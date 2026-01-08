Tecno

La regla que debes aplicar todos los días para evitar que hackeen tu celular: solo toma 5 minutos

Esta práctica cotidiana interrumpe la actividad de programas espía y malware, limita intentos de espionaje remoto y bloquea conexiones no autorizadas

Así la pantalla del dispositivo
Así la pantalla del dispositivo esté apagada, varios virus pueden estar desplegándose por su sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza de los ciberataques crece a nivel global y pone en jaque la seguridad de datos personales y bancarios almacenados en celulares. Ante este escenario, expertos y autoridades internacionales sugieren incorporar rutinas sencillas que pueden marcar una diferencia en la protección digital.

Una de estas acciones, respaldada por distintas agencias y gobiernos, implica apagar el teléfono durante 5 minutos cada día. Esta medida fue presentada por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, como una táctica efectiva y de fácil implementación para dificultar el acceso de los atacantes a la información personal.

Por qué apagar el teléfono 5 minutos al día ayuda a evitar hackeos

Muchos programas espía y formas de malware dependen de mantener activa la sesión del dispositivo para operar. Al apagar el teléfono y dejarlo fuera de servicio durante 5 minutos, se cierran procesos dañinos y se interrumpen las conexiones no autorizadas que los atacantes utilizan para acceder a la información.

Apagar el teléfono durante unos
Apagar el teléfono durante unos minutos interrumpe procesos maliciosos y limita el acceso de atacantes a la información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta interrupción es suficiente para dificultar el trabajo de los ciberdelincuentes y limitar el espionaje o el robo de datos personales, sin que el usuario requiera conocimientos técnicos avanzados ni la instalación de herramientas adicionales.

Cuáles beneficios ofrece mantener el celular y las aplicaciones actualizadas

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sugiere mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, porque es una de las prácticas más efectivas para reforzar la seguridad.

Las actualizaciones frecuentes incluyen correcciones para vulnerabilidades recién detectadas, lo que impide que los atacantes aprovechen fallos presentes en versiones obsoletas del software.

Las actualizaciones corrigen fallos de
Las actualizaciones corrigen fallos de seguridad y dificultan que los ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades conocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permitir que las actualizaciones se instalen automáticamente y revisar con regularidad la existencia de nuevas versiones reduce el tiempo en que el dispositivo permanece expuesto a riesgos conocidos. Ignorar estas notificaciones incrementa la posibilidad de sufrir ataques automatizados o personalizados.

Qué otras medidas ruitnarias refuerzan la seguridad de los celulares

Apagar el celular no es la única acción clave. Utilizar contraseñas robustas, activar la autenticación en dos pasos y descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales refuerza la protección integral del dispositivo.

En cuanto a la autenticación en dos pasos, esta exige un código adicional para acceder a las cuentas, lo que dificulta la entrada no autorizada incluso si se revela la contraseña principal.

Contraseñas robustas, autenticación reforzada y
Contraseñas robustas, autenticación reforzada y descargas desde tiendas oficiales elevan el nivel de protección en celulares y computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es más seguro descargar las apps desde tiendas oficiales, porque estas plataformas aplican filtros de seguridad que minimizan el riesgo de instalar software malicioso, lo que reduce las posibilidades de exposición a estafas.

Por qué se deben evitar las redes WiFi públicas para transacciones sensibles

Las redes WiFi abiertas, presentes en lugares como cafeterías, aeropuertos o centros comerciales, suelen carecer de mecanismos de cifrado adecuados. Esta debilidad facilita la interceptación de datos transmitidos por los usuarios, incluyendo credenciales y datos financieros.

Por esta razón, se debe evitar realizar transacciones bancarias o enviar documentos sensibles a través de estas conexiones. Emplear redes privadas o conexiones protegidas mediante VPN contribuye a disminuir el riesgo de filtración de datos durante la navegación pública.

Cómo proteger la información personal frente a intentos de estafa

Restringir el intercambio de datos
Restringir el intercambio de datos por canales no oficiales y evitar responder a mensajes sospechosos ayuda a prevenir fraudes y robos de identidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El control sobre la información personal es fundamental ante métodos de engaño como el phishing, que busca obtener datos a través de comunicaciones falsas que simulan provenir de bancos o instituciones reconocidas.

Asimismo, las autoridades sugieren no compartir datos personales por canales no oficiales, ni responder a solicitudes sospechosas, y de esta forma protegerse contra intentos de estafas y la apropiación de identidades.

En este sentido, la incorporación de hábitos preventivos en la cotidianidad, como apagar el teléfono diariamente durante 5 minutos, adoptar claves seguras, actualizar el software y limitar el acceso a redes públicas, constituye una barrera eficaz frente al aumento de las amenazas que enfrentan los usuarios.

