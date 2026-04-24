El riesgo país de Ecuador logró uno de sus niveles más bajos en más de una década

29/09/2023 Banco Central del Ecuador ECONOMIA BCE

El riesgo país de Ecuador se ubicó en 404 puntos básicos, marcando uno de sus niveles más bajos en más de una década, según la serie histórica oficial del indicador. El registro corresponde al valor mínimo reciente dentro de una tendencia descendente observada durante las últimas semanas de abril.

De acuerdo con los datos diarios, publicados por el Banco Central del Ecuador, el indicador alcanzó los 404 puntos el 22 de abril, tras haber registrado 405 puntos el 21 de abril y 408 puntos el 20 de abril. En los días siguientes, el riesgo país se mantuvo en niveles cercanos, como los 409 puntos del 23 de abril, lo que confirma una estabilización en torno a este rango.

El riesgo país es una medida utilizada en los mercados internacionales para evaluar la probabilidad de que un Estado incumpla sus obligaciones financieras. Se expresa en puntos básicos y refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados de menor riesgo. Una reducción en este indicador suele asociarse a una menor percepción de riesgo por parte de los inversionistas.

Los registros de Riesgo País en Ecuador desde 2014. (Banco Central Ecuador)

Aunque el nivel actual representa un mínimo en el contexto reciente, la revisión de la serie histórica muestra que Ecuador registró valores aún más bajos en 2014. Por ejemplo, el 17 de junio de ese año el riesgo país llegó a 354 puntos básicos, mientras que entre el 29 y 30 de junio se ubicó entre 376 y 377 puntos. Esto implica que el nivel de 404 puntos observado en abril de 2026 no constituye el mínimo histórico del período analizado, sino un valor bajo en comparación con los años posteriores.

En contraste, durante 2024 el indicador se mantuvo consistentemente por encima de los 1.100 puntos básicos. Solo en abril de ese año osciló entre aproximadamente 1.120 y 1.175 puntos, evidenciando un nivel de riesgo significativamente superior al actual. La diferencia refleja una reducción de más de 700 puntos básicos en menos de dos años.

La tendencia a la baja también se observa al comparar con 2025. En ese año, el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos durante varios meses, con picos superiores a 1.200 puntos en abril. Posteriormente, el indicador inició un descenso progresivo que se acentuó hacia finales de ese año.

En enero de 2026, el riesgo país aún se encontraba por encima de los 490 puntos básicos, pero desde entonces inició una trayectoria descendente sostenida. Durante febrero y marzo se ubicó mayoritariamente entre los 450 y 480 puntos, hasta romper ese umbral en abril y alcanzar el nivel actual cercano a los 400 puntos.

(Foto: Pixabay)

La evolución del indicador refleja una mejora en la percepción de riesgo soberano en el corto plazo, en un contexto en el que históricamente ha mostrado alta volatilidad. Entre 2023 y comienzos de 2024, el riesgo país superó incluso los 2.000 puntos básicos, uno de los niveles más altos de la serie.

En términos financieros, una reducción del riesgo país tiene efectos directos sobre el costo del endeudamiento externo. Un menor nivel implica que el Estado podría acceder a financiamiento en mejores condiciones, con tasas de interés más bajas en los mercados internacionales. También puede incidir en la percepción de estabilidad macroeconómica y en la confianza de inversionistas.

El registro de 404 puntos del 22 de abril de 2026 se consolida así como uno de los niveles más bajos del indicador en los últimos años, dentro de una serie que muestra una marcada diferencia frente a los picos observados en el período 2023–2025, aunque todavía por encima de los mínimos históricos registrados en junio de 2014.