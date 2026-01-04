Así puedes cambiar por completo el contenido que te muestra Instagram con una sola opción: reinicia tu algoritmo

Instagram permite reiniciar el algoritmo: cómo renovar las recomendaciones y personalizar el contenido sugerido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios de Instagram suelen sentirse frustrados al ver publicaciones que ya no reflejan sus intereses o gustos actuales. El algoritmo, que aprende de las interacciones pasadas, puede terminar mostrando contenido repetitivo o alejado de las nuevas preferencias.

Para quienes buscan renovar su experiencia, Instagram ahora ofrece una solución directa: reiniciar el sistema de recomendaciones y empezar de cero con el contenido sugerido.

Esta opción, disponible a nivel global, permite redefinir los temas y cuentas que aparecen en el feed, la sección Explorar y los Reels, facilitando un entorno mucho más personalizado y alineado con los intereses del momento.

Adiós al contenido repetitivo: así puedes restablecer las sugerencias de Instagram y empezar de cero - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué importa reiniciar el algoritmo de Instagram

Con el paso del tiempo, el algoritmo de Instagram se adapta a los hábitos de navegación y las interacciones de cada usuario. Sin embargo, los intereses personales no son estáticos y pueden evolucionar. Hasta ahora, ajustar lo que se veía en la plataforma requería pasos indirectos, como dejar de seguir cuentas, silenciar publicaciones o cambiar ciertos hábitos de interacción. Este proceso era lento y, en ocasiones, poco efectivo.

La nueva función de reinicio del algoritmo representa un cambio importante: otorga mayor control sobre la experiencia digital y permite a los usuarios renovar el tipo de publicaciones y cuentas que ven, sin necesidad de modificar o eliminar su perfil.

Cómo reiniciar el algoritmo de Instagram paso a paso

Para cambiar las sugerencias de contenido en Instagram, sigue estos pasos sencillos:

Abre la app y entra a tu perfil personal. Toca el menú en la esquina superior derecha y accede a “Configuración y actividad”. Ve a “Preferencias de contenido” dentro de la sección “Lo que tú ves”. Selecciona la opción “Restablecer sugerencias de contenido”. Si no aparece, actualiza la aplicación y vuelve a intentarlo más tarde. Instagram mostrará un resumen de tu actividad reciente, incluyendo las cuentas seguidas y los temas más frecuentes. Puedes aprovechar para dejar de seguir cuentas que ya no te interesan. Confirma la acción y la app notificará que el proceso se ha completado.

Esta herramienta puede utilizarse tantas veces como desees, adaptando tu experiencia a medida que cambian tus gustos o necesidades.

Qué cambia y qué se mantiene tras el reinicio

Instagram actualiza sus opciones: restablece el algoritmo y transforma tu experiencia en la app - APP STORE

Restablecer el algoritmo afecta únicamente a las recomendaciones automáticas del feed principal, la sección Explorar y los Reels. No modifica tu lista de seguidores, ni elimina información personal de tu perfil. Los anuncios y otros sistemas de personalización fuera de esas áreas no se ven afectados, y todos tus datos permanecen intactos.

El objetivo es que cada usuario recupere el control sobre el contenido que consume diariamente y pueda ajustar la experiencia a lo largo del tiempo, según sus cambios de interés o situaciones personales.

Ventajas de reiniciar el algoritmo y renovar tu experiencia

Decidir reprogramar el feed o reiniciar el algoritmo es una forma efectiva de combatir la llamada “burbuja de filtro” o el efecto eco, donde la plataforma termina mostrando siempre lo mismo y limita el descubrimiento de nuevas temáticas. Al hacer esta limpieza, se elimina contenido repetitivo o poco relevante y se da espacio a nuevas fuentes de inspiración, aprendizaje y entretenimiento.

Esto no solo mejora el bienestar digital, evitando el doomscrolling y la exposición constante a estímulos poco útiles, también transforma la experiencia de Instagram en una herramienta de exploración activa y personalizada. El usuario se convierte en protagonista de su propio consumo y puede educar al sistema para que le muestre lo que realmente le interesa.

Reiniciar el algoritmo de Instagram es una decisión estratégica para quienes buscan mayor control, variedad y frescura en su experiencia digital. Es una herramienta flexible, sencilla y segura para actualizar lo que ves cada día y asegurarte de que la plataforma evolucione contigo, en lugar de quedarse anclada en el pasado.

Al aprovechar esta opción, es posible convertir Instagram en una fuente de contenido más relevante, motivador y alineado con el presente, recuperando el sentido de exploración y aprendizaje que define a las mejores experiencias digitales.