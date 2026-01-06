Falleció Albert Penello, figura clave en el desarrollo de Xbox y referente de la industria del videojuego

Xbox y la industria del videojuego despiden a uno de sus arquitectos más influyentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de 2026 ha dejado una noticia dolorosa para la comunidad gamer: Albert Penello, uno de los arquitectos detrás de la historia de Xbox y referente en la evolución de la industria del videojuego, falleció a los 53 años tras luchar contra el cáncer.

El anuncio fue realizado por Mike Ybarra, exdirectivo de Xbox y Blizzard, quien destacó el impacto profesional y personal de Penello en la marca y entre los desarrolladores.

Un legado en Xbox que marcó una generación

Penello fue una figura central en la transformación de la industria. Entre 1994 y 2000 desempeñó roles clave en el área de marketing de Electronic Arts, antes de convertirse en uno de los responsables del lanzamiento de consolas emblemáticas como Xbox, Xbox 360 y Xbox One durante su etapa en Microsoft. Tras su salida, en 2018 se sumó al equipo de Amazon Web Services, ampliando su influencia en el sector tecnológico.

La comunidad gamer lamenta la pérdida de Albert Penello, mentor de Xbox y voz estratégica en el sector - crédito LinkedIn

Durante su tiempo en Xbox, Penello fue reconocido por su capacidad para liderar debates internos, priorizar la experiencia de los jugadores y buscar consensos en momentos decisivos para la marca. Compañeros y colegas resaltan su habilidad para cuestionar ideas y defender con firmeza lo que consideraba correcto, especialmente en etapas de transición y redefinición del ecosistema Xbox.

Recuerdos y despedidas

El fallecimiento de Penello ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde desarrolladores, excompañeros y jugadores han recordado su pasión por los videojuegos y su compromiso con la comunidad. Mike Ybarra compartió que, pese a la gravedad de su enfermedad, Penello mantuvo el ánimo alto y una actitud positiva hasta el final, dejando una huella imborrable en quienes lo rodearon.

Además de su trayectoria en la industria, muchos mensajes de despedida han resaltado el lado humano de Penello y la importancia que tenía su círculo cercano, en especial su esposa y su hija de 12 años. La comunidad del videojuego ha mostrado su solidaridad hacia la familia, subrayando el impacto y la huella personal que deja tras su partida.

Complemento: el adiós a Vince Zampella, otra figura clave del sector

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 también estuvieron marcados por la pérdida de Vince Zampella, uno de los creadores más influyentes en el género shooter y cofundador de Infinity Ward y Respawn Entertainment. Zampella, fallecido en diciembre en un accidente automovilístico, dejó una huella profunda en franquicias como Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi.

Vince Zampella y su influencia en Medal of Honor, Titanfall y Battlefield, más allá del fenómeno Call of Duty - (Photo by Corine Solberg/Sipa USA)

Su carrera comenzó en los años noventa y fue clave en la creación de Medal of Honor: Allied Assault. Como fundador de Infinity Ward, Zampella impulsó la saga Call of Duty, que revolucionó el diseño de mapas y la experiencia multijugador en los shooters. Tras su salida de Activision, fundó Respawn Entertainment, donde lideró el desarrollo de Titanfall, Apex Legends y los títulos de Star Wars Jedi.

En 2020, Electronic Arts le confió la revitalización de Battlefield a través de Ripple Effect Studios, logrando superar en ventas a franquicias históricas y posicionando su visión como referente en la industria. Su liderazgo, creatividad e insistencia en la independencia creativa inspiraron a equipos y desarrolladores en todo el mundo.

El inicio de 2026 ha sido un periodo de luto para la industria del videojuego, marcada por la partida de figuras que no solo impulsaron franquicias emblemáticas, sino que transformaron la forma de concebir y disfrutar los videojuegos.

Tanto Penello como Zampella dejan un legado que trasciende consolas, géneros y generaciones, y su influencia seguirá presente en la manera en que los estudios diseñan y producen nuevas experiencias para los jugadores. La comunidad global los despide como referentes insustituibles y agradece su contribución a la evolución del sector.