El Ministro de Transporte bonaerense aseguró que “muchas empresas de colectivos están al borde de la quiebra”

Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense: "Hay muchas empresas al borde de la quiebra"

Desde hace varios días, el sistema de transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrenta una situación compleja derivada del incremento en el precio del gasoil dispuesto por el Gobierno Nacional. Esta medida modificó las condiciones económicas de las empresas de colectivos, que debieron reducir frecuencias y analizar nuevas estrategias para continuar operando. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, expuso en Infobae en Vivo que el escenario actual afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector y genera un estado de emergencia en la prestación de servicios.

El aumento del precio del gasoil, que pasó a costar dos mil cincuenta pesos por litro, provocó que las compañías de colectivos enfrenten dificultades para adquirir combustible. En la provincia de Buenos Aires, algunas empresas implementaron reducciones en la frecuencia de sus servicios, mientras que otras optaron por medidas de fuerza. Una de las situaciones más críticas corresponde a la empresa General San Martín, ubicada en la zona norte, que suspendió completamente la circulación de sus unidades debido a que los conductores no cobraron sus salarios.

El resto de las líneas que operan en la provincia mantiene servicios, aunque con menores frecuencias. El ministro Marinucci remarcó que la reducción responde a la necesidad de las empresas de ajustar su estructura de costos frente a la suba del combustible. Según el funcionario, “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema y definitivamente es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.

El sistema de colectivos que atraviesa la General Paz, es decir, las líneas interjurisdiccionales entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, representa el sector más afectado. Estas líneas sufren una disminución en la frecuencia superior al treinta por ciento en los últimos días. Por su parte, las líneas provinciales experimentan una reducción menor, aunque las empresas argumentan que la decisión no responde a una estrategia propia sino a la imposibilidad de afrontar el aumento de costos.

Las concesiones estatales establecen frecuencias y horarios obligatorios para cada línea. La disminución de servicios implica un incumplimiento de los contratos de concesión. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, se realizan auditorías para verificar la reducción de frecuencias y se evalúa el impacto de estas medidas en la compensación a las empresas. Marinucci explicó: “Hoy se incumple el convenio, el contrato de concesión que tienen las empresas. Las empresas cuando participan para tener una determinada traza con una determinada línea, se comprometen y se firma una determinada frecuencia con sus paradas correspondientes en determinados horarios, con lo cual ahí es donde se está incumpliendo”.

El conflicto no solo involucra a las empresas y al Estado provincial, sino también a los trabajadores del sector. Algunos gremios denunciaron demoras en el pago de salarios, situación que derivó en la suspensión de servicios en ciertas líneas. La combinación de suba de costos y retraso en los pagos generó tensiones entre los distintos actores involucrados. Los empresarios pidieron anticipos de subsidios para poder afrontar los gastos operativos y cumplir con sus obligaciones laborales.

El ministro Martín Marinucci explicó la estructura de subsidios y la deuda pendiente de la Nación con la provincia

El Gobierno provincial sostiene el sistema de transporte a través de un esquema de subsidios. Marinucci detalló que la provincia destina sesenta y cinco mil millones de pesos mensuales para sostener una tarifa subsidiada, lo que permite que el usuario pague solo una parte del costo real del pasaje. Las líneas provinciales, que van de la 200 a la 499, y las municipales, que van de la 500 en adelante, reciben estos aportes para garantizar la continuidad del servicio. El funcionario precisó que el aporte provincial alcanza una suma considerable y se utiliza para cubrir el déficit generado por el desfase entre la tarifa técnica y el valor que abonan los pasajeros.

El Estado nacional también tiene responsabilidades en el financiamiento del sistema de transporte. Según Marinucci, la Nación adeuda pagos correspondientes al atributo social, un programa que representa unos dieciséis mil millones de pesos para la provincia. El ministro indicó que el Estado nacional no transfirió cuarenta y seis mil millones de pesos correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. Esta deuda incrementa las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos por las empresas y para mantener la prestación normal de los servicios.

La estructura de costos de las empresas de transporte público se compone en un quince por ciento del gasto en combustible. El incremento del precio del gasoil, sumado a la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras, agravó la situación de las compañías. El ministro de Transporte convocó a las cámaras empresarias del sector para buscar alternativas y definir estrategias que permitan afrontar la coyuntura. El objetivo de la reunión es encontrar un equilibrio entre la capacidad de financiamiento estatal y la necesidad de mantener el servicio.

La provincia de Buenos Aires, según Marinucci, no puede suplir la decisión del Gobierno Nacional de subir el precio del gasoil. Ante este contexto, el Gobierno provincial decidió adelantar pagos de subsidios correspondientes al mes de abril y aumentar el porcentaje de anticipo, que asciende a un sesenta por ciento del total. El funcionario explicó que se trata de una medida excepcional para evitar la interrupción del servicio mientras continúan las negociaciones con las cámaras empresarias y las autoridades nacionales.

Unidades de colectivos en la provincia de Buenos Aires ajustan servicios ante el aumento del precio del gasoil (Adrián Escandar)

El ministro subrayó que el mayor riesgo para el sistema es la quiebra de empresas. La falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir los costos operativos ponen en peligro la continuidad de servicios esenciales para miles de bonaerenses. Marinucci afirmó que “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.

El debate sobre el financiamiento del transporte incluye la discusión acerca del impuesto al combustible, que recauda el Estado nacional. El ministro de Transporte bonaerense señaló que la Nación no coparticipa estos fondos con las provincias y que ese ingreso creció al ritmo del aumento del precio del combustible. La falta de transferencia de estos recursos limita la capacidad de las provincias para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios disponibles.

La tarifa técnica del sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) asciende a mil novecientos cincuenta pesos, mientras que el valor abonado por los usuarios es inferior. El Estado compensa la diferencia a través de subsidios provinciales y nacionales. El ministro remarcó que, si las empresas debieran cobrar la tarifa completa, el costo para los pasajeros aumentaría considerablemente.

El conflicto entre el Gobierno nacional, la provincia y los empresarios del transporte permanece abierto. La mesa de negociación convocada por el Ministerio de Transporte bonaerense busca definir soluciones temporales y evitar la profundización de la crisis. Marinucci reiteró que la provincia prioriza el sostenimiento del servicio y la protección de los usuarios, pero advirtió que la situación financiera limita las posibilidades de incrementar los subsidios sin la participación de la Nación.

Mirá la entrevista entera a Martín Marinucci en Infobae a Vivo:

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires analiza la crítica situación del transporte público. Explica cómo el aumento del precio del combustible afecta a las compañías, llevando a una reducción de la frecuencia de los colectivos en el AMBA

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