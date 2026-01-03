Tecno

Usar el teléfono como si fuera un BlackBerry aún es posible con estos dos nuevos dispositivos

Opciones innovadoras proponen recuperar el control y la eficiencia en dispositivos portátiles con productos enfocados en tareas profesionales

Los dispositivos Power Keyboard y Communicator ofrecen alternativas para quienes buscan precisión y eficiencia en la comunicación desde el móvil. (Composición Infobae)

El teclado físico vuelve a ser protagonista en el mundo móvil con la llegada de dos dispositivos enfocados en quienes valoran la precisión y la funcionalidad propias de los BlackBerry. Se trata del Power Keyboard, un teclado magnético universal, y el Communicator, un teléfono compacto con teclado integrado, que buscan recuperar la experiencia de escritura con teclas y potenciar la productividad frente a las actuales pantallas táctiles.

Durante años, el teclado físico representó un sello distintivo en la comunicación móvil profesional. Su desaparición dejó un espacio para la nostalgia y para nuevas propuestas que combinan lo clásico y lo moderno. El diseño clásico de BlackBerry, asociado a la eficiencia y la comodidad de escribir con los pulgares, mantiene su atractivo tanto entre usuarios nostálgicos como entre quienes requieren herramientas precisas para el trabajo desde el móvil.

Teclado Bluetooth

El Power Keyboard es un teclado Bluetooth universal con batería integrada y carga inalámbrica Qi2. A diferencia de soluciones anteriores, no exige fundas específicas para cada modelo. Este teclado se adhiere magnéticamente a la parte trasera del teléfono y puede emplearse con equipos de Apple, Pixel y cualquier otro que adopte el estándar Qi2, además de modelos Galaxy, usando una funda imantada compatible.

Power Keyboard apuesta por la versatilidad con conexión Bluetooth y batería interna recargable. (Clicks)

Este accesorio resalta por su versatilidad, pues puede funcionar no solo en el teléfono, sino también como teclado inalámbrico para una tableta, un televisor u otros dispositivos, gracias a sus tres perfiles de conexión. Permite alternar entre varias tareas, como trabajar en el móvil, navegar en un televisor inteligente o responder mensajes en la tableta, con solo ajustar la configuración.

El soporte magnético facilita su colocación y retiro en segundos, y mientras está en uso, puede recargar el teléfono por inducción mediante su batería interna de 2.150 mAh.

El precio oficial del Power Keyboard será de USD 109, con lanzamiento previsto para mayo de 2026.

Communicator, el equipo completo

El Communicator integra un teclado físico y Android 16 para usuarios que priorizan la productividad. (Clicks)

El Communicator trae de regreso el espíritu de los dispositivos centrados en la comunicación. Este smartphone muy compacto integra Android 16, un teclado físico, pantalla de cuatro pulgadas, cámara trasera de 50 megapíxeles, batería de 4.000 mAh, almacenamiento expandible y puerto de audio analógico.

Sus características lo distinguen de los móviles convencionales y lo orientan principalmente a un público profesional que prioriza tareas como la gestión de chats y correos electrónicos, por encima de videojuegos o actividades multimedia.

El reducido tamaño de la pantalla y el teclado físico tienen como objetivo ofrecer una experiencia enfocada, reduciendo las distracciones habituales de los teléfonos actuales. Aunque puede asumir otras funciones básicas, sus creadores recomiendan modelos tradicionales a quienes buscan entretenimiento audiovisual o fotografía avanzada.

El diseño del Communicator busca reducir distracciones y recuperar la eficiencia en la comunicación móvil. (CLicks)

Se espera que el Communicator esté disponible en los próximos meses, con un precio aproximado de USD 500.

En el desarrollo de ambos dispositivos participaron figuras relevantes del universo BlackBerry, como Michael Fisher y Kevin Michaluk, además de Joseph Hofer, diseñador de los primeros teclados BlackBerry, responsable del nuevo teclado físico. Su experiencia ha permitido conjugar innovaciones técnicas con la esencia del teclado clásico.

Estas novedades apuntan a quienes desean recuperar el control y la eficiencia en la comunicación móvil, facilitando la realización de tareas específicas con un renovado enfoque y menos distracciones.

