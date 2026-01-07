El valor de Alphabet supera al de Apple por primera vez desde 2019

Alphabet supera a Apple en capitalización bursátil y se posiciona como la segunda empresa más valiosa de Estados Unidos detrás de Nvidia.

Por primera vez desde 2019, Alphabet ha superado a Apple en capitalización bursátil, consolidándose como la segunda compañía más valiosa de Estados Unidos detrás de Nvidia. Este cambio en el ranking refleja el avance de la matriz de Google en el terreno de la inteligencia artificial y su creciente influencia en el sector tecnológico, un escenario que anticipa una intensificación de la competencia por el liderazgo global en innovación.

Según MarketWatch, la capitalización de mercado de Alphabet alcanzó el miércoles 3,864 billones de dólares en el mercado intradía, superando por un margen ajustado a Apple, que retrocedió a 3,861 billones de dólares tras una leve caída en el precio de sus acciones.

El avance de Alphabet en inteligencia artificial impulsa un repunte del 66% en el precio de sus acciones en los últimos 12 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor bursátil de Alphabet no había rebasado al de Apple desde el 29 de enero de 2019, según datos de Dow Jones Market Data. Además, desde el 26 de febrero de 2018, la empresa de Mountain View no ocupaba el segundo puesto entre las compañías estadounidenses por capitalización, un lugar que ahora mantiene Nvidia con una valoración superior a los 4,6 billones de dólares.

Este repunte de Alphabet se sustenta en un alza del 66% en el precio de sus acciones durante los últimos 12 meses, atribuida al entusiasmo del mercado por los desarrollos en inteligencia artificial, particularmente por la adopción de su propio modelo Gemini.

De acuerdo con un análisis citado por MarketWatch, la reciente versión de Gemini ha fortalecido la posición de Google en la competencia por la supremacía en IA. Nick Jones, analista en BNP Paribas Equity Research, afirmó en una nota interna: “Google podría estar posicionada para ser la plataforma dominante de inteligencia artificial”.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, lidera la compañía en una nueva etapa de crecimiento impulsada por la inteligencia artificial y la innovación tecnológica. REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo

El desempeño de Alphabet no solo ha disipado temores sobre el impacto de modelos como ChatGPT en el futuro del buscador Google, sino que también ha ampliado su presencia en todo el ecosistema tecnológico. El avance se refleja en acuerdos como el anunciado en octubre, cuando la compañía comunicó que suministrará hasta un millón de procesadores tensoriales personalizados (TPU) a Anthropic.

Además, el sitio económico indicó que Meta Platforms estudia utilizar estos chips en sus propios centros de datos. Según el analista de D.A. Davidson, Gil Luria, la suma de las divisiones TPU y DeepMind de Google podría alcanzar un valor próximo al billón de dólares si se segregaran de la empresa.

Además de su actividad principal, Alphabet controla Waymo, el emprendimiento de vehículos autónomos que lidera el mercado estadounidense de robotaxis. Waymo busca captar más de 15 mil millones de dólares en una ronda de financiación, con una valoración aspiracional de hasta 110 mil millones de dólares.

En contraste, Apple ha tenido dificultades para convencer a los inversores respecto a su posicionamiento en inteligencia artificial, tras aplazar varias de sus funciones relacionadas y ser percibida como rezagada frente a otros actores del sector tecnológico, según MarketWatch.

Aunque Alphabet logró rebasar recientemente a Microsoft para ocupar este lugar, alcanzar a Nvidia representa un desafío mayor, ya que el fabricante de chips cerró el martes con una capitalización cercana a 4,55 billones de dólares, aproximadamente un 18% por encima del valor de Alphabet.