitectura electrónica del robot, que es más diminuto que un grano de sal. Utilizando un proceso CMOS de 55 nanómetros y lógica digital en régimen subumbral, lograron mantener el consumo energético dentro de los 100 nanovatios.

Esta eficiencia permitió integrar células fotovoltaicas, sensores de temperatura, circuitos de control para los actuadores, un receptor óptico para la programación y comunicación, y un procesador con memoria.

El robot autónomo es tan diminuto que puede posarse sobre la cresta de una huella dactilar. (Marc Miskin, Universidad de Pensilvania)

La locomoción del robot es especialmente innovadora. En lugar de motores o piezas móviles, emplea campos eléctricos para inducir corrientes en el fluido que lo rodea, moviéndose sin partes susceptibles de desgaste o rotura.

Según los investigadores, el robot genera su propio “río” para avanzar, una solución minimalista y eficiente a escala microscópica. Incluso la comunicación es ingeniosa: los datos recogidos, como la temperatura, se transmiten a través de secuencias codificadas en los propios movimientos del robot.

Microrrobots colaborativos y aplicaciones futuras

El equipo también demostró que varios de estos robots pueden sincronizarse y actuar en grupo, formando patrones colectivos similares a los bancos de peces. Esta capacidad de trabajo cooperativo abre posibilidades para tareas distribuidas, donde cada unidad contribuye desde su posición local.

Con luz LED constante sobre sus células solares, estos microrrobots pueden funcionar de manera autónoma durante meses, aunque la memoria disponible actualmente limita la complejidad de las tareas programables.

Investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Michigan publicaron su estudio en esta web. (science.org)

Las posibilidades de esta plataforma son amplias. Los investigadores plantean que estos microrrobots podrían evolucionar hacia aplicaciones de propósito general, operando en entornos difíciles y sin supervisión humana directa.

El horizonte de usos incluye desde la biomedicina —donde podrían intervenir en fluidos corporales— hasta la exploración y monitoreo de entornos inaccesibles. Sin embargo, el equipo reconoce que este desarrollo es solo el primer paso: el salto a la práctica dependerá de futuras mejoras en potencia, memoria y sofisticación de la inteligencia integrada.

Cómo funciona la locomoción en los robots

La locomoción del robot se refiere al conjunto de mecanismos y procesos que le permiten moverse o desplazarse en su entorno. Dependiendo de su diseño y propósito, un robot puede utilizar diferentes métodos de locomoción, como ruedas, patas, orugas, propulsión o incluso sistemas microscópicos que imitan movimientos biológicos.

El Onero H1 de SwitchBot está equipado con cámaras, brazos articulados y su propio sistema de IA para encargarse de labores domésticas. (Caroline Brehman - AFP)

En el caso de robots de tamaño muy reducido, como los microrrobots, la locomoción suele basarse en la interacción con fuerzas físicas a pequeña escala, el uso de campos magnéticos o eléctricos, o mediante estructuras flexibles que responden a estímulos externos.

El objetivo principal de la locomoción robótica es dotar al dispositivo de la capacidad de avanzar, retroceder, girar o sortear obstáculos, asegurando que pueda cumplir sus tareas de forma eficiente y autónoma. La elección del sistema de locomoción depende del entorno, el tamaño del robot y la función que debe desempeñar, siendo un área clave en el desarrollo de la robótica y la miniaturización avanzada.