PlayStation revela la colección Hyperpop: tres nuevos colores para el DualSense y la PS5

La colección Hyperpop de PlayStation 5 presenta mandos DualSense y cubiertas con diseño neón y acabado brillante inspirados en la música electrónica y cultura gaming. (PlayStation)

La nueva colección Hyperpop de PlayStation 5 se prepara para llegar al mercado con una propuesta visual que busca transformar la experiencia de juego tanto en mandos DualSense como en las cubiertas de la consola.

Con diseños inspirados en la música electrónica y la estética RGB que domina la cultura gaming, la marca apuesta por una edición que destaca colores neón y acabados brillantes, otorgando identidad propia a cada accesorio.

Cómo es la colección Hyperpop que llega a PS5

El anuncio oficial llegó a través del Blog de PlayStation, donde se adelantaron imágenes y detalles de esta colección. Según la marca, la propuesta busca dar un giro total al aspecto tradicional de la consola y sus mandos. La inspiración proviene del brillo de las luces RGB de los equipos de gaming y de los tonos intensos que caracterizan a la música electrónica.

Leo Cardoso y Sae Kobayashi, responsables del equipo de diseño de colores, materiales y acabados de la compañía, compartieron los conceptos detrás del proceso creativo.

Los modelos Techno Red, Remix Green y Rhythm Blue de Hyperpop ofrecen opciones de personalización exclusivas para los amantes del gaming en PlayStation 5. (PlayStation)

“Vamos a subir el volumen al máximo con una colección que no solo destaca, sino que se lleva todas las miradas. Inspirados en el brillo de las luces RGB de vuestros impresionantes equipos de gaming, estos colores nuevos GRITAN de la mejor forma posible”, explicó Cardoso.

Por su parte, Sae Kobayashi detalló el trabajo realizado específicamente en los mandos. “Un degradado perfecto envuelve la parte delantera y trasera del DualSense, con un acabado de alto brillo que hace que los colores resalten más que nunca. Las cubiertas de la consola también cuentan con el mismo estilo renovado, con un sutil toque de transparencia”, dijo.

Cuáles son los tres colores nuevos de PS5

Cada uno de los nuevos modelos de la colección Hyperpop presenta un diseño único, pensado para quienes buscan destacar su consola y mando entre el resto. El primero, Techno Red, invita a dejarse llevar por el ritmo con un degradado rojo neón sobre fondo negro, evocando la energía de una pista de baile electrónica.

Remix Green propone un enfoque igualmente llamativo, diseñado para quienes desean “destacar como nadie”. Su verde vibrante y acabado reluciente logran un efecto visual que resalta tanto en la consola como en el DualSense.

Las cubiertas y mandos DualSense Hyperpop incorporan degradados intensos, colores vibrantes y detalles de transparencia para una estética llamativa. (PlayStation)

Finalmente, Rhythm Blue completa la trilogía con una propuesta fresca y armónica, pensada para quienes buscan “mantenerse en sintonía”. El azul neón se funde con el negro brillante, logrando un acabado que refuerza la personalidad del usuario y la consola.

Tanto los mandos como las cubiertas presentan un degradado que recorre la totalidad de la superficie frontal y trasera, acompañado de un acabado en negro brillante en la parte superior. Además, las cubiertas incluyen un toque de transparencia, sumando un matiz de sofisticación al diseño general.

Cómo tener la colección Hyperpop de PS5

La Colección Hyperpop estará disponible para el público a partir del 12 de marzo de 2026. Sin embargo, quienes deseen asegurarse una unidad podrán reservar los productos a partir del 16 de enero de 2026 a las 10:00 (hora local) a través de la web oficial direct.playstation.com, así como en los distribuidores habituales participantes.

Hyperpop estará disponible a partir del 12 de marzo de 2026 en mercados seleccionados de Europa, tras una preventa que inicia el 16 de enero de 2026. (PlayStation)

La disponibilidad inicial se centrará en mercados seleccionados de Europa, incluyendo países como Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La marca aclara que tanto la fecha exacta de lanzamiento como la oferta de accesorios pueden variar según el país o la región.

Respecto a los precios, los mandos inalámbricos DualSense Hyperpop tendrán un precio de venta recomendado de 84,99 dólares, mientras que las cubiertas para la consola PS5 se comercializarán a 74,99 dólares. En ambos casos, la relación de precios se mantiene cercana a la de modelos anteriores, facilitando el acceso a quienes ya están familiarizados con la gama de accesorios de PlayStation.