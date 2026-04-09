La guardia costera de Filipinas inauguró una base clave en el disputado mar de China Meridional

En esta imagen proporcionada por la Guardia Costera filipina, el senador Erwin Tulfo, en el centro, posa con el almirante de guardacostas Ronnie Gil Gavan, segundo por la derecha, y otros efectivos en la recién inaugurado puesto del Grupo de Islas Distrito de Kalayaan, en la isla de Thitu, ocupada por Filipinas y también llamada Pag-asa, en el mar de China Meridional, el jueves 9 de abril de 2026. (Guardia Costera Filipina via AP)

Filipinas inauguró el jueves una importante base de la guardia costera en una isla del Mar de China Meridional para que sirva como un “centinela inquebrantable de nuestra soberanía” en una región en disputa estrechamente custodiada por las fuerzas chinas.

Los funcionarios chinos no reaccionaron de inmediato a la apertura por parte de Filipinas del comando de distrito de su guardia costera en la isla de Thitu, que ha estado ocupada por fuerzas y civiles filipinos durante décadas, pero que también es reclamada por Pekín.

La guardia costera china y otros buques vinculados al gobierno patrullan con frecuencia las aguas periféricas de la isla, que también es reclamada por Vietnam y Taiwán. En el pasado, las fuerzas chinas y filipinas han tenido enfrentamientos tensos, aunque en su mayoría menores, en aguas periféricas.

En nuevos incidentes ocurridos el jueves por la tarde, la guardia costera filipina acusó a las fuerzas chinas de disparar bengalas contra sus aviones de patrulla en lo que calificó de “un acto de intimidación claro y deliberado” que puso en peligro al personal filipino en los disputados arrecifes de Subi y Mischief, ocupados por China.

El contralmirante Jay Tarriela, de la guardia costera filipina, no proporcionó más detalles de inmediato. Tampoco hubo reacción inmediata por parte de las autoridades chinas.

Un miembro de la Guardia Costera filipina utiliza su teléfono para grabar la vista de la isla de Thitu, controlada por Filipinas, mientras se encuentra a bordo de un avión en el disputado mar de China Meridional, 21 de febrero de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Karen Lema

China reclama prácticamente la totalidad del Mar de China Meridional, una ruta comercial clave, a pesar de un fallo arbitral de 2016 que invalidó sus extensas reclamaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Pekín no participó en el arbitraje, rechazó su resultado y continúa desafiándolo.

El secretario de Transporte de Filipinas, Giovanni Lopez, el senador Erwin Tulfo y el comandante de la guardia costera, el almirante Ronnie Gil Gavan, viajaron a Thitu para inaugurar el comando en una breve ceremonia, que se celebró para coincidir con la conmemoración del Día del Valor del país.

“Este es un paso permanente para demostrar que nuestra guardia costera está preparada para defender nuestros intereses en las aguas, a nuestros pescadores, su sustento y, lo más importante, nuestra soberanía”, dijo López.

Una placa en el nuevo edificio de la guardia costera decía que fue “establecida como la vanguardia y el centinela inquebrantable de nuestra soberanía, derechos soberanos y jurisdicción marítima”.

El mando de la guardia costera estará dirigido por un comodoro y contará con el apoyo de un número indeterminado de personal, patrulleras y aeronaves para tareas de vigilancia, control, protección ambiental y búsqueda y rescate. La guardia costera indicó que se construirían puestos de avanzada más pequeños en islotes filipinos de menor tamaño.

Una imagen satelital parece mostrar una vista general de la isla Thitu en el Mar de China Meridional, 25 de noviembre de 2024. Maxar Technologies/Distribución vía REUTERS

Rodeada de playas de arena blanca, la isla Thitu, con forma de renacuajo, es conocida como Pag-asa —que significa esperanza en tagalo— por unos 400 aldeanos filipinos. Es una de las nueve islas, islotes y atolones que han estado bajo control de las fuerzas filipinas desde la década de 1970.

Hace más de una década, China comenzó a transformar siete arrecifes en disputa en bases insulares en las islas Spratly. Entre ellas se encontraba el arrecife Subi, ahora una importante base insular con una pista de aterrizaje de grado militar a unos 24 kilómetros (15 millas) al sureste de la isla Thitu.

“Todos los días, nuestros aldeanos ven barcos de la guardia costera y de la milicia china alrededor de toda la isla”, declaró a Associated Press el diputado Albayda, vicealcalde del municipio insular. “Este nuevo comando de distrito de la guardia costera les da mucha moral”.

Filipinas reclama la región como su municipio costero más remoto, ubicado en la provincia insular occidental de Palawan. Hace décadas, incentivó a las familias de pescadores a trasladarse allí con incentivos como arroz gratis, para así afianzar su control sobre la zona.

La isla, de 37 hectáreas (91 acres), ahora cuenta con conexión a internet y telefonía móvil, un suministro de agua y electricidad más estable, una pista de aterrizaje recién pavimentada, un muelle, una escuela primaria, un gimnasio e incluso un centro de evacuación en caso de tifones. Sin embargo, Thitu sigue siendo un asentamiento fronterizo modesto en comparación con la isla Subi, construida por China.

(con información de AP)