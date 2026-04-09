Uruguay: se triplicó la cantidad de personas que viven en la calle en una década y Orsi lanzó un plan nacional

Presidente de Uruguay, junto a su ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila (Presidencia) (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La cantidad de personas que duerme en la calle en Uruguay se triplicó en la última década. Ante un problema que no para de crecer y de presiones por medidas que llegaban desde el partido de gobierno, el presidente Yamandú Orsi presentó un plan para hacer frente al asunto. Estuvo junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien expresó que se busca un “modelo” uruguayo para encarar el tema.

“No estamos empezando de cero, como en tantos temas. Somos consicentes de que el Estado ha crecido en cantidad de respuestas, pero el problema parece también ir creciendo. Parece que no le encontráramos la vuelta o que la soluciones aparecen muchas veces como parche”, señaló el presidente Orsi en una conferencia de prensa convocada para hacer este anuncio.

Operativo de evacuación de personas en situación calle por frío extremo en Uruguay (Archivo/Presidencia)

Las medidas, aclaró Orsi, son una continuación de acciones implementadas en otras gestiones, como durante la administración de Luis Lacalle Pou, que era de otro signo político. Lo que hace cada uno de los gobiernos, expresó, es “aumentar la cantidad de respuestas para resolver mejor el problema”.

También admitió que la magnitud del problema que encontró fue mayor al que pensaba cuando asumió el gobierno.

El gimnasio de la Escuela Nacional de Policía fue establecido como un centro de contingencia para atender a quienes viven en la calle en 2025 (Archivo)

“Evidentemente lo que hemos venido haciendo no termina de resolver el problema. ¿Lo vamos a resolver y vamos a llegar al punto cero? Es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo y ponernos a trabajar muy duro”, expresó el mandatario.

Cerca del 60% de las personas que viven en la calle estuvieron presas o recluidas en un centro de menores.

Las medidas anunciadas: un “modelo” uruguayo

“Uruguay necesita su propio modelo para abordar el problema de la situación de calle. A ese modelo lo hemos dado a llamar modelo de las tres V: son el vínculo, la vivienda y la vida”, resumió el ministro Civila, al anunciar el plan para personas que viven en la calle.

La estrategia presentada por el gobierno consiste en 42 acciones concretas, algunas que se encuentran en desarrollo y otras que se aplicarán entre 2026 y 2028.

Presidente de Uruguay, junto a su ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila (Presidencia)

El gobierno impulsa un “Plan 365”, que discontinuará el viejo Plan Invierno, para darle un enfoque “desestacionalizado” a la estrategia. También apunta a que la atención no sea solamente en Montevideo y el área metropolitana, donde anteriormente se concentraba. En concreto, busca que la atención llegue a los 18 departamentos (provincias) que tiene Uruguay por fuera de su capital.

Se desarrollará una “app Calle”, para que la ciudadanía pueda reportar de manera ágil y sencilla sobre las personas que están en la calle, a la intemperie y clasifiquen sus necesidades.

Una de las medidas apunta a crear puestos de empleo en programas de “trabajo protegido” –como se menciona en el documento del plan– o en otras iniciativas sociolaborales. El objetivo es superar los 2.000 empleos en 2028.

Centro Puertas Abiertas del Mides de Uruguay, pensado para personas que viven en la calle y se resisten a ir a refugios (Mides)

Habrá un impulso hacia la vivienda, una medida denominada “cupo x calle”. En concreto, con esto se apunta a que los actuales “centros de contingencias” que reciben a personas que están en la calle sean sustituidos por viviendas “con mayor autonomía”. Se promueven “soluciones de vivienda con acompañamiento”, con la intención de llegar a 3.000 personas en 2028.

El plan presentado por Orsi establece un piloto para crear comunidades rurales, en la que las personas sin techo puedan “habitar, convivir y producir”. Se priorizará un “enfoque comunitario, educativo y de rehabilitación integral”.

Otro punto del plan apuesta por un “seguimiento” de las personas cuando son liberadas y no tienen adónde ir. En concreto, se le ofrece un espacio para habitar durante siete días. También se promueve la coordinación de acciones con otras oficinas del Estado para atender los problemas de adicciones.

Orsi resumió que estas medidas apuntan a una “solución estructural” del asunto. La meta inicial es frenar el crecimiento de personas en la calle, para que luego comiencen a retroceder.