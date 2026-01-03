Así puedes borrar objetos de una foto en iPhone sin usar Apple Intelligence y en solo segundos

No es necesario tener Apple Intelligence para eliminar objetos de fotos. (NYT)

Eliminar objetos no deseados de una fotografía desde un iPhone ya no es una tarea reservada para usuarios avanzados ni para quienes cuentan con los modelos más recientes. Gracias a la expansión de herramientas basadas en inteligencia artificial, hoy es posible borrar personas, objetos o elementos distractores de una imagen en cuestión de segundos.

Con herramientas de IA, ya no es necesario tener un iPhone compatible con Apple Intelligence. Existen alternativas integradas y de terceros que permiten realizar este proceso de forma rápida y relativamente sencilla, con resultados cada vez más aceptables para el uso cotidiano.

La posibilidad de “limpiar” una foto se ha vuelto especialmente popular a medida que la IA generativa se integra en aplicaciones de uso masivo. Estas funciones no crean imágenes desde cero, sino que analizan el entorno visual, eliminan el elemento seleccionado y rellenan el espacio con información coherente del fondo.

Apple Intelligence se encuentra disponible en los modelos de iPhone 15 Pro en adelante. (Foto: Apple)

Sin embargo, los expertos coinciden en una advertencia clave: estas herramientas funcionan mejor con objetos pequeños o secundarios y no están pensadas para eliminar protagonistas principales de la escena. Cuanto mayor y más complejo sea el elemento a borrar, más irregular será el resultado final.

El borrador integrado en Apple Intelligence

En los modelos más recientes, Apple incorporó su propia herramienta de eliminación de objetos dentro de la app Fotos. Esta función forma parte de Apple Intelligence y permite borrar elementos directamente desde la galería, sin instalar aplicaciones adicionales.

Para acceder a ella es necesario contar con un iPhone compatible, como el iPhone 15 Pro o versiones posteriores, y tener activada la IA de Apple desde los ajustes del sistema.

Apple Intelligence te permite eliminar elementos de una foto. (Apple)

El proceso es simple: el usuario abre la foto, entra al modo de edición, selecciona la opción “Limpiar” y rodea con el dedo el objeto que desea eliminar. En segundos, el sistema procesa la imagen y reconstruye el fondo de manera automática. Es una solución integrada, rápida y pensada para quienes ya forman parte del ecosistema más avanzado de Apple.

Alternativas para iPhone sin Apple Intelligence

No todos los usuarios cuentan con un dispositivo compatible con Apple Intelligence, pero eso no significa que estén excluidos de estas funciones. Existen aplicaciones gratuitas que ofrecen herramientas similares y funcionan en cualquier iPhone con versiones recientes de iOS.

Una de las opciones más populares es Google Fotos. La app, disponible gratis en la App Store, incluye el llamado “Borrador mágico”, una función que permite eliminar objetos con un procedimiento muy parecido al de Apple.

Si no tienes Apple Intelligence puede usar Google Fotos para editar imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con abrir la imagen, ingresar a la edición, seleccionar la herramienta y marcar el elemento a borrar. El sistema se encarga del resto. Su ventaja principal es la compatibilidad: no depende del modelo de iPhone ni de funciones exclusivas de Apple.

Uso de otras inteligencias artificiales

Además de aplicaciones de edición tradicionales, también es posible recurrir a herramientas de IA generativa más avanzadas, como ChatGPT, Gemini o Grok, todas disponibles en iOS. En estos casos, el proceso es diferente: la imagen se vuelve a generar parcialmente a partir de una instrucción escrita, conocida como prompt.

El usuario debe subir la foto y pedir explícitamente que se mantenga la imagen original, pero sin el objeto o persona que desea eliminar. Cuanto más clara sea la instrucción, mejores serán los resultados. Para facilitar el trabajo de la IA, se recomienda marcar previamente el objeto con un color llamativo usando la app Fotos y luego enviar esa imagen editada como referencia.

Otra opción para editar fotos desde un iPhone antiguo es usar Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si bien este método puede ser más lento y menos intuitivo, resulta útil cuando las herramientas automáticas fallan, especialmente al intentar borrar objetos grandes o complejos. Entre las opciones disponibles, Gemini suele destacarse por conservar mejor los detalles originales de la imagen.