Conoce ‘la estafa del banco’ en WhatsApp, la suplantación que está espiando todo tu celular

Una función aparentemente inofensiva puede ser la puerta a varios delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional de España ha alertado sobre una modalidad de fraude digital que afecta a clientes de entidades financieras y usuarios de comercios electrónicos.

La estafa consiste en que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados del banco y solicitan compartir la pantalla del dispositivo a través de WhatsApp, lo que puede permitir que vacíen la cuenta bancaria de la víctima.

Según la autoridad, en sus mensajes, aseguran que existe un problema de seguridad y se ofrecen a ayudar para proteger el dinero. “Dice ser tu banco o comercio online y te solicita compartir pantalla en WhatsApp. Cuidado, estás a solo un clic (notificación) de que te vacíen la cuenta”, advierte la institución.

Cómo eligen los ciberdelincuentes a las víctimas

Los criminales utilizan datos filtrados e ingeniería social para personalizar los mensajes y ganar la confianza de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estafadores suelen utilizar bases de datos obtenidas de filtraciones y técnicas de ingeniería social para personalizar sus mensajes. La autoridad señala que suelen incluir información verídica, como el nombre de la entidad bancaria o detalles personales, para darle credibilidad al contacto.

La plataforma preferida para estos ataques es WhatsApp, por su amplia adopción y por la facilidad para compartir la pantalla. Una vez que empieza la conversación, los ciberdelincuentes insisten en la urgencia de solucionar el supuesto fallo de seguridad.

Solicitan compartir la pantalla y acompañan a la víctima durante el proceso, guiándola para que acceda a la banca online e ingrese las claves. “Te dirán que lo hacen por un fallo de seguridad y que pretenden ayudarte para asegurar tu dinero. Pero no les creas, porque estas son las consecuencias”, subraya la alerta oficial.

Por qué es peligroso compartir la pantalla del teléfono

Al mostrar la pantalla del dispositivo, la víctima revela sus claves y datos de acceso, quedando expuesta al robo de fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de compartir pantalla en WhatsApp permite a otra persona visualizar todo lo que ocurre en el dispositivo. Los expertos advierten que, de este modo, cuando la víctima introduce su usuario y contraseña, el estafador obtiene esa información en tiempo real.

“Cuando compartas la pantalla e introduzcas la contraseña de acceso a tu banca online, ellos estarán viendo lo que tecleas. Acabarás de facilitar tus claves de acceso y con ello tendrán vía libre hacia tu dinero”, describe la información oficial.

Una vez que los ciberdelincuentes acceden a la cuenta, proceden a transferir fondos, modificar datos personales o realizar operaciones que son difíciles de revertir. Las víctimas suelen percatarse del fraude tras detectar movimientos inusuales en sus cuentas, cuando ya se han producido las retiradas.

Cuáles son las señales para identificar esta estafa

Solicitudes de compartir pantalla, mensajes alarmistas y presión para actuar rápido son indicios de un intento de fraude. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las entidades bancarias y comercios online, advierte la autoridad, nunca solicitan compartir la pantalla a través de aplicaciones de mensajería. Las comunicaciones oficiales se gestionan únicamente por canales verificados, como los teléfonos y correos publicados en sus páginas web.

Una alerta clave es cualquier petición para revelar datos personales, contraseñas o códigos, sobre todo si se acompaña de presión para actuar con rapidez.

Los estafadores suelen utilizar mensajes alarmistas sobre bloqueos de cuentas o supuestas operaciones sospechosas. Estas estrategias buscan generar miedo y urgencia para que la víctima colabore sin cuestionar la autenticidad del mensaje.

Qué hacer si se recibe una solicitud sospechosa a través de WhatsApp

Las autoridades sugieren interrumpir la comunicación, comprobar la identidad del remitente y denunciar cualquier intento de estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una solicitud de compartir pantalla o facilitar información confidencial, la autoridad española sugiere cortar la comunicación inmediatamente y contactar a la entidad a través de sus teléfonos oficiales.

“La clave está en desconfiar cuando te soliciten compartir pantalla, interrumpir la comunicación y confirmarlo con tu banco o comercio online en los teléfonos oficiales”, afirma la advertencia. Además, no es seguro acceder a enlaces desconocidos ni instalar aplicaciones sugeridas por extraños sin verificar su legitimidad.

Asimismo, si la estafa se concreta, las autoridades insisten en la importancia de denunciar los hechos a la mayor brevedad y notificar al banco. Esta pronta acción puede ayudar a bloquear transacciones y facilitar una investigación para rastrear a los responsables.