Sony y PlayStation tienen una idea para que la IA juegue por ti cuando no puedas avanzar

Sony patenta Ghost Player, una herramienta impulsada por inteligencia artificial para PlayStation que asiste a jugadores en desafíos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos jugadores sufren atascos y no pueden avanzar o terminar un título. Como solución a ese problema, Sony patentó una herramienta para PlayStation en el que la inteligencia artificial tomé el control y pase aquellos desafíos que muchos no pueden superar.

Bajo el nombre de Ghost Player, busca ofrecer una nueva solución tecnológica, que promete transformar la manera en que los jugadores interactúan con los desafíos virtuales y acceden a la ayuda durante sus partidas. Aunque por ahora todo se trata de una patente y no de una función ya oficialmente lanzada.

Cómo la IA ayudará a los jugadores de PlayStation

A diferencia de las guías de texto, imágenes o vídeo que hasta ahora han servido como soporte externo, la propuesta de Sony aspira a integrar la ayuda directamente en el propio juego.

El corazón de la patente Ghost Player reside en la creación de un “fantasma” del jugador, un ente controlado por IA capaz de intervenir para superar obstáculos, resolver puzles o incluso derrotar enemigos en las zonas donde el usuario se haya quedado sin opciones.

La inteligencia artificial de Ghost Player permite superar obstáculos y derrotar enemigos automáticamente cuando los jugadores de PlayStation se atascan. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El registro original de esta patente se remonta a finales de 2024, aunque no fue hasta principios de 2026 que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual le dio el visto bueno, según ha recogido el medio VGC.

El objetivo principal es generar una asistencia dinámica, adaptada a las necesidades y contexto de cada partida. La IA no se limita a ejecutar soluciones predefinidas por los desarrolladores, sino que interpreta el desafío específico y selecciona la estrategia más adecuada para avanzar, siempre teniendo en cuenta las acciones y el estilo de juego del usuario real.

Cómo funcionaría la IA en PlayStation

El funcionamiento de Ghost Player se aleja de los sistemas de ayuda tradicionales. Mientras que muchas franquicias optan por mostrar rutas o consejos genéricos, la nueva propuesta de Sony permite que el jugador ceda temporalmente el control a la IA.

Esta puede encargarse de pequeñas secciones particularmente complicadas o, en casos extremos, completar niveles enteros sin intervención humana. El resultado es una experiencia de asistencia mucho más orgánica y personalizada.

El sistema Ghost Player adapta la asistencia según el estilo y las acciones del usuario, proporcionando una experiencia dinámica y personalizada en PlayStation. (SONY)

La magnitud de la ayuda proporcionada dependerá de las preferencias de los desarrolladores y del propio usuario. En su configuración más básica, Ghost Player podría limitarse a indicar la dirección correcta o mostrar los pasos a seguir, imitando el sistema actual de desafíos de combo en títulos de lucha. En su versión más avanzada, la IA tomaría el control total del avatar, desplazando al personaje y ejecutando automáticamente todas las acciones necesarias para superar la dificultad.

Según la descripción de la patente, “el método consiste en renderizar, durante la sesión de juego, al personaje fantasma realizando acciones interactivas”, acciones generadas por el motor de asistencia de IA y configuradas para avanzar a lo largo de una ruta interactiva dentro del juego.

Accesibilidad y dilemas para la experiencia de juego

Uno de los apartados más destacados de la patente es su potencial para mejorar la accesibilidad. Muchos jugadores con dificultades motoras o usuarios que encuentran barreras insalvables en ciertos niveles podrían beneficiarse de una asistencia automatizada, capaz de sobrellevar las partes más exigentes y hacer que la experiencia sea más inclusiva.

La posibilidad de que la IA intervenga en momentos críticos abre nuevas puertas para quienes, de otro modo, podrían verse excluidos del disfrute pleno de los videojuegos.

Ghost Player puede tomar el control total del avatar o simplemente sugerir rutas y acciones, dependiendo de la configuración elegida por desarrolladores y usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema, no obstante, plantea interrogantes sobre el futuro de la experiencia de juego. La introducción de una IA que resuelva los desafíos podría alterar la esencia competitiva y social del gaming. El papel de las guías, los foros y las comunidades de ayuda quedaría en entredicho si un algoritmo puede resolver cualquier obstáculo pulsando un botón.

Incluso en el plano narrativo, franquicias de Sony como Horizon o God of War han sido objeto de discusión por ofrecer pistas demasiado pronto a través de diálogos, restando parte del misterio y la satisfacción de resolver los retos por cuenta propia.

Algunos temen que la implementación de Ghost Player pueda fomentar un mayor aislamiento y la pérdida de la dimensión comunitaria de los videojuegos.